Anche Razer è presente al CES 2024 dove ha svelato le ultime novità in fatto notebook, periferiche e accessori per il gaming. A Las Vegas debutta la nuova gamma di notebook gaming Blade, tra i più ricercati dai gamer che guardano alle prestazioni ma con occhio di riguardo al design e agli ingombri; l’azienda punta agli utenti che non scendono a compromessi e svela le varianti 2024 di Razer Blade 14, Blade 16 e Blade 18, sistemi aggiornati con le ultime piattaforme hardware AMD o Intel e display top di gamma per garantire un’esperienza ancora più coinvolgente abbinata tra l’altro a prestazioni di livello anche in ambito Intelligenza Artificiale. Insieme ai portatili da gioco arrivano anche una nutrita serie di accessori per i giocatori, tra questi la sedia gaming top di gamma Razer ISKUR V2, una dock USB-C e molto altro.

Notebook Razer Blade con display OLED: il top per i gamer

Partiamo dai notebook con l’aggiornamento della gamma Razer Blade, rivisitata e ora ancora più evoluta sul versante display grazie all’impiego di pannelli con tecnologia OLED ad alto refresh-rate. In base al modello troviamo configurazioni Intel Core i9 o AMD Ryzen 9, abbinate a GPU dedicate della famiglia GeForce RTX 40 e tutte le ottimizzazioni del caso a cui ci ha abbituato Razer per design, dissipazione, reparto audio e autonomia.

Si parte con Razer Blade 16, un notebook che guardando alla scheda tecnica farà gola a molti. Il design non è stravolto rispetto alla versione precedente, il telaio sempre in alluminio, mentre la vera novità la troviamo sotto la scocca dove spicca il display OLED QHD+ da 240 Hz, un vero gioiello in quanto a prestazioni e qualità dell’immagine viste le caratteristiche proposte: risoluzione 2560x1600P, tempo di risposta 0.2 ms, copertura DCI-P3 100%, certificazione VESA ClearMR 11000 e DisplayHDR True Black 500. In alternativa il produttore propone un’opzione con pannello MiniLED Dual-Mode, capace di operare a 4K 120 Hz o in alternativa FHD+ 240 Hz.

Passando alla piattaforma hardware, a bordo è presente un Core i9-14900HX da 24 core fresco di presentazione, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop (175 watt) con opzioni sino a GeForce RTX 4060, 64-96 GB di RAM DDR5 (5.200-5.600 MT/s), storage SSD PCI-E 4.0 (max 4 TB), connettività di ultima generazione WiFi 7, Thunderbolt 4, USB 3.2 gen 2 e un reparto audio curatissimo con quattro altoparlanti, due microfoni, Smart Amp e THX Spatial Audio. Razer Blade è un notebook Windows 11 (Home), misura 21,99 x 244 x 355 millimetri e pesa 2,45 Kg; arriva con tastiera retroilluminata RGB Razer Chroma ed N-Key rollover, touchpad in vetro e utilizza una batteria da 95,2 WHr.



Con il Blade 14 2024 si passa alla piattaforma AMD Ryzen 8000 e a uno dei portatili da gioco compatti più gettonati nel catalogo Razer. Il produttore sceglie un processore Ryzen 8945HS con RAM DDR5 e schede grafiche sino a NVIDIA GeForce RTX 4070 (140 watt); il display da 14″ ha una risoluzione QHD+ da 240 Hz (certificato Calman) e non mancano opzioni di connettività come WiFi 7 e USB 4.

Grazie al supporto Ryzen AI inoltre, questo particolare modello garantisce un’esperienza ottimale anche in ambito AI, sfruttando al meglio funzionalità come Microsoft Windows Studio e Windows Copilot. Gli ultimi dati relativi alle caratteristiche “fisiche”, ci dicono infine che il Razer Blade 14 2024 pesa 1,83 Kg per uno spessore di 1,8 centimetri, la batteria invece dovrebbe garantire (secondo l’azienda) un’autonomia di 10 ore.



Un altro modello molto atteso è il Razer Blade 18, soluzione che però alla fine il produttore non ha annunciato, rimandando il tutto ai prossimi mesi. I dettagli ufficiali a disposizione sono pochi, si parla soprattutto del supporto Intel Thunderbolt 5 e del pannello 4K da 18 pollici con refresh a 185 Hz, un nuovo punto di riferimento per questo segmento di mercato. Viste tali caratteristiche, ci aspettiamo che il Blade 18 utilizzi i più recenti processori Intel e schede grafiche GeForce RTX 40, abbinando RAM DDR5 e connettività di rete di ultima generazione.

Periferiche e accessori Razer per il gaming

Oltre a questi interessanti notebook, Razer propone al CES 2024 una nuova gamma di periferiche e accessori per il gaming (e non), come al solito molto curate sotto il profilo estetico e sempre con un occhio di riguardo a quello che chiedono gli utenti. Si parte con Razer USB C Dock, una dock portatile a 11 porte con interfaccia USB-C compatibile con Windows e Mac. Le opzioni di connessione/espansione sono molte e prevedono: 4 porte USB-A, 2 porte USB C, Gigabit Ethernet, HDMI, jack audio da 3,5 mm (con audio 7.1), lettore SD/MicroSD UHS-I. La Razer USB C Dock è dotata di uno chassis in lega di alluminio e permette di collegare senza problemi display esterni 4K 60 Hz via HDMI, non manca infine il supporto per la ricarica dei dispositivi sino a 85 watt.



Molto interessante la sedia gaming Razer Iskur V2, un prodotto rivolto più che altro alla fascia alta del segmento gaming; progettata e realizzata per offrire il meglio in quanto a comfort e personalizzazione, Iskur V2 è realizzata in pelle sintetica e presenta un supporto lombare regolabile che si adatta alla curvatura della colonna vertebrale. Lo schienale prevede una reclinazione sino a 152 gradi, mentre i braccioli si regolano sia in altezza che per angolazione; degno di nota anche il cuscino in memory foam che può essere facilmente rimosso.

In mostra allo stand Razer c’è posto anche per PROJECT ESHTER, un un cuscino aptico che utilizza la tecnologia Sensa HD Haptics (abbinata alla tecnologia HyperSpeed Wireless di Razer) per simulare vibrazioni di diverso tipo e gradazione grazie alla presenza di 16 attuatori. In questo caso parliamo ancora di un prototipo che però sarebbe già compatibile con molte delle sedie gaming attualmente in commercio.

In chiusura segnaliamo la barra Razer Aether Monitor Light Bar, ideale per dare un tocco di colore alla nostra postazione e caratterizzata da una doppia illuminazione e interfaccia touch. Stando a Razer, questa barra offre un’elevata accuratezza dei colori, risultando inoltre compatibile con la quasi totalità dei monitor piatti e curvi attualmente presenti sul mercato, oltre che con Razer Room e l’ecosistema Matter.

Non meno importante per Razer l’aggiornamento del software proprietario Synapse, ora più fluido e veloce sino al 30% in più rispetto all’ultima versione; rimanendo in tema, non poteva mancare una novità che guarda all’AI con Axon Create, un tool (integrato in Razr Axon) che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per generare sfondi animati e che, in coppia con Chroma Generate, permette di sincronizzare l’immagine di sfondo con l’illuminazione RGB.

Disponibilità e prezzi

A seguire disponibilità e prezzi per i nuovi prodotti Razer annunciati a CES 2024; anticipiamo che al momento non ci sono dettagli riguardo il notebook Razer Blade 18, come detto atteso al debutto solo nei prossimi mesi.

Razer Blade 16 disponibile a partire a 3.499,99 euro

Razer Blade 14 disponibile in preordine dal 23 gennaio, prezzo non comunicato

Razer USB C Dock disponibile a 139,99 euro

Razer Iskur V2 disponibile a 699 euro

Razer Razer Aether Monitor Light Bar disponibile a 149,99 euro

