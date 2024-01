Oltre alle novità del settore gaming, con tanti nuovi notebook e una console portatile, MSI ha annunciato in occasione del CES 2024 anche altri computer portatili pensati per chi lavora, per creatori di contenuti e, più in generale, per chi cerca dei laptop in grado di gestire operazioni più o meno complesse e pesanti.

L’azienda taiwanese, oltre ad aver parlato di alcune novità software legate all’intelligenza artificiale, ha svelato i nuovi MSI Prestige, e la serie Creator, notebook disponibili in varie configurazioni e versioni, sia di fascia elevata che media. Ma scopriamone le principali caratteristiche e peculiarità.

I nuovi notebook di MSI svelati al CES 2024

MSI Prestige AI Studio e AI Evo 2024

Partiamo dai nuovi Prestige, notebook da lavoro che, in questa nuova versione 2024 sono equipaggiati nella maggior parte dei casi con processori Intel Core Ultra. Una delle caratteristiche chiave della famiglia è la portabilità, garantita anche dal modello più grande della serie che, nonostante sia un 16″, pesa solo 1,5 kg, il più piccolo da 13″ pesa appena 990 grammi. I modelli più pregiati sono dotati di schede video NVIDIA GeForce RTX 40 series, i due modelli citati montano dei display OLED; ma per tutte le specifiche di ciascun modello, seguiteci.

Specifiche tecniche di MSI Prestige 16

Per questo 2024, ci sono due nuovi modelli, AI Studio e AI Evo, entrambi configurabili al massimo con processori Intel Core Ultra 9 185H, con 32 GB di RAM e con unità SSD NVMe PCIe Gen4. Ma ci sono solo per MSI Prestige 16 AI Studio le schede video dedicate NVIDIA GeForce RTX 4070, 4060 e 4050 (B1VGG, B1VFG e B1VEG, in ordine); mentre per il modello AI Evo c’è una Intel Arc. Diverse anche le opzioni disponibili per gli schermi, in entrambi i casi da 16″ con fattore di forma 16:10, ma con pannello OLED UHD+ solo per MSI Prestige 16 AI Studio; altrimenti c’è un più basico IPS con risoluzione QHD+ con luminosità massima di 400 nit.

Non cambiano invece le specifiche relative alla connettività, con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e un’ampia dotazione di porte: una USB C Thunderbolt 4 con Power Delivery (due per l’AI Evo), una USB A 3.2 Gen2, un lettore di schede SD, una HDMI 2.1, una RJ45 (solo per AI Studio) e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni. Per il resto, monta un impianto audio con doppio altoparlante da 2 W, un sensore di illuminazione, una tastiera retroilluminata non RGB e una batteria da 99,9 Whr che si ricarica con alimentatori da 140 W (AI Studio) e 100 W (AI Evo).

A seguire le dimensioni e i pesi di questi due modelli di MSI Prestige 16: 35,84 x 25,44 x 28,95 cm per entrambi; 1,6 kg la versione AI Studio, un etto in meno AI Evo.

Specifiche tecniche di MSI Prestige 14

Stessa differenziazione anche per i modelli da 14″ dei nuovi MSI Prestige 2024 presentati al CES di Las Vegas, notebook disponibili in versione AI Studio e AI Evo. La prima differenza da sottolineare fra i due è che il primo è acquistabile anche con un’opzione di schermo più pregiata, un IPS da 2,8K; altrimenti, per entrambi c’è un pannello della medesima tecnologia ma con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, in tutti i casi con rapporto di forma di 16:10.

Cambiano fra i due modelli anche le componenti chiave, con MSI Prestige 14 AI Studio configurabile anche con processori Intel Core Ultra 9 185H, fino a Core Ultra 7 155H il modello AI Evo, dotato inoltre di grafica Intel Arc a differenza dell’altro che, volendo, è acquistabile anche con schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4060, 4050 o 3050 (rispettivamente C1VFG, C1VEG e C1UDXG).

Entrambi i modelli si possono configurare al massimo con 64 GB di RAM DDR5 su due slot e con unità SSD PCIe Gen4 x4, montano una tastiera con retroilluminazione di colore bianco, un sensore di illuminazione, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, un sistema audio con due speaker da 2 W e la seguente dotazione di porte: una USB C Thunderbolt 4 con Power Delivery (due per l’AI Evo), una USB A 3.2 Gen2, una HDMI 2.1, una RJ45 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni. La batteria è in entrambi i casi da 90 Whr, ricaricabile con alimentatori inclusi da 140 W (AI Studio) e 100 W (AI Evo).

Uguali i numeri relativi alle dimensioni e al peso di queste due varianti di MSI Prestige 14 AI Studio e AI Evo: 31,34 cm di larghezza, 24,56 cm di profondità, 1,89 cm di spessore per un peso di 1,7 kg.

Specifiche tecniche di MSI Prestige 13 AI Evo

Il più piccolo della serie arriva in una sola versione AI Evo, configurabile con al massimo un processore Intel Core Ultra 7 155H, grafica Intel Arc, 32 GB di RAM LPDDR5 e con SSD PCIe Gen4 x4.

Lo schermo di questo nuovo MSI Prestige 13 AI Evo è un OLED da 13,3 con risoluzione 2,8K in formato 16:10 montato all’interno di un corpo che ospita una tastiera retroilluminata (luce bianca), due altoparlanti da 2 W ciascuno, schede per la connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e una simile dotazione di porte: due USB C Thunderbolt 4 con Power Delivery, una USB A 3.2 Gen1, una HDMI 2.1, uno slot per schede microSD e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni.

La batteria di MSI Prestige 13 AI Evo è da 75 Whr e si ricarica con un alimentatore da 65 W, batteria integrata in un notebook che misura 29,9 cm di larghezza, 21 cm di profondità ed è spesso 1,69 cm; il peso, come anticipato, è pari a 990 grammi.

I nuovi MSI Creator 2024

Ricoprono un ruolo importante nella famiglia di notebook di MSI anche i dispositivi rivolti ai creatori di contenuti, a chi necessita di portatili adatti ai nuovi lavori digitali. Per questo ci sono i nuovi Creator Z17 HX Studio, Creator 16 AI Studio, Creator M14 e Creator M16 HX, notebook configurabili in vario modo che l’azienda taiwanese ha svelato in occasione del CES 2024. A seguire un breve riepilogo di ciascun modello con le principali caratteristiche e peculiarità.

Specifiche tecniche di MSI Creator Z17 HX Studio

Il più grande della serie un notebook dotato di uno schermo IPS da 17″ con risoluzione QHD+ in formato 16:10 con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e supporto alla MSI Pen 2, quindi sensibile al tocco. Si può configurare al massimo con processori Intel Core i9 14900HX, mentre le opzioni grafiche sono le seguenti: NVIDIA GeForce RTX 4070, 4060 o 4050 (rispettivamente A14VGT, A14VFT e A14VET). Lato memorie, supporta fino a 64 GB di RAM DDR5 su due slot e unità SSD PCIe Gen5 x4.

Per il resto, MSI Creator Z17 HX Studio è equipaggiato con una tastiera RGB, webcam IR Full HD, quattro microfoni, lettore di impronte digitali, sensore di illuminazione ambientale, impianto audio con quattro altoparlanti da 2 W ciascuno, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e un’ottima dotazione di porte: due USB C Thunderbolt 4 di cui una con Power Delivery, una USB A 3.2 Gen2, una HDMI 2.1, uno slot per schede microSD e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni.

La batteria, da 90 Whr, si ricarica con un alimentatore da 280 W per il modello con Intel Core i9 e da 240 W per l’i7, batteria integrata all’interno di un notebook dalle seguenti dimensioni e peso: 38,2 x 26 x 1,9 cm; pesa 2,49 kg.

Specifiche tecniche di MSI Creator 16 AI Studio

Il più potente e pregiato è invece MSI Creator 16 AI Studio, un notebook dotato di un processore Intel Core Ultra 9 185H configurabile con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4090 o 4080 (in ordine A1VIG e A1VHG). È equipaggiato con uno schermo mini LED da 16″ con rapporto di forma di 16:10, risoluzione UHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Supporta fino a 64 GB di RAM DDR5 (su due slot) e unità SSD NVMe PCIe Gen4 x4, la connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 con scheda Intel Killer Ethernet E3100. Per il resto, monta un sistema audio firmato Dynaudio con 4 altoparlanti da 2 W ciascuno, una tastiera retroilluminata con luce bianca, una webcam IR Full HD, un lettore di impronte digitali e la seguente dotazione di porte: due USB C Thunderbolt 4 di cui una con Power Delivery, una USB A 3.2 Gen2, una HDMI 2.1, uno slot per schede microSD e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni.

La batteria di MSI Creator 16 AI Studio è da 99,9 Whr e si ricarica con un alimentatore da 240 W slim. Per quanto riguarda infine le dimensioni e il peso, questi sono i suoi numeri: 35,58 x 25,97 x 1,99 cm; pesa 1,99 kg.

Specifiche tecniche di MSI Creator M16 HX

Si posiziona di poco sotto MSI Creator M16 HX, un notebook configurabile nella versione più ricca con lo stesso processore Intel Core i9 14900HX, ma abbinato a schede grafiche dedicate meno potenti: NVIDIA GeForce RTX 4070 o 4060 (in ordine C14VGG e C14VFG). Lo schermo è un IPS da 16″ con rapporto di forma 16:10, risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Come il modello di cui abbiamo parlato sopra, si può configurare con al massimo 64 GB di RAM DDR5 e con unità SSD NVMe PCIe Gen5 x4 e Gen4 x 4.

Da segnalare inoltre che MSI Creator M16 HX monta monta una tastiera retroilluminata con luce bianca, una batteria da 65 Whr con alimentatore da 180 W, un sistema audio con due altoparlanti da 2 W ciascuno, supporta la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, e ha le seguenti porte: una USB C con Power Delivery, tre USB A 3.2 Gen1, una HDMI 2.1, un RJ45 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni. Questione dimensioni e peso, questo è quanto: 35,9 x 25,9 x 2,69 cm; pesa 2,25 kg.

Specifiche tecniche di MSI Creator M14

L’ultimo notebook del lotto è MSI Creator M14, un dispositivo dotato di una CPU Intel Core i7-13620H affiancata da schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 4060 o 4050 (in ordine A13VF e A13VE). Si presenta con uno schermo IPS da 14″ con rapporto d’aspetto 16:10 e risoluzione 2,8K, e si può configurare con al massimo 64 GB di RAM DDR5 (due slot anche in questo caso) e con unità SSD NVMe PCIe Gen4 x 4.

Per il resto, le caratteristiche sono in linea con gli altri modelli, con una tastiera retroilluminata con luce bianca, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, sistema audio a due altoparlanti e una buona dotazione di porte: una USB C con Power Delivery, due USB A 3.2 Gen1, una HDMI 2.1, un RJ45 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni. La batteria di MSI Creator M14 è da 53,5 Whr, si ricarica con un alimentatore da 120 W ed è integrata in un notebook che pesa 1,6 kg dalle seguenti misure: 31,47 cm di larghezza, 23,35 cm di profondità e 22,3 cm di spessore.

Novità software IA

Oltre alle novità hardware, MSI in occasione della presentazione di questi nuovi notebook si è soffermata anche su alcune questioni legate al software dei nuovi computer. Ha sottolineato ad esempio la nuova integrazione delle soluzioni di intelligenza artificiale, legate sia ai nuovi processori Intel Core Ultra, dotati di una NPU (Neural Processing Unit) ottimizzata proprio per l’IA, come lo sono anche le nuove schede grafiche di NVIDIA, pronte per supportare le future integrazioni di Microsoft in Windows.

MSI ha annunciato anche una nuova suite di software AI: a partire da AI Engine pensata per ottimizzare alcune impostazioni come l’audio, il display, i profili di potenza e la retroilluminazione della tastiera a seconda delle situazioni di utilizzo. Curioso anche AI Artist, un software offline per la generazione di immagini a partire dal testo con funzioni anche di creazione di immagini da altre immagini e di resa testuale delle stesse. AI Noise Cancellation Pro è invece uno strumento che ottimizza la registrazione della voce pensato per migliorare la resa vocale riducendo i rumori indesiderati.

Prezzi e disponibilità

MSI ha annunciato tutte queste novità in occasione del CES 2024 di Las Vegas, pur senza indicare le informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità sul mercato italiano, dettagli di cui vi daremo notizia non appena ne sapremo di più.

