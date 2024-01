Come ormai da tradizione, ASUS è tra i protagonisti del CES 2024, appuntamento tra i più importanti del settore che quest’anno torna con un evento fisico che ci vede concretamente attivi sul campo per tenervi aggiornati sulle novità più interessanti destinate al mondo della tecnologia. L’azienda taiwanese apre le danze alla fiera di Las Vegas con l’evento “For Those Who Dare: Transcendence” e la presentazione della nuova gamma di prodotti ROG (Republic of Gamers) destinati al mondo gaming; c’è l’imbarazzo della scelta: si parte dai notebook ad alte prestazioni, passando per il nuovo ROG Phone 8, monitor OLED, mini PC, componentistica e periferiche.

ASUS ROG al CES 2024: notebook gaming Strix SCAR 16 e Strix SCAR 18

Iniziamo subito con l’annuncio dei notebook gaming ROG Strix Scar, una linea molto nota di ASUS che per il 2024 ha previsto finalmente un modello da 18 pollici con display mini LED ROG Nebula HDR, il tutto abbinato ai nuovi processori Intel Core 14a gen serie H, schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop e un sistema di raffreddamento ad alte prestazioni rivisitato. Disponibile anche con display da 16 pollici, il notebook ROG Strix SCAR 18 è sicuramente quello che attira di più l’attenzione grazie al pannello mini LED Nebula HDR che vanta oltre 2.000 zone di oscuramento e 1.100 nit di luminosità di picco. Al pari della variante da 16″ montata su ROG Strix SCAR 16 e 16G, questo pannello offre poi una risoluzione 2,5K (formato 16:10) con frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta gray-to-gray (GTG) inferiore a 3 ms; degna di nota la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e il supporto Dolby Vision che si abbina al Dolby Atmos per migliorare ulteriormente l’esperienza e l’immersione nella fase di gioco.

Oltre al design curato ed elaborato con chassis in metallo che non si discosta molto dai modelli precedenti, il resto delle caratteristiche dei notebook ROG Strix SCAR prevede in primis l’adozione del nuovo top di gamma Intel Core i9-14900HX, un chip da 24 core e 32 thread abbinato a memorie DDR5 5.600 MT/s Dual-Channel con una capacità che può arrivare a 64 GB di RAM. Lato scheda grafica, a bordo troviamo una GeForce RTX 4090 Laptop per i modelli ROG Strix SCAR 16 e SCAR 18 (TGP sino a 175 watt), mentre su Strix SCAR G16/G18 si passa a una GeForce RTX 4080 Laptop. Insieme a tutti gli standard di ultima generazione in fatto di porte e connettività, i nuovi notebook gaming ROG Strix SCAR offrono anche un sistema di dissipazione ad alte prestazioni con tecnologia Tri-Fan, soluzione che, oltre all’adozione di metallo liquido Conductonaut Extreme, prevede una terza ventola ausiliaria che aumenta il flusso d’aria verso i componenti montati in superficie sulla scheda madre. I notebook ASUS ROG Strix SCAR 2024 saranno disponibili a partire da febbraio con prezzi a partire da 3.299 euro.

Scheda tecnica ROG Strix SCAR 16 (2024)

Processore Intel Core i9 14900HX – 24C/32T 65 watt

Scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop (max TGP 175 watt)

Display 16″ ROG Nebula HDR Mini LED (opzionale) Risoluzione 2.5K (2560×1600) 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, G-SYNC VESA DisplayHDR 1000, certificato Pantone, Dolby Vision®

RAM DDR5 5.600 MT/s max 64 GB (32 GB + 32 GB)

Storage SSD PCI-E 4.0 sino a 4 TB (2 TB + 2 TB), supporto RAID 0

Tastiera RGB retroilluminata per tasto con Aura Sync, NumberPad

Altoparlanti stereo, Smart Amplifier, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Two-Way AI Noise Cancelation

Rete WiFi 6E, Bluetooth v5.3

Porte Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP e PD) 2x Type-A USB 3.2 Gen 2 HDMI 2.1 FRL LAN 2.5 Gbps

Jack audio 3.5 mm

Batteria 90 WHr

Dimensioni 35,4 x 26,4 x 2,26–3,04 cm

Peso 2,60 kg

Sistema operativo Windows 11 Home

Scheda tecnica ROG Strix SCAR 18 (2024)

Processore Intel Core i9 14900HX – 24C/32T 65 watt

Scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop (max TGP 175 watt)

Display 18″ ROG Nebula HDR Mini LED (opzionale) – Risoluzione 2.5K (2560×1600) 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, G-SYNC VESA DisplayHDR 1000, certificato Pantone, Dolby Vision®

RAM DDR5 5.600 MT/s max 64 GB (32 GB + 32 GB)

Storage SSD PCI-E 4.0 sino a 4 TB (2 TB + 2 TB), supporto RAID 0

Tastiera RGB retroilluminata per tasto con Aura Sync, NumberPad

Altoparlanti stereo, Smart Amplifier, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Two-Way AI Noise Cancelation

Rete WiFi 6E, Bluetooth v5.3

Porte Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP e PD) 2x Type-A USB 3.2 Gen 2 HDMI 2.1 FRL LAN 2.5 Gbps LAN

Jack audio 3.5 mm

Batteria 90 WHr

Dimensioni 39,9 x 29,4 x 2,31–3,08 cm

Peso 3,10 kg

Sistema operativo Windows 11 Pro

Scheda tecnica ROG Strix SCAR G16 (2024)

Processore Intel Core i9 14900HX – 24C/32T 65 watt

Scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop (max TGP 175 watt)

Display 16″ ROG Nebula HDR Mini LED (opzionale) – Risoluzione 2.5K (2560×1600) 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, G-SYNC VESA DisplayHDR 1000, certificato Pantone, Dolby Vision®

RAM DDR5 5.600 MT/s max 32 GB (16 GB + 16 GB)

Storage SSD PCI-E 4.0 2 TB

Tastiera RGB retroilluminata per tasto con Aura Sync, NumberPad

Altoparlanti stereo, Smart Amplifier, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Two-Way AI Noise Cancelation

Rete WiFi 6E, Bluetooth v5.3

Porte Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP e PD) 2x Type-A USB 3.2 Gen 2 HDMI 2.1 FRL 2.5 Gbps LAN port Jack audio 3.5 mm

Batteria 90 WHr

Dimensioni 35.4 x 26.4 x 2.26–3.04 cm

Peso 2,50 kg

Sistema operativo Windows 11 Pro

Scheda tecnica ROG Strix SCAR G18 (2024)

Processore Intel Core i9 14900HX – 24C/32T 65 watt

Scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop (max TGP 175 watt)

Display 18″ ROG Nebula HDR Mini LED (opzionale) – Risoluzione 2.5K (2560×1600) 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, G-SYNC VESA DisplayHDR 1000, certificato Pantone, Dolby Vision®

RAM DDR5 5.600 MT/s max 64 GB (32 GB + 32 GB)

Storage SSD PCI-E 4.0 sino a 4 TB (2 TB + 2 TB), supporto RAID 0

Tastiera RGB retroilluminata per tasto con Aura Sync, NumberPad

Altoparlanti stereo, Smart Amplifier, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Two-Way AI Noise Cancelation

Rete WiFi 6E, Bluetooth v5.3

Porte Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP e PD) 2x Type-A USB 3.2 Gen 2 HDMI 2.1 FRL LAN 2.5 Gbps Jack audio 3.5 mm

Batteria 90 WHr

Dimensioni 39,9 x 29,4 x 2,31–3,08 cm

Peso 3,0 kg

Sistema operativo Windows 11 Pro

ASUS ROG Zephyrus G14 e Zephyrus G16 2024

Sempre in ambito notebook gaming, ASUS annuncia anche i rinnovati Zephyrus G14 e Zephyrus G16 2024, modelli che al pari delle precedenti generazioni mirano a garantire le massime prestazioni con un design compatto. Zephyrus G14 e Zephyrus G16 2024 sono stati completamente rivisti e ora vantano uno chassis completamente nuovo e lavorato a CNC in alluminio, caratteristica che permette un aumento dello spazio interno del telaio con la conseguente adozione di tastiera edge-to-edge e l’inserimento di altoparlanti più grandi rispetto al passato.

Se parliamo di ridurre gli ingombri i nuovi Zephyrus di ASUS sono probabilmente tra i notebook più leggeri della loro categoria; Zephyrus G14 ha uno spessore di 1,59 cm e un peso di soli 1,5 kg, mentre il più grande Zephyrus G16 ha uno spessore di 1,49 cm e un peso di soli 1,85 kg. I nuovi modelli 2024 presentano anche un inedito sistema di illuminazione a LED sul coperchio (Slash) che segue una diagonale attraverso il coperchio delle macchine, con sequenze animate e la possibilità di personalizzare completa.

Riguardo alla piattaforma hardware, Zephyrus G14 utilizza processore AMD Ryzen 9 8940H con supporto per AMD Ryzen AI e GPU NVIDIA GeForce RTX fino a 4070 Laptop, Zephyrus G16 invece è dotato di un processore Intel Core Ultra 9 185H e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop. Passando al display il livello rimane altissimo. Entrambi i portatili ROG montano un pannello OLED ROG Nebula, la variante da 14 pollici vanta una risoluzione 3K a 120 Hz, il fratello maggiore da 16″ sfoggia un display da 2,5K a 240 Hz (entrambi G-Sync); tra le peculiarità di questi pannelli OLED spiccano sicuramente il rapporto d’aspetto 16:10, certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, contrasto 1.000.000:1, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 (Delta E inferiore a 1) e tempi di risposta sino a 0,2 ms.

Al pari dei fratelli ROG Strix SCAR, anche le nuove varianti Zephyrus G14 e G16 puntano su un sistema di raffreddamento al top con tecnologia Tri-fan, composto termico in metallo liquido ad alte prestazioni sulla CPU e ventole Arc Flow di seconda generazione. Al momento mancano dettagli precisi su configurazioni e prezzi per il mercato italiano, attesi per i prossimi giorni.

ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro: lo smartphone che va oltre il gaming

Il CES 2024 è anche la vetrina ideale per gli smartphone gaming ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro, dispositivi che in realtà vanno oltre i videogiochi e sono ottimizzati per garantire un’esperienza ottimale in ambiti come lo streaming e la creazioni di contenuti. I nuovi ROG Phone 8 utilizzano la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 con sistema di dissipazione Rapid-Cooling Conductor e supportano avanzate capacità di Intelligenza Artificiale come X-Sense 2.0, AI Grabber, ricerca semantica, cancellazione del rumore gestita dall’IA e molto altro ancora (vedi modalità Background e X Capture ad esempio).

Con un design più compatto rispetto ai loro predecessori (sempre IP68), ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro montano un display Samsung E6 AMOLED flessibile da 6,78″ con refresh rate a 165 Hz, mentre la batteria da 5500 mAh con ricarica wireless dovrebbe tenere a bada l’hardware senza troppi problemi e un’autonomia accettabile.

Rimanendo in tema specifiche tecniche, c’è da segnalare senza dubbio il triplo sistema di fotocamere posteriori che prevede una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzatore ibrido a 6 assi 3.0, una fotocamera ultragrandangolare da 13 MP con lente free-form e una telecamera da 32 MP con zoom ottico 3X e OIS; la tecnologia Dirac Virtuo for Headphone garantisce un suono surround virtual e non mancano elementi personalizzabili, come il logo Aura RGB Lighting e i Mini-LED di Anime Vision.

ROG NUC: il sistema per i gamer che guardano a ridurre gli ingombri

Tra i prodotti più attesi al CES di Las Vegas c’è anche il ROG NUC, nato dalla collaborazione con Intel che, in sostanza, ha “ceduto” il proprio progetto di mini PC ad ASUS che lo porterà avanti con le stesse linee guida (ne abbiamo parlato qui); il ROG NUC punta quindi a offrire il massimo delle prestazioni nel minor spazio possibile, decisamente inferiore ai classici PC desktop pensati per il gaming per intenderci. Questo nuovo mini PC ROG, nome in codice Scorpion Canyon, utilizza processori Intel Core Ultra 7 o Core Ultra 9 “Meteor Lake”, abbinati a schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4060 o GeForce RTX 4070 e garantendo tra l’altro fino a quattro uscite abilitate per display 4K.

Parlando di dimensioni, ROG NUC misura solo 270 x 180 x 50 millimetri, ma nonostante questo garantisce un ottimo reparto connettività/espansione che prevede HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 e Intel Killer WiFi 6E AX1690i; la compatibilità è assicurata sia con Microsoft Windows 11 che con le distribuzioni Linux.

I monitor gaming ROG Swift OLED

C’è posto anche per i monitor gaming di fascia alta con i fiammanti ROG Swift OLED PG39WCDM, ROG Swift OLED PG32UCDP e ROG Swift OLED PG27AQDP, modelli che come si può facilmente intuire puntano tutto sulle doti dei pannelli OLED abbinate alle tecnologie META ed ELMB. Si parte dal ROG Swift OLED PG39WCDM, un display che mira a migliorare l’immersione dell’utente nella fase di gioco grazie al pannello OLED ultrawide curvo da 39 pollici, caratterizzato a sua volta da una risoluzione 3440×1440 pixel, curvatura 800R e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. ROG Swift OLED PG39WCDM integra anche Smart KVM e connettività estesa che prevede DisplayPort 1.4 con (DSC), HDMI 2.1 e USB-C con Power Delivery da 90 watt.

Per chi guarda agli eSports e quindi alla frequenza di aggiornamento c’è ROG Swift OLED PG32UCDP, il primo monitor da gaming ASUS dual-mode con la funzione Frame Rate Boost, che consente agli utenti di passare da 4K 240 Hz a FHD 480 Hz in qualsiasi momento, senza dimenticare ROG Swift OLED PG27AQDP con pannello OLED da 27 pollici e refresh a 480 Hz. Stando al produttore, i nuovi display Swift garantiscono un aumento del 30% della luminosità massima e un miglioramento del 20% dell’angolo di visione, superando i loro predecessori; il dissipatore personalizzato riduce inoltre le temperature operative ma protegge anche dal rischio di burn-in.

Altre caratteristiche comuni dei monitor ROG Swift OLED sono poi: luminosità massima di 1.300 nit, certificazione DisplayHDR True Black 400, tempo di risposta di 0,03 ms, compatibilità AMD FreeSync Premium Pro e tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB), a queste si aggiungono funzionalità proprietarie basate sull’AI come ROG Gaming con Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, Variable Overdrive 2.0, Dynamic GameVisual.

Rimanendo in tema monitor, ROG ha presentato anche due interessanti accessori, ROG Aura Monitor Light Bar ALB01 e ROG Ergo Monitor Arm AAS01. La ROG Aura Light Bar, che mira a ridurre l’affaticamento degli occhi, offre tre modalità: luce frontale per la protezione degli occhi, retroilluminazione per la configurazione Aura Sync o una combinazione dei due; si adatta sia a monitor curvi che piatti, supporta regolazioni personalizzate di temperatura del colore e luminosità e si integra con i software AURA Sync e ASUS DisplayWidget Center. Il ROG Ergo Monitor Arm è invece un braccio che supporta monitor fino a 39 pollici con un peso massimo di 11,5 kg; è dotato di gestione double-sided cable, supporto VESA e configurazione personalizzabile per un’ampia gamma di movimenti: 75° verso l’alto, 15° verso il basso e rotazione completa di 360°.

L’ecosistema di componenti Advanced Back to the Future (BTF)

Dopo averlo svelato al Computex 2023 di giugno, ASUS rinnova anche l’ecosistema di componenti BTF (Back To the Future), ideato e realizzato per cercare di semplificare i processi di assemblaggio e cablaggio dei PC attraverso una serie di connettori nascosti, impattando inevitabilmente anche sull’estetica. L’evoluzione della prima serie BTF porta ora al nuovo ecosistema ROG Advanced BTF che include la scheda madre ROG Maximus Z790 Hero BTF, la scheda grafica ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF e il case ROG Hyperion BTF.

Il prodotto di punta dell’ecosistema Advanced BTF è la scheda madre ROG Maximus Z790 Hero BTF, completamente ripensata nella disposizione dei connettori, nascosti nella parte inferiore per offrire agli utenti un livello superiore di gestione dei cavi; da segnalare il display diagnostico Q-LED nell’angolo in alto a destra, il PCIe Slot Q-Release Slim per sbloccare velocemente la scheda video e il connettore PCI-E ad alta potenza compatibile con schede grafiche come la ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF.

Quest’ultima conserva tutte le caratteristiche della ROG Strix RTX 4090 “standard”, introducendo sostanzialmente il nuovo connettore PCI-E che elimina la necessità di cavi di alimentazione da 8 o 16 pin visibili sulla scheda. A completare l’ecosistema Advanced BTF troviamo infine il case ROG Hyperion BTF, curato nel design interno per una gestione dei cavi migliorata e soprattutto per integrarsi al meglio con la soluzione di connettori nascosti BTF.

Nuove periferiche e accessori ROG per il gaming

A chiudere questa carrellata di prodotti ASUS ROG troviamo una gamma di accessori per il gaming (e non solo) che mirano a migliorare l’esperienza utente. Si parte con il microfono ROG Carnyx, caratterizzato da una grande capsula condensatore da 25 mm e un tasso di campionamento di 192 kHz / 24 bit; si tratta di un modello polare cardioide dotato di filtro high-pass, filtro anti-pop integrato e supporto antivibrazioni in metallo, tutte accortezze che dovrebbero garantire un suono chiaro e nitido. ROG Carnyx è dotato inoltre di una manopola di controllo multifunzione, pulsante di mute e l’illuminazione RGB Aura Sync, un prodotto che potrà essere utilizzato sia per giocare che per fare streaming.

Passando alle periferiche di input, debutta il mouse ROG Keris II Ace destinato agli eSports e ai giochi FPS. Si tratta di una periferica curata nell’ergonomia con un peso di soli 54 grammi che mira a ridurre al minimo la latenza con la tecnologia wireless ROG SpeedNova; il cuore di questo mouse è un sensore ottico ROG AimPoint Pro che si abbina a ROG Polling Rate Booster supportando un polling rate wireless fino a 4.000 Hz e ben 8.000 Hz quando passiamo alla connessione cablata. La compagna ideale per il ROG Keris II Ace è la tastiera ROG Falchion RX Low Profile, una soluzione compatta e originale nel design che può contare su switch Low-Profile ROG RX e tecnologia wireless ROG SpeedNova.

Per chi guarda anche all’audio, ASUS propone infine le cuffie ROG Cetra True Wireless SpeedNova, dotate di connettività wireless dual-mode a 2,4 GHz, bluetooth e tecnologia wireless ROG SpeedNova, ottima sia in ottica latenza che dei consumi. Queste cuffie, ovviamente RGB, garantiscono un audio ad alta risoluzione da 24 bit a 96 kHz con dettagli sonori potenziati da Dirac Opteo, microfoni AI a conduzione ossea con ANC adattiva, ricarica wireless rapida (nella custodia) e un’autonomia dichiarata sino a 46 ore.

Riguardo prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti ASUS ROG per il mercato italiano, fatta eccezione per i notebook Strix SCAR non abbiamo ancora dettagli precisi e rimaniamo in attesa di aggiornamenti da parte dell’azienda che non dovrebbero tardare ad arrivare.

