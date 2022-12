Oggi Apple ha ufficializzato le riparazioni fai da te in Italia e in altri 7 Paesi. Self Service Repair, così si chiama il servizio che permette a chiunque di acquistare parti di ricambio e strumenti originali utili per riparare in autonomia alcuni iPhone e i più recenti MacBook.

Quando una riparazione si rende necessaria, vogliamo che i clienti possano scegliere fra tante opzioni sicure e affidabili per riparare i loro dispositivi. Ecco perché siamo felici di lanciare anche in Europa il programma Self Service Repair, che darà accesso diretto a parti, strumenti e manuali originali Apple ha dichiarato in tale occasione Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple.

Cos’è e come funziona Self Service Repair di Apple

Si tratta di un servizio che permette di acquistare più di 200 parti e strumenti (gli stessi che hanno a disposizione gli Apple Store e i Centri Assistenza Autorizzati di Apple) e accedere ai manuali correlati per effettuare delle riparazioni fai da te. Oltre a essere pensato per chi ha dimestichezza e manualità con le riparazioni, al momento riguarda soltanto una ristretta cerchia di persone perché i dispositivi riparabili non sono ancora molti.

Il Self Service Repair di Apple permette infatti di riparare le serie iPhone 12, iPhone 13 e iPhone SE 2022, oltre ai MacBook con chip Apple (quindi Air e Pro prodotti dal 2020, con Apple Silicon M1 e M2 al momento).

Le parti di ricambio si acquistano direttamente sul sito dedicato, ma chi non desidera comprare gli strumenti per una singola riparazione può tuttavia noleggiare un kit dedicato al prezzo di 59,95 euro, che Apple mette a disposizione per una settimana, con spedizione gratuita.

In attesa di un supporto più ampio, che immaginiamo di riscontrare prossimamente, per maggiori informazioni, per conoscere i prezzi e il resto c’è tutto nel sito web ufficiale dedicato al Self Service Repair di Apple.

