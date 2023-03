Abbiamo provato la RTX 4090 per notebook su un Razer Blade 16, un laptop che non arriverà in Italia. Un test comunque utile per testare con mano le capacità di Ada Lovelace per le RTX 4000 mobile dopo aver già sperimentato le novità NVIDIA sul fronte desktop. Fin dal primissimo test della RTX 4090 desktop, è stato chiaro che Ada Lovelace su notebook poteva fare la differenza e dopo averla provata, spoiler alert, è effettivamente così.

NVIDIA GeForce RTX 4090 notebook: i numeri sulla carta

Il processo produttivo è un TSMC 4N che ha consentito a NVIDIA di inserire ben 9728 CUDA Core, il clock è di oltre 2,00 GHz, ci sono sempre gli RT Core che passano alla terza generazione, i Tensor Core invece sono di quarta generazione, 16 GB di RAM dedicata GDDR6, presente il nuovo DLSS 3 con Super Resolution e Frame Generation.

Ovviamente NVIDIA lavora a stretto contatto con i produttori notebook affiche la GPU lavori al massimo delle sue possibilità con il resto delle componenti ed in sintonia con il sistema di dissipazione, tutto questo rientra nel ramo delle tecnologie Max-Q che quest’anno si arricchisce con Power State, memorie più efficienti, la Whisper mode e il Battery boost riviste.

NVIDIA GeForce RTX 4090 notebook: vera produttività

La GeForce RTX 4090 notebook di NVIDIA è una componente che abilita tecnologie esclusive per la produttività con RT Core e Tensor Core in combinazione a ben 16 GB RAM GDDR6. Gli RT Core di terza generazione sono il massimo per tutti i lavori dove il tempo di rendering è fondamentale ma non solo, possono occuparsi anche di elaborazioni in tempo reale e di gestire tutti i calcoli in ray tracing, una delle operazioni più complesse da gestire per chi crea in 3D magari con valutazioni di progetti architettonici e prototipazione virtuale in ambito design. Questa tecnologia accelera anche il rendering del motion blur con ray-tracing per ottenere risultati più rapidi con una maggiore accuratezza visiva anche grazie al DLSS 3.

I Tensor Core di quarta generazione sono in grado di accelerare in maniera intelligente parecchie operazioni con Intelligenza Artificiale che si occupa delle operazioni impattanti delle immagini, dei calcoli in 3D, dei video e anche del campo audio. La RTX 4090 notebook ha ben due encoder hardware (NVENC) ed aggiunge anche il supporto per il codec video AV1. Il codec del momento,AV1 offre una qualità visiva migliorata allo stesso bitrate di H.265/H.264, un vantaggio per fa streaming di giochi e non solo.

Dal punto di vista tecnologico è quindi una bomba ma è chiaro che molte persone potrebbero ancora dubita di poter lavorare seriamente anche con un portatile, la notizia però è che questa RTX 4090 notebook è una RTX 3090 Ti desktop in dimensioni ridottissime che consumala meno della metà e che scalda molto molto meno oltre ad avere un pack di tecnologie a supporto superiore. Ecco, è più vicina ad una RTX 4070 Ti desktop se proprio vogliamo forzare un paragone notebook vs desktop.

Ma restiamo in ambito notebook per essere precisi e confrontiamo questo Razer Blade 16 con il Blade 17 dello scorso anno, quindi RTX 4090 vs RTX 3080 Ti. Ovviamente sul Blade 16 2023 c’è una nuova CPU, il Core i9 13950HX, una bestia. Ecco i test che evidenziano la netta superiorità della RTX 4090 notebook rispetto alla precedente generazione:

Previous Next Fullscreen

NVIDIA GeForce RTX 4090 notebook: gaming dominato

Ora è il momento di dare uno sguardo al gaming e c’è poco da dire, questa RTX 4090 notebook è fantastica. Assolutamente la miglior soluzione per giocare su notebook in mobilità con una versatilità senza pari grazie all’esperienza software di NVIDIA notevole. Va sottolineato che il DLSS 3 è fondamentale su un portatile che ha una densità di pixel maggiore rispetto alle diagonali grande dei monitor pc e quel piccolo calo di qualità dovuto al DLSS nei giochi, è veramente impossibile da notare. In più, il Frame Generation può essere attivato anche indipendentemente dal DLSS che in ogni caso, scarica del lavoro alla CPU, abbassa ancor di più i consumi, è un must have per un notebook gaming.

Abbiamo testato un po’ di giochi in 1440p con dettagli al massimo e RTX su Ultra con DLSS attivo dove possibile ma prima di passare ai numeri un piccolo cenna a questo notebook gaming in grado di generare un numero altissimo di frame, questo Razer Blade 16 ha un display 4K HDR a 120 Hz e grazie al DLSS 3 è possibile portarsi a casa circa 75 fps su Cyberpunk in 4K che è un mattone, un risultato assurdo. Ecco tutti i test gaming effettuati in 1440p confrontati con la precedente generazione con RTX 3080 Ti:

Previous Next Fullscreen

Per sottolineare ancora quanto è importante il DLSS 3 su un notebook gaming, ecco qualche risultato versus tra DLSS 3 on vs DLSS 3 off:

Previous Next Fullscreen

Qualcuno si chiederà quanto è distante la RTX 4090 notebook rispetto a quella desktop, ecco per fare un versus tra 4090 desktop vs notebook non basta un articolo ma è il caso di lasciare comunque qualche dato di riferimento per evidenziare la grossa differenza tra RTX 4090 notebook vs desktop. Abbiamo testato la configurazione di questo Razer con la nostra build di riferimento con RTX 4090 accompagnata da Intel Core i9 13900K proprio per stare al passo del Core i9 13950HX con RTX4090 di questo Razer Blade 16:

Per quanto riguarda temperature e consumi, la RTX 4090 mobile fa una gara a parte con i competitor. Per tutta quella potenza a disposizione, stare sempre sui 76° di media per un consumo in gaming di scarsi 145 W è assolutamente impressionante. Le enormi qualità di Ada Lovelace sono tutte qui, calore generato contenuto e consumo della GPU in un range molto basso rispetto al passato.

NVIDIA GeForce RTX 4090 notebook: il costo delle prestazioni premium

Il salto generazionale è importante anche su notebook, le RTX 4000 su portatili hanno delle prestazioni in produttività e gaming clamorose in relazione alle temperature/consumo. Purtroppo le CPU di nuova generazione, per quanto ottime, non riescono a tenere il passo del salto generazionale delle GPU NVIDIA e quindi il miglioramento nei consumi e nelle temperature si farà apprezzare meno nelle mani di una persona poco attenta.

La realtà dei fatto però è ben diversa, la RTX 4090 notebook ha un boost di prestazioni notevole rispetto alla precedente generazione con un taglio tangibile di temperature e consumi. Chiaro, non è paragonabile al lavoro incredibile fatto su desktop ma è normale che sia così. Il prezzo però di questo mix di tecnologia però è alto, altissimo in Italia. Si parla di oltre 4000 Euro per un notebook premium con RTX 4090 mobile.

Un vero appassionato o chi necessita sul serio di così tanta potenza mista ad un’esperienza software di primo livello di certo non si farà spaventare dal prezzo elevato. C’è già gente pronta a cliccare sul tasto acquista per portarsi a casa una RTX 4090 notebook. Per tutti gli altri invece c’è una ottima RTX 4080 notebook che è disponibile sul mercato a prezzi più accessibili, fino a scendere con distacco alle RTX 4070, 4060 e 4050 per le proposte più economiche.

In senso stretto, a rischio di essere ripetitivi, la RTX 4090 notebook è clamorosa e la sua valutazione non può essere differente da quanto scritto. L’andamento dei prezzi dei notebook però rischia di renderla veramente troppo esclusiva virando la maggior parte delle persone verso le soluzioni di fascia più bassa che proveremo presto. Al momento, grazie alla prova di questa RTX 4090 notebook, Ada Lovelace su portatili rispetta assolutamente le aspettative.