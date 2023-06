Compito semplice per Apple, prendere il notebook più apprezzato della sua line up e renderlo semplicemente più grande. Questa è l’idea dietro il MacBook Air 15 M2, l’esecuzione però è diversa da quanto si possa immaginare, ci sono un po’ di differenze sotto la scocca rispetto ad Air 13 M2.

Apple MacBook Air 15 M2 design

Il MacBook Air 15 M2 esteticamente è identico ad Air 13 M2 ma semplicemente più grande. Cambia, con sorpresa, qualche disposizione interna come ad esempio gli speaker e una struttura molto più solida.

Nessun cambio di filosofia per l’aggiornabilità delle componenti. Sotto la scocca è tutto saldato, “SSD” compresa (come il Air 13 M2, anche Air 15 M2 nel taglio base da 256 GB offre una memoria molto più lenta rispetto ad Air M1.) Il sistema di dissipazione prevede solo una lamina di alluminio per assorbire e dissipare il calore di M2. Una soluzione del genere non basta per M2, nel capitolo prestazioni vedremo perché. L’importante è sapere che con dei semplici thermal pad è possibile dissipare meglio il calore veicolandolo meglio sulla scocca posteriore. Attenzione al colore, il nuovo Mezzanotte si sporca che è un piacere e tende a rigarsi facilmente.

Apple MacBook Air 15 M2 tastiera e trackpad

La Magic Keyboard (con tanto di Touch ID che funziona benissimo) retroilluminata non è stata modificata nelle dimensioni ma il risultato non cambia, è fantastica. I tasti sono sempre ben distanziati, la precisione nella costruzione è ben percepibile, ogni singolo keycaps è bilanciato per ricercare la massima velocità di scrittura.

La tastiera è soddisfacente anche dopo lunghe sessioni di utilizzo, da segnalare anche la presenza di un sound un po’ più ovattato. La sua ergonomia è ottima, le proporzioni studiate da Apple tra il trackpad, la tastiera ed il palm rest sono perfette. Sound più chiuso anche per il trackpad enorme costruito in vetro. Un trackpad con force touch in grado di fare la differenza, il migliore sul mercato.

Apple MacBook Air 15 M2 display e audio

La diagonale esatta è da 15,3″ con risoluzione di 2880×1864 pixel che creano una densità per pollice molto alta, il formato è sempre 16:10, tecnologia IPS e le cornici sono state ridotte al minimo grazie all’adozione del notch (con webcam a 1080p).

C’è il supporto alla gamma cromatica P3, anche la copertura sRGB è discreta così come quella AdobeRGB. La luminosità di picco sale a 500 nit, c’è la tecnologia True Tone ma non c’è un refresh rate elevato, si è fermi a 60 Hz. Un peccato sarebbe stato bellissimo avere un 120 Hz.

Il MacBook Air 15 M2 è una macchina dove vedere una serie è fantastico grazie anche al supporto di ben 6 altoparlanti con woofer force‑cancelling che sono stati completamente ripensati. Audio nettamente superiore alla versione da 13″. Alti medi e bassi sono chiarissimi e non c’è bisogno di un orecchio fine per capire quanta attenzione sia stata inserita nel reparto audio con anche il supporto alta impedenza per il jack audio.

Apple MacBook Air 15 M2 scheda tecnica

Qualche numero della versione in prova con Apple Silicon M2. Il processo produttivo è a 5 nanometri, CPU octa core ma con 4 core alte prestazioni e 4 core risparmio energetico, GPU a 10 core anche nel modello entry, Media Engine e Neural Engine. Nel SoC è integrata anche la RAM da 8 GB che ora è condivisa tra le parti per ridurre la latenza al minimo. Ecco le specifiche tecniche di Apple MacBook Air 15 M2:

Processore Apple Silicon M2

8 GB RAM unificata

256 GB SSD

Display 15.3″

6 speakers

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

2 USB-C

MagSafe

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 66,5 Wh

Apple MacBook Air 15 M2 prestazioni e autonomia

MacOS Ventura installato in questo Air 15 con M2 è molto più stabile e piacevole. Nelle operazioni quotidiane però non è semplice apprezzare il piccolo boost di prestazioni derivato dalla versione “sbloccata” di M2 rispetto a quella entry di Air 13 M2 (10 core gpu vs 8 core gpu). In ogni caso, nella vita di tutti i giorni il MacBook Air 15 M2 sfreccia tra le applicazioni, anche quelle che girano ancora su Rosetta 2 vanno come un treno.

Dal punto di vista delle temperature, nessun problema nelle operazioni meno impegnative mentre sotto stress si arriva tranquillamente oltre 100° ma fortunatamente la situazione rientra in pochi secondi dopo aver terminato le operazioni. C’è un leggero vantaggio di dissipazione rispetto ad Air 13 M2, c’è maggior spazio per la dissipazione passiva e si guadagnano 2° in meno.

Tutti i scenari di utilizzo quotidiani di questo MacBook Air 15 M2 vengono eseguiti con una solidità piacevole, non c’è un singolo aspetto dove questo Air 15 M2 possa venir meno. Ovviamente non è una macchina da Pro, chi ha un workflow pesante andrà bisogno della dissipazione e la potenza di un MacBook Pro ma questo Air 15 M2 regala spazio di lavoro e ottime prestazioni anche a chi ha del lavoro duro da portare a casa.

Apple ha fatto ancora una volta bene i compiti, il MacBook Air 15 M2 è perfetto per il daily use. Ecco una serie di test e benchmark , per comodità abbiamo messo i dati di Silicon M2 su Air 15 e Air 13.

A rendere Air 15 M2 davvero magico è il rapporto prestazioni/consumi. La batteria è da 66,5 Wh, l’alimentatore in confezione è un 35 W con doppia USB-C e uscita MagSafe in grado di salvare il Mac in caso di pericolo. In 30 minuti l’alimentatore da 35 W riesce a ricaricare del 30% la batteria. Nel dettaglio con una luminosità del 70% ed un volume audio impostato al 60% Apple MacBook Air 15 M2 raggiunge questi risultati di autonomia reale:

Riproduzione video: 17 ore e 25 minuti

Lavoro in Safari + YouTube in background: 13 ore e 45 minuti

Utilizzo Photoshop (Rosetta): 8 ore

Utilizzo offline con Word: 18

Utilizzo gaming: 3 ore

Apple MacBook Air 15 M2 conclusioni

Apple non ha dovuto fare chissà che studi per portarsi a casa questo MacBook Air 15 M2, bastava prendere il progetto di Air 13 M2 e farlo semplicemente più grande. Invece qualcosina è cambiata lo stesso, non solo la diagonale del display.

Audio, costruzione interna e prestazioni hanno ricevuto un piccolo ma tangibile boost che permettono al MacBook Air 15 M2 di avere maggior identità rispetto ad Air 13 M2, questo farà sicuramente felici i possibili acquirenti di questo nuovo MacBook Air 15 M2.

Il MacBook Air 15 M2 diventerà un best buy, è il MacBook che mancava ad Apple ma al momento i prezzi remano contro. Ovviamente si tratta solo di tempo affinché trovi una posizione sul mercato più comoda ma se volete evitare il modulo SSD lento da 256 GB e volete puntare al più veloce taglio da 512 GB, il listino sale a 1879 euro per la versione 8/512 e si va addirittura a 2109 se si punta anche ai 16 GB di RAM.

Prezzi che lo mettono in competizione con il Pro 14 M1 Pro dello scorso anno o anche al Pro 14 M2 Pro, notebook che sono sono superiori in tutto e per tutto ad un Air, display, porte, prestazioni, audio, dissipazione e configurazioni più a fuoco. L’adeguamento fisiologico del prezzo aiuterà questo MacBook Air 15 M2 a diventare presto la prima scelta per molti.