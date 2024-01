Il CES 2024 è la vetrina di lancio degli ultimi processori Intel Core 14a gen, un’ondata di nuove CPU che spaziano dai notebook ad alte prestazioni, passando per i sistemi desktop a basso consumo, arrivando agli inediti Core 100U che, pur sposando la nuova nomenclatura dei Core Ultra “Meteor Lake”, utilizzano come vedremo la stessa architettura Raptor Lake degli Intel Core 14a gen.

I nuovi arrivati nel catalogo Intel hanno già fatto la loro comparsa sui portali di nuova generazione annunciati in queste ore a Las Vegas; partner come ASUS, MSI, Acer e HP hanno aggiornato le loro proposte destinate al gaming con i più recenti Intel Core HX, passando per i modelli Core Ultra svelati a dicembre e tante altre novità che passano anche per il segmento dei PC desktop.

Intel Core 14a gen HX: nuove CPU per i notebook gaming al top

Confermando le indiscrezioni delle scorse settimane, Intel annuncia a CES 2024 i processori per notebook Core 14 Gen serie HX, ossia quella linea di prodotti destinata ai portatili ad alte prestazioni (gaming e non) e alle workstation mobile con TDP spinto sino a 55 watt. Come già discusso in altre occasioni, questi chip utilizzano il nodo produttivo Intel 7 e la stessa architettura Raptor Lake vista sulle varianti desktop Core 14a gen presentate in autunno, andando sostanzialmente a incrementare le frequenze di clock rispetto ai processori Intel Core 13a gen HX.

La proposta dell’azienda di Santa Clara prevede un totale di cinque modelli, capitanati dal top di gamma Intel Core i9-14900HX, un vero mostro di potenza visto che riprende la stessa configurazione del Core i9-14900K desktop con una frequenza Boost che arriva a 5,8 GHz. Al pari degli altri modelli Core 14a gen HX, il PBP (Processor base Power) parte da 55 watt mentre il Maximum Turbo Power può essere configurato sino a 157 watt; a bordo troviamo 24 core e 32 thread, divisi tra 8 P-Core Raptor Cove e 16 E-Core Gracemont Enhanced, GPU Integrata UHD, supporto per memorie DDR5 5600 o DDR 3200 (192 GB) e compatibilità PCI-E 4.0/5.0.

Gli altri processori annunciati, Core i7-14700HX, Core i7-14650HX, Core i5-14500HX e Core i5-14450HX, riprendono più o meno le stesse configurazioni delle controparti Core 14a gen desktop, compreso il Core i7-14700HX che, al pari del Core i7-14700K, riceve un aggiornamento sulla configurazione dei core che passa da 16 a 20. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche dei processori Intel Core 14a gen HX:

Riguardo le prestazioni, Intel dichiara che il nuovo flagship Core i9-14900HX riesce a battere un Ryzen 9 7945HX3D in gaming con un percentuale del 17%, garantendo inoltre prestazioni multi-threading sino al 51% superiori a un Ryzen 9 7945HX. C’è da dire che i nuovi modelli Core 14a gen HX possono godere anche della tecnologia APO (Application Optimization), una funzionalità sviluppata da Intel appositamente per il gaming che riesce a ottimizzare le prestazioni nei giochi sino al 18%.

Previous Next Fullscreen

Intel Core 14a gen Desktop non-K con TDP da 65 e 35 watt

Per la piattaforma desktop debuttano invece 18 processori Core 14a gen “non-K”, ossia tutte quelle varianti con TDP compreso tra 35 e 65 watt pensate per sistemi di fascia media o comunque ottimizzati sotto il profilo dei consumi. Basati su socket LGA 1700 e compatibili con schede madri con chipset Intel serie 600 e 700, i nuovi arrivati aggiornano la precedente generazione con un incremento delle frequenze di clock; ricordiamo che si tratta di modelli non sbloccati per l’overclock che sono pensati da Intel per essere abbinati a schede madri con chipset Intel serie B e serie H.

Al pari dei fratelli Core 13a gen desktop, ritroviamo anche i modelli Core 5 e Core i7, nonché il top di gamma Core i9-14900 da 24 core, appositamente rivisto nelle frequenze di clock per rientrare in un valore di Processor Base Power di 65 watt; per chi cerca qualcosa di ancora più efficiente c’è l’opzione Core i9-14900T da 35 watt, mentre il produttore statunitense non ci fa mancare nulla e propone anche un Core i9-14900F da 65 watt senza GPU integrata.

Con i processori Core 14a gen da 65 e 35 watt, Intel pensa anche alla fascia bassa del mercato e ripropone il tanto ricercato Core i3-14100, con l’Intel Processor 300 a chiudere l’offerta nel segmento entry-level sotto i 60 dollari. Il resto delle caratteristiche di queste CPU non differisce dai modelli attualmente a listino: c’è il doppio supporto DDR4/DDR5, PCI-E 5.0, grafica integrata Intel UHD serie 7×0 e, non per ultimo, la possibilità di gestire (in base alla scheda madre) il parametro Maximum Turbo Power.

Intel Core 100U

In chiusura c’è posto per i processori Intel Core 100U, soluzioni rivolte al segmento dei portatili a basso consumo con TDP configurabile da 15 a 55 watt. La peculiarità di queste CPU risiede nella sigla in quanto, pur proponendo la nomenclatura Core 100 che ritroviamo sui Core Ultra Meteor Lake, l’architettura utilizzata è quella dei Core 14a gen ossia Raptor Lake; per evitare confusione nell’utente però, Intel continua a utilizzare anche le varie sigle Core 7, Core 5 e Core 3, rendendo più facilmente riconoscibili i nuovi arrivati.

La piattaforma Intel Core 100U sulla carta è comunque molto valida, manca l’NPU dedicata per l’AI e il supporto PCI-E 5.0, ma il tutto viene compensato con connettività di ultima generazione WiFi 7, supporto Thunderbolt e doppio supporto per RAM DDR4/DDR5, aspetto quest’ultimo da non sottovalutare in ottica costi.

I modelli disponibili sono tre, Core 7 150U, Core 5 120U e Core 3 100U, configurati da 6 sino a 10 core con il classico design ibrido che prevede la coesistenza di P-Core ed E-Core; Intel punta molto sull’efficienza in quanto utilizza solo 2 P-Core abbinati a un numero variabile di E-Core (4 o 8), garantendo comunque frequenze Boost sino a 5,4 GHz e la possibilità di utilizzare memorie RAM DDR5 6.400 MT/s ad alte prestazioni. Il chip grafico “Intel Graphics” dovrebbe essere simile a quello che equipaggia i modelli Core 14a gen Raptor Lake, mentre segnaliamo che le varianti Core 7 e Core 5 supportano anche Intel vPro Essential.

Potrebbe interessarti anche Miglior processore: AMD o Intel? Ecco la nostra selezione di Gennaio 2024, Migliori CPU gaming AMD e Intel: i consigli per scegliere il processore giusto, Intel Core i9-14900K è il re delle CPU, ma conviene? Testa a testa con Core i9-13900K e Recensione Intel Core i7-14700K: la vera novità della serie Core 14a gen