In occasione dell’evento “Scary Fast” di qualche ora fa, Apple ha rinnovato la propria gamma di computer portatili e non presentando gli Apple Silicon M3 in versione base, M3 Pro e M3 Max. Questi chip sono stati montati all’interno della nuova generazione di iMac 24″ e nei MacBook Pro 14″ e MacBook Pro 16″, unici due prodotti che formano la linea MacBook Pro di Apple, il che indica l’uscita di scena del vecchio MacBook Pro 13″ con touch bar.

Al suo posto c’è un MacBook Pro 14″ meno ricco del solito, con dentro Apple Silicon M3 in versione base, un computer che arriva sul mercato a un prezzo di molto inferiore rispetto alla versione più economica della precedente generazione, seppur dotata del doppio della memoria unificata e della versione “Pro” di Apple Silicon M2. Ma per le differenze, le novità e tutti gli altri dettagli di questa nuova linea di MacBook Pro M3, seguiteci.

Caratteristiche, novità e immagini di MacBook Pro 14″ e 16″ con M3

Le novità: Silicon M3 e poco altro

Apple Silicon M3 è la novità di MacBook Pro 14″ e MacBook Pro 16″, computer portatili che si presentano con lo stesso design delle precedenti due generazioni, la 2021 con Apple Silicon M1 e la “early 2023” con M2 Pro e Max, presentata meno di 10 mesi fa. Per la prima volta, integrano anche M3 in versione base, proprio per il fatto che non è più presente nella gamma MacBook Pro il citato MacBook con touch bar, ormai obsoleto per concezione e poco coerente con la linea attuale.

Diventano quindi tre le opzioni di chip a disposizione, tutti con tecnologia a 3 nanometri, i primi per computer, equipaggiati con una GPU di nuova generazione che promette velocità ed efficienza maggiore, merito anche della nuova tecnologia Dynamic Caching che permette di allocare in tempo reale la memoria locale nell’hardware, operazione che consente di usare solo il quantitativo necessario per ciascuna attività a tutto beneficio delle prestazioni. Da segnalare al riguardo anche le nuove funzioni di rendering, il mesh shading con accelerazione hardware per capacità ed efficienza maggiore con il geometry processing e, soprattutto, il ray tracing con accelerazione hardware, per la prima volta su un Mac, che si fanno così un po’ più adatti alle esigenze dei videogiocatori.

Tre opzioni dicevamo per Apple Silicon M3, con differenze sulla carta piuttosto marcate che possiamo riassumere così:

Apple Silicon M3 ha una CPU da 8 core, una GPU da 10 core e supporta fino a 24 GB di memoria unificata;

ha una CPU da 8 core, una GPU da 10 core e supporta fino a 24 GB di memoria unificata; Apple Silicon M3 Pro ha una CPU da 11 o 12 core, una GPU da 14 o 18 core e supporta fino a 36 GB di memoria unificata;

ha una CPU da 11 o 12 core, una GPU da 14 o 18 core e supporta fino a 36 GB di memoria unificata; Apple Silicon M3 Max ha una CPU da 14 o 16 core, una GPU da 30 o 40 core e supporta fino a 128 GB di memoria unificata.

A titolo indicativo, ecco qualche confronto riportato da Apple per farsi un’idea dei miglioramenti che promettono questi nuovi chip se paragonati ad altri MacBook precedenti:

Su MacBook Pro con chip M3 il rendering in Final Cut Pro è fino a 7,4 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13″ con Core i7, e fino al 60% più rapido che su MacBook Pro 13″ con M1; le performance in Microsoft Excel sono fino a 3,5 volte più veloci rispetto a MacBook Pro 13″ con Core i7, e fino al 40% più scattanti che su MacBook Pro 13″ con M1.

il rendering in Final Cut Pro è fino a 7,4 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13″ con Core i7, e fino al 60% più rapido che su MacBook Pro 13″ con M1; le performance in Microsoft Excel sono fino a 3,5 volte più veloci rispetto a MacBook Pro 13″ con Core i7, e fino al 40% più scattanti che su MacBook Pro 13″ con M1. con chip M3 Pro : filtri e funzioni in Adobe Photoshop sono fino a 3 volte più veloci rispetto al più prestante modello di MacBook Pro con processore Intel, e fino al 40% più rapidi che su MacBook Pro 16″ con M1 Pro; l’editing basato su testo in Adobe Premier Pro è fino a 1,7 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 16″ con processore Su MacBook Pro: filtri e funzioni in Adobe Photoshop sono fino a 3 volte più veloci rispetto al più prestante modello di MacBook Pro con processore Intel, e fino al 40% più rapidi che su MacBook Pro 16″ con M1 Pro; l’editing basato su testo in Adobe Premier Pro è fino a 1,7 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 16″ con processore Intel (Core i9 8-core a 2,4 GHz, grafica Radeon Pro 5600M con 8 GB di memoria HBM2), 64 GB di RAM e unità SSD da 8 TB, e fino al 30% più rapido che su MacBook Pro 16″ con M1 Pro.

Su MacBook Pro con chip M3 Max: la simulazione di sistemi dinamici in MathWorks MATLAB è fino a 5,5 volte più veloce rispetto al più prestante MacBook Pro con processore Intel citato, e fino al doppio più rapida che su MacBook Pro 16″ con M1 Max; la riduzione del rumore in Blackmagic DaVinci Resolve Studio è fino a 2,7 volte più veloce rispetto al più prestante modello di MacBook Pro con processore Intel (il solito citato sopra), e fino al 65% più rapida che su MacBook Pro 16″ con M1 Pro.

Chip a parte, le novità della nuova generazione di MacBook Pro 14″ e 16″ con Apple Silicon M3 si limitano a poco altro, a un nuovo colore nero siderale che pensiona il grigio siderale, ponendosi come unica alternativa al classico argento, schermi un pochino più luminosi durante la visione di contenuti SDR (600 nit anziché 500), macOS 14 Sonoma come versione del sistema operativo presente di serie, e alcune migliorie in tema sostenibilità: guscio composto da alluminio riciclato al 100%, terre rare riciclate per tutti i magneti, 100% di stagno e oro riciclati per saldature e placcature dei circuiti stampati, in ordine.

Specifiche tecniche di MacBook Pro 14″ M3

Comprese le novità, ecco un riepilogo delle specifiche tecniche principali di Apple MacBook Pro 14″ con Silicon M3, M3 Pro e M3 Max:

schermo Liquid Retina XDR da 14,2″ con risoluzione di 3024 x 1964 pixel (254 PPI la densità), contrasto di 1.000.000:1, luminosità massima di 600 nit in SDR (fino a 1000 nit costanti in XDR, 1.600 nit di picco con contenuti HDR), tecnologia True Tone e ProMotion con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz;

Liquid Retina XDR da 14,2″ con risoluzione di 3024 x 1964 pixel (254 PPI la densità), contrasto di 1.000.000:1, luminosità massima di 600 nit in SDR (fino a 1000 nit costanti in XDR, 1.600 nit di picco con contenuti HDR), tecnologia True Tone e ProMotion con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz; chip Apple Silicon M3 con CPU da 8 core e GPU da 10 core con 100 GBps di banda di memoria; Silicon M3 Pro con CPU da 11 o 12 core, e GPU da 14 o 18 core rispettivamente con 150 GBps di banda di memoria; M3 Max con CPU da 14 o 16 core e GPU da 30 o 40 core rispettivamente con 300 GBps di banda di memoria; Neural Engine da 16 core in tutti i casi;

Apple Silicon M3 con CPU da 8 core e GPU da 10 core con 100 GBps di banda di memoria; Silicon M3 Pro con CPU da 11 o 12 core, e GPU da 14 o 18 core rispettivamente con 150 GBps di banda di memoria; M3 Max con CPU da 14 o 16 core e GPU da 30 o 40 core rispettivamente con 300 GBps di banda di memoria; da 16 core in tutti i casi; memoria unificata : 8 GB di serie, configurabile con 16 o 24 GB la versione M3; 18 GB di serie, configurabile con 36 GB la versione M3 Pro; 36 GB di serie, configurabile con 48, 64, 96 o 128 GB la M3 Max;

: 8 GB di serie, configurabile con 16 o 24 GB la versione M3; 18 GB di serie, configurabile con 36 GB la versione M3 Pro; 36 GB di serie, configurabile con 48, 64, 96 o 128 GB la M3 Max; archiviazione (SSD): 512 o 1 TB di serie, configurabile con 1 o 2 TB il modello M3; 512 o 1 TB di serie, configurabile con 1, 2 o 4 TB il modello M3 Pro; 1 TB di serie, configurabile con 2, 4 o 8 TB il modello M3 Max;

(SSD): 512 o 1 TB di serie, configurabile con 1 o 2 TB il modello M3; 512 o 1 TB di serie, configurabile con 1, 2 o 4 TB il modello M3 Pro; 1 TB di serie, configurabile con 2, 4 o 8 TB il modello M3 Max; porte : due porte Thunderbolt / USB 4 (fino a 40 Gbps) per M3, 3 per i modelli M3 Pro e M3 Max; in comune il resto: uno slot per schede SDXC, una porta HDMI, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una MagSafe 3;

: due porte Thunderbolt / USB 4 (fino a 40 Gbps) per M3, 3 per i modelli M3 Pro e M3 Max; in comune il resto: uno slot per schede SDXC, una porta HDMI, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una MagSafe 3; supporto video : un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz per M3 ; due monitor esterni (quattro M3 Max ) con risoluzione fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt, o un monitor con risoluzione fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt e un monitor con risoluzione fino a 4K a 144 Hz via HDMI, altrimenti un monitor con risoluzione a 8K a 60Hz o un monitor con risoluzione a 4K a 240Hz via HDMI M3 Pro ; fino a tre monitor (un massimo di due monitor esterni con risoluzione 6K a 60Hz via Thunderbolt e un monitor con risoluzione fino a 8K a 60Hz oppure un monitor con risoluzione 4K a 240Hz via HDMI) M3 Max ;

: un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz per ; due monitor esterni (quattro ) con risoluzione fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt, o un monitor con risoluzione fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt e un monitor con risoluzione fino a 4K a 144 Hz via HDMI, altrimenti un monitor con risoluzione a 8K a 60Hz o un monitor con risoluzione a 4K a 240Hz via HDMI ; fino a tre monitor (un massimo di due monitor esterni con risoluzione 6K a 60Hz via Thunderbolt e un monitor con risoluzione fino a 8K a 60Hz oppure un monitor con risoluzione 4K a 240Hz via HDMI) ; connettività wireless : Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3; videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto con video computazionale;

FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto con video computazionale; tastiera e trackpad : Magic Keyboard retroilluminata con 79 tasti e touch ID, trackpad Force Touch;

: Magic Keyboard retroilluminata con 79 tasti e touch ID, trackpad Force Touch; audio : sistema a 6 altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling, audio spaziale supportato con Dolby Atmos anche con gli altoparlanti integrati, 3 microfoni, HDMI con supporto per audio multicanale;

: sistema a 6 altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling, audio spaziale supportato con Dolby Atmos anche con gli altoparlanti integrati, 3 microfoni, HDMI con supporto per audio multicanale; batteria : da 70 wattora con 22 ore di autonomia in riproduzione di film nell’app Apple TV, fino a 15 di navigazione web in wireless per il modello M3, che include un alimentatore da 70 W; da 72,4 wattora con fino a 18 ore di autonomia per la riproduzione di film nell’app Apple TV, fino a 12 per la navigazione web in wireless per i modelli M3 Pro e M3 Max, che includono un alimentatore da 70W e da 96 W a seconda se si sceglie la versione M3 Pro con CPU da 11 core o le altre varianti più costose, rispettivamente; dati dichiarati da Apple;

: da 70 wattora con 22 ore di autonomia in riproduzione di film nell’app Apple TV, fino a 15 di navigazione web in wireless per il modello M3, che include un alimentatore da 70 W; da 72,4 wattora con fino a 18 ore di autonomia per la riproduzione di film nell’app Apple TV, fino a 12 per la navigazione web in wireless per i modelli M3 Pro e M3 Max, che includono un alimentatore da 70W e da 96 W a seconda se si sceglie la versione M3 Pro con CPU da 11 core o le altre varianti più costose, rispettivamente; dati dichiarati da Apple; dimensioni e peso: 1,55 cm di altezza, 31,26 cm di larghezza e 22,12 cm di profondità; il modello M3 pesa 1,55 kg, 1,61 kg la versione M3 Pro e 1,62 kg M3 Max.

Specifiche tecniche di MacBook Pro 16″ M3 (differenze)

La maggior parte delle specifiche tecniche di MacBook Pro 16″ con Apple Silicon M3 sono in linea con il modello più piccolo. Per questo motivo, a seguire riportiamo soltanto le differenze:

schermo Liquid Retina XDR da 16,2″ con risoluzione di 3456 x 2234 pixel (254 PPI la densità), contrasto di 1.000.000:1, luminosità massima di 600 nit in SDR (fino a 1000 nit costanti in XDR, 1.600 nit di picco con contenuti HDR), tecnologia True Tone e ProMotion con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz;

Liquid Retina XDR da 16,2″ con risoluzione di 3456 x 2234 pixel (254 PPI la densità), contrasto di 1.000.000:1, luminosità massima di 600 nit in SDR (fino a 1000 nit costanti in XDR, 1.600 nit di picco con contenuti HDR), tecnologia True Tone e ProMotion con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz; chip : non c’è in versione M3, ma solo con chip M3 Pro (non la versione base con CPU da 11 core e GPU da 14 core, ma solo la più potente con CPU da 12 core e GPU da 18 core) e M3 Max , con le medesime specifiche tecniche riportate sopra;

: non c’è in versione M3, ma solo con chip (non la versione base con CPU da 11 core e GPU da 14 core, ma solo la più potente con CPU da 12 core e GPU da 18 core) e , con le medesime specifiche tecniche riportate sopra; memoria unificata: 18 o 36 GB per i modelli M3 Pro; 36 o 46 GB di serie, configurabile con 48, 64, 96 o 128 GB i modelli M3 Max;

18 o 36 GB per i modelli M3 Pro; 36 o 46 GB di serie, configurabile con 48, 64, 96 o 128 GB i modelli M3 Max; batteria da 100 wattora con autonomia massima di 22 ore per la riproduzione di film nell’app Apple TV e fino a 15 ore di navigazione web in wireless, indipendentemente dal chip montato, secondo quanto dichiarato da Apple; incluso in confezione l’alimentatore USB-C da 140 W per la ricarica rapida;

da 100 wattora con autonomia massima di 22 ore per la riproduzione di film nell’app Apple TV e fino a 15 ore di navigazione web in wireless, indipendentemente dal chip montato, secondo quanto dichiarato da Apple; incluso in confezione l’alimentatore USB-C da 140 W per la ricarica rapida; dimensioni e peso: 1,68 cm di altezza, 35,57 cm di larghezza e 24,81 cm di profondità; il modello M3 Pro pesa 2,14 kg, 2,16 kg la versione M3 Max.

Galleria immagini

Prezzi e disponibilità di MacBook Pro 14″ e 16″ M3

I nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ con Apple Silicon M3, M3 Pro e M3 Max sono ordinabili da oggi, 30 ottobre 2023, sull’Apple Store. Le consegne, in Italia, inizieranno martedì 7 novembre, data a partire dalla quale saranno disponibili anche negli Apple Store fisici e presso i rivenditori autorizzati. A seguire i prezzi di tutti i modelli (configurazioni extra escluse):

MacBook Pro 14″ con M3 costa 2.049 euro in versione base (8 – 512 GB), 2.279 euro il modello 8 GB – 1 TB;

costa in versione base (8 – 512 GB), il modello 8 GB – 1 TB; MacBook Pro 14″ con M3 Pro costa 2.599 euro in versione base (CPU da 11 core e GPU da 14 core, 18 – 512 GB), 3.099 euro il modello con CPU da 12 core e GPU da 18 core, 18 GB – 1 TB;

costa in versione base (CPU da 11 core e GPU da 14 core, 18 – 512 GB), il modello con CPU da 12 core e GPU da 18 core, 18 GB – 1 TB; MacBook Pro 14″ con M3 Max costa 4.099 euro con CPU da 14 core, GPU da 30 core, 36 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB;

Max costa con CPU da 14 core, GPU da 30 core, 36 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB; MacBook Pro 16″ con M3 Pro costa 3.099 euro in versione base (18 – 512 GB), 3.559 euro la versione 36 – 512 GB;

costa in versione base (18 – 512 GB), 3.559 euro la versione 36 – 512 GB; MacBook Pro 16″ con M3 Max costa 4.349 euro in versione base (CPU da 14 core, GPU da 30 core, 36 GB e 1 TB), 4.949 euro il modello con CPU da 16 core e GPU da 40 core, con 48 GB di memoria unificata e unità SSD da 1 TB.

