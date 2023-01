NVIDIA è protagonista assoluta del CES 2023 con una lunga serie di novità che anticipano l’arrivo sul mercato di diversi nuovi prodotti destinati a rinnovare la gamma di GPU dell’azienda nel corso del prossimo futuro. Tra le novità annunciate oggi da NVIDIA troviamo la nuova serie GeForce RTX 40 per laptop che, per la prima volta, introduce un modello di classe 90. Da segnalare anche l’atteso debutto della RTX 4070 Ti per desktop. NVIDIA ha anche annunciato un importante aggiornamento per GeForce NOW, che potrà contare sul supporto delle RTX 4080. Cresce anche l’adozione del DLSS. Ecco tutti i dettagli:

NVIDIA presenta le nuove RTX 40 per laptop: c’è anche la 4090

Il CES 2023 è il palcoscenico scelto da NVIDIA per presentare ufficialmente la nuova gamma GeForce RTX 40 per laptop. A differenza della gamma desktop, che per il momento può contare esclusivamente su modelli di fascia alta, la nuova gamma per laptop è completa e copre tutte le fasce di prezzo. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono le nuove GeForce RTX 4080, 4070, 4060 e 4050. Da segnalare, inoltre, il debutto, per la prima volta in assoluto su laptop per la classe 90, della RTX 4090.

Tutte le nuove GPU possono contare sull’architettura Ada Lovelace che ha già dimostrato le sue notevoli capacità in ambito desktop, sia in termini di prestazioni che di efficienza. NVIDIA ha confermato che i primi laptop con RTX 4080 e RTX 4090 arriveranno sul mercato a partire dal prossimo 8 di febbraio con un prezzo di lancio di 1.999 dollari. Per i laptop con RTX 4070, 4060 e 4050, invece, bisognerà attendere il prossimo 22 di febbraio. In questo caso, i prezzi partiranno da 999 dollari.

NVIDIA ha svelato anche la quinta generazione della tecnologia Max-Q che migliora l’efficienza andando ad accelerare le prestazioni di gioco grazie all’ottimizzazione di DLSS 3, alla presenza della memoria GDDR6 a più basso voltaggio di sempre e al sistema di controllo della memoria a tre velocità. Da notare, inoltre, che la memoria on-chip di Ada è stata ottimizzata per Max-Q andando a raddoppiare la larghezza di banda, aumentando le dimensioni di 16 volte e migliorando il clock gating.

NVIDIA ha posto l’accento anche sulle potenzialità dei laptop da 14 pollici di nuova generazione. Grazie alle nuove GPU RTX Serie 40 per laptop, infatti, i modelli da 14 pollici potranno raggiungere un livello di potenza senza precedenti, in particolare per quanto riguarda il gaming. Secondo NVIDIA, infatti, sarà possibile raggiungere una velocità doppia rispetto ad una PlayStation 5 ma con dimensioni pari ad un sesto.

In ogni caso, sarà necessario attendere le prossime settimane ed i primi test per valutare le potenzialità delle nuove GPU e il modo in cui i vari OEM avranno introdotto le RTX 40 sui notebook di nuova generazione. Di certo, anche considerando l’adozione delle nuove CPU Intel e AMD, in arrivo c’è un importante upgrade prestazionale.

Debutta ufficialmente la nuova NVIDIA RTX 4070 Ti

Tra le novità di NVIDIA presentate al CES 2023 c’è anche la nuova RTX 4070 Ti per desktop che va ad affiancarsi ai modelli già disponibili sul mercato, la RTX 4080 e la RTX 4090. Stando ai dati forniti da NVIDIA, la nuova RTX 4070 Ti è fino a 3 volte più veloce della RTX 3090 Ti registrando un consumo pari a quasi la metà. Il passo in avanti prestazionale è reso possibile grazie all’architettura Ada Lovelace e all’adozione del DLSS 3.

Secondo l’azienda, la nuova RTX 4070 Ti è la scheda video giusta per sfruttare al massimo i monitor 1440p registrando una frequenza di aggiornamento molto elevata. La scheda si adatta al meglio anche a soddisfare le esigenze dei creator che possono ridurre drasticamente i tempi di rendering con i doppi encoder AV1. Secondo NVIDIA, la nuova RTX 4070 Ti è in grado di garantire un upgrade delle prestazioni fino a 12 volte rispetto alla GTX 1080 Ti.

Per quanto riguarda la commercializzazione, la nuova NVIDIA RTX 4070 Ti è attesa sul mercato a partire dal prossimo 5 gennaio 2023 con prezzi a partire da 799 dollari. Da notare che NVIDIA non realizzerà una Founders Edition di questa GPU che sarà disponible esclusivamente nelle varianti personalizzate dai partner di NVIDIA.

Cresce il supporto del DLSS

Oltre alle nuove schede video, NVIDIA ha annunciato importanti novità per quanto riguarda l‘adozione del DLSS. In particolare, il DLSS 3 è già disponibile in 17 giochi con altre 33 giochi e app che lo adotteranno nel corso del prossimo futuro. In totale, sono oltre 250 giochi e app che possono beneficiare delle prestazioni IA del DLSS.

I nuovi titoli che si aggiungono all’elenco di giochi e app che supportato DLSS sono:

DLSS 3

Marvel’s Midnight Sun (aggiornamento DLSS 3 a gennaio)

The Day Before (in arrivo quest’anno con il ray tracing e DLSS 3)

THRONE AND LIBERTY (lancio con DLSS 3)

Witchfire (verrà lanciato nel corso dell’anno con il DLSS 3)

Atomic Heart (lancio previsto per il 21 febbraio con DLSS 3)

Warhaven (in arrivo con il DLSS 3)

Dakar Desert Rally (aggiornamento DLSS 3 a gennaio)

The Cycle: Frontier (aggiornamento DLSS 3 a gennaio)

Conqueror’s Blade (aggiornamento DLSS 3 a gennaio)

Tower of Fantasy (aggiornamento DLSS 3 ad aprile)

ILL Space (lancio dell’accesso anticipato nel corso dell’anno con ray tracing e DLSS 3)

DLSS 2

Dead Space (lancio previsto per il 27 gennaio)

Judgment (disponibile ora)

Lost Judgment (disponibile ora)

GeForce NOW registra l’arrivo della nuova NVIDIA RTX 4080

NVIDIA ha anche annunciato un importante aggiornamento per GeForce NOW. Il servizio di streaming di casa NVIDIA registra, infatti, l’arrivo delle GPU RTX 4080 che saranno accessibili con il nuovo abbonamento Ultimate ad alte prestazioni. L’adozione dell’architettura Ada Lovelace permetterà agli utenti GeForce NOW di poter contare su oltre 64 teraflop di potenza grafica per singolo utente. Si tratta di un valore superiore a più di cinque volte quello disponibile con una Xbox Series S. Rispetto ai SuperPOD di precedente generazione, invece, il miglioramento è di quasi 1,75 oltre.

Con GeForce NOW Ultimate, quindi, NVIDIA punta a incrementare ancora il livello del cloud gaming. Il supporto della RTX 4080 permetterà di migliorare ancora di più la qualità dello streaming, fino a raggiungere i 240 fotogrammi al secondo dal cloud con ray tracing e DLSS 3. Grazie al supporto ad NVIDIA Reflex, inoltre, è possibile ottenere una latenza click to pixel inferiore ai 40 ms, dato che rappresenta un valore da record nel cloud gaming.

GeForce NOW Ultimate è disponibile a partire dalla giornata di oggi al costo di 19,99 dollari al mese oppure a 99,99 dollari per 6 mesi. Per gli utenti che avevano un abbonamento con GeForce RTX 3080, inoltre, NVIDIA ha già convertito la membership allo stesso prezzo, garantendo un notevole upgrade prestazionale.