Al CES 2024 di Las Vegas Lenovo ha presento diverse novità anche per gli appassionati di videogiochi. Protagonisti nuovi notebook, PC desktop, monitor e altri dispositivi di cui vi indichiamo alcuni dettagli, in attesa del lancio sul mercato italiano.

I nuovi notebook Lenovo Legion e LOQ svelati al CES 2024

Fra i dispositivi più gettonati del reparto gaming di Lenovo, ci sono i notebook, aggiornati con le soluzioni hardware e software più recenti, fra cui il chip LA AI, tecnologia proprietaria che garantisce prestazioni ed efficienza energetica.

Lenovo Legion 9i

Al CES 2024 di Las Vegas, l’azienda cinese ha presentato ad esempio il nuovo Lenovo Legion 9i da 16″, dotato del chip AI Lenovo LA3-P che migliora la gestione delle prestazioni di CPU e GPU, chip abbinato a Smart FPS per i consumi energetici, Light Audio Sync per sincronizzare le luci RGB con l’audio, Legion Aurora Sync per la sincronizzazione di immagini e RGB e Smart Control per passare da un profilo di potenza all’altro con semplicità.

Questo notebook è dotato di CPU Intel Core i9-14900HX e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, di un display mini LED da 16″ in formato 16:10 con frequenza d’aggiornamento variabile fino a 165 Hz, monta una batteria da 99,99 Whr e si può configurare con al massimo 64 GB di RAM DDR5 da 5600 MHz e con un massimo di 2 TB su SSD.

Lenovo Legion 7i, Legion 5i e Legion Slim 5

Un gradino sotto ci sono i nuovi Lenovo Legion 7i, Legion 5i e Legion Slim 5, tutti e tre dotati di schermi da 16″ e dotati del chip LA AI citato con le seguenti funzionalità: Scenario Detection, Smart FPS e Smart Control. Non sono troppo estrosi e, rispetto ai classici notebook da gaming, hanno un disegno più elegante, meno vistoso, nonostante dentro nascondano componenti hardware decisamente potente.

Lenovo Legion 7i e Legion 5i si possono configurare al massimo con Intel Core i9 14900HX, mentre Legion Slim 5 monta processori AMD fino alla serie Ryzen 8040. NVIDIA GeForce RTX 4070 opzionale per tutti e tre, portatili dotati nelle versioni più ricche di 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e fino a 1 TB di spazio di archiviazione su SSD. Presente il nuovo tasto fisico Copilot, il Wi-Fi 7 e una tastiera TrueStrike con RGB per Legion 7i, mentre i due Legion 5i e Slim 5 supportano il Wi-Fi 6E. Non è invece disponibile su quest’ultimo il nuovo sistema termico “Coldfront: Hyper” che promette di tenere basse le temperature anche durante le operazioni più impegnative per i componenti hardware.

Per quanto riguarda invece gli schermi, per Lenovo Legion 7i c’è un IPS da 16 pollici in 16:10 da 3,2 K con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, e luminosità di 450 nit; in alternativa si può optare per un WQXGA con refresh rate di 240 Hz, pannello disponibile anche per Lenovo Legion 5i e Legion Slim 5.

I nuovi Lenovo Legion Pro

Una CPU Intel Core i9-14900HX e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 sono alla base dei nuovi Lenovo Legion Pro presentati al CES 2024, notebook che arrivano in diverse varianti (Pro 7i e Pro 5i) con schermi IPS da 16″ ib 16:10 con luminosità di 500 nit e frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz.

Si possono configurare con unità SSD fino a 2 TB e con un massimo di 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz, laptop che montano tastiere Spectrum RGB per tasto (Legion Pro 7i) e a 4 zone opzionale (Legion Pro 5i) sono alimentati inoltre da Lenovo AI Engine+ che promette una migliore gestione degli FPS di gioco e della potenza grazie all’apprendimento automatico.

I nuovi Lenovo LOQ 2024

Chiuso il capitolo Legion, almeno per quanto riguarda le novità notebook, passiamo ai nuovi prodotti Lenovo LOQ, sempre per videogiocatori chiaramente, benché un po’ meno esigenti. Fra le novità della serie per questo 2024, il produttore ha fatto menzione della presenza su tutti i nuovi dispositivi di Lenovo AI Engine+, la soluzione che mira a ottimizzare la potenza dei laptop, le curve delle ventole e altre impostazioni per massimizzare le prestazioni a seconda delle situazioni.

Grazie a questa tecnologia il nuovo Lenovo LOQ 15IRX9 è in grado di raggiungere un TDP massimo di 160 W in modalità extreme, quanto basta per giocare a molti titoli sia AAA che indipendenti. Per tutti i nuovi notebook LOQ ci sono due opzioni di schermi: un pannello WQHD con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e risposta di 5 ms, o uno schermo FHD con refresh rate di 144 Hz.

Prezzi e disponibilità dei nuovi notebook Lenovo

A seguire, le indicazioni relative ai prezzi (relativi al mercato EMEA, di cui fa parte anche l’Italia) e alla disponibilità di tutti i nuovi notebook Lenovo qui menzionati, dati che tuttavia potrebbero variare col debutto effettivo sul nostro mercato:

Lenovo Legion 9i per la fine di febbraio 2024 a partire da € 4.299

Lenovo Legion 7i (16”, 9) per la fine di febbraio 2024 a partire da € 1.999

Lenovo Legion 5i (16”, 9) a partire da metà gennaio 2024 a partire da € 1.399

Lenovo Legion Slim 5 (16”, 9) per la fine di marzo 2024 a partire da € 1.499

Lenovo Legion Pro 7i per la fine di febbraio 2024 a partire da € 3.099

Lenovo Legion Pro 5i per la fine di febbraio 2024 a partire da € 1.599

Lenovo LOQ 15IRX9 da metà gennaio 2024 a partire da € 1.099

Lenovo LOQ 15IAX9I da metà gennaio 2024 a partire da € 799

Lenovo LOQ 15IAX9 da metà gennaio 2024 a partire da € 899

Lenovo LOQ 15AHP9 da fine marzo 2024 a partire da € 1.049.

Le altre novità svelate al CES 2024 da Lenovo

Accanto ai nuovi notebook di cui abbiamo parlato, Lenovo ha posto altri dispositivi fra cui un unovo monitor Lenovo Legion Y27h-30, il mouse RGB wireless Legion M410 con illuminazione RGB a due zone regolabile, connessione wireless a 2,4 GHz o cablata, con un massimo di 16.000 DPI, e la mini-tastiera Lenovo Legion K510 Pro (75%) con anti-ghosting, interruttori meccanici, tasti freccia e supporto RGB per ciascun tasto.

Sono periferiche che ben si sposano con Lenovo Legion Tower 5i, un’altra novità che il produttore ha svelato al CES 2024. Si tratta di un PC desktop da 26 litri che può essere configurato con processori Intel Core i9-13900F di tredicesima generazione, con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080, con 32 GB di RAM DDR5 da 5600 MHz e con SSD da 2 TB, parlando di opzioni massime disponibili.

Lenovo Legion Tower 7i è l’alternativa per i più esigenti, un PC desktop da 34 litri che, nella versione più ricca e potente, vanta CPU Intel Core i9 14900K, le più recenti GPU NVIDIA, fino a 64 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz, fino a 6 TB di spazio di archiviazione su SSD e un alimentatore fino a 1200 W.

Da segnalare anche il nuovo Lenovo LOQ Tower 17IRR9, un PC desktop dotato di un chassis da 17 litri che può ospitare CPU fino a Intel Core i7-14700, GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, fino a 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz, fino a 1 TB di spazio di archiviazione su SSD in aggiunta a 2 opzioni di storage ibrido HDD.

Non è una novità hardware, ma è interessante segnalare anche la nuova app AvatarMaster disponibile su Lenovo Legion 7i (16”, 9) e Lenovo Legion 5i (16”, 9), un’applicazione basata sull’intelligenza artificiale che trasforma i profili degli utenti in avatar digitali 3D personalizzabili e utilizzabili durante le sessioni di streming in video, nei servizi di messaggistica e di live streaming più note.

Prezzi e disponibilità

Stesso discorso fatto per i notebook vale anche qui. I prezzi e la disponibilità non sono specifici per il mercato italiano, ma per quello EMEA. Informazioni più precise al riguardo verranno comunicate da Lenovo in prossimità dei periodi di commercializzazione indicati.

Lenovo Legion Tower 7i per gennaio 2024 a partire da € 2.395

Lenovo Legion Tower 5i per gennaio 2024 a partire da € 1.199

Lenovo LOQ Tower 17IRR9 per la fine di maggio 2024 a partire da € 899

Il mouse da gioco Lenovo Legion M410 Wireless RGB è previsto nella seconda metà del 2024 a partire da € 49,99

La mini-tastiera Lenovo Legion K510 Pro è prevista nella seconda metà 2024 a partire da € 69,99.

In copertina Lenovo Legion 9i

