Nel panorama Apple, tutte le attenzioni sono momentaneamente rivolte all’evento Scary Fast di fine mese con cui il colosso di Cupertino svelerà novità legate al mondo dei computer Mac; nonostante ciò, Mark Gurman ha trovato il tempo di fare il punto della situazione sui piani dell’azienda per quanto concerne le cuffie della gamma AirPods.

Il prossimo anno potrebbe essere quello giusto per assistere all’aggiornamento della gamma con il lancio del nuovo modello base e del nuovo modello “Max”; per vedere un aggiornamento del modello Pro, invece, potremmo dovere attendere il 2025.

Apple AirPods: tante novità in arrivo tra 2024 e 2025?

Mark Gurman di Bloomberg, uno dei più attivi (e spesso precisi) per quanto concerne i piani futuri di casa Apple, ha trovato il tempo di fare il punto della situazione sulla gamma AirPods, svelando cosa ha in serbo la mela morsicata per rinnovare l’intera gamma.

Per il giornalista, tutto ciò sarebbe già in programma e avrebbe uno scheduling di massima suddiviso tra il 2024 e il 2025 (e solitamente il colosso di Cupertino lancia le nuove cuffie nella parte finale dell’anno, o in concomitanza coi nuovi iPhone o poco dopo). Non dovrebbero inoltre mancare alcune sorprese. Vediamo dunque cosa potremmo aspettarci, modello per modello.

Con le AirPods 4, Apple potrebbe “sdoppiare” la proposta

Partiamo dal modello base delle cuffie della mela morsicata, il primo che dovrebbe aggiornarsi. La generazione AirPods 4, che dovrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno, potrebbe fungere da spartiacque: con essa, infatti, Apple dovrebbe far piazza pulita dei “vecchi” modelli attualmente a catalogo (le generazioni 2 e 3) per offrire due diverse varianti della quarta generazione.

In termini di design ed ergonomia, secondo Gurman, le nuove cuffie entry-level sembreranno un incrocio tra le attuali AirPods 3 e AirPods Pro 2 con steli più corti. La grossa differenza tra le due varianti sarà la presenza o meno della cancellazione attiva del rumore, funzionalità finora limitata alle cuffie di fascia alta.

Dovrebbe essere aggiornato anche il case, che guadagnerà gli altoparlanti per le funzionalità di avviso di Dov’è, funzionalità mutuata dalle attuali AirPods Pro; sembra ovvio, poi, che sparirà la Lightning dal case per far posto alla porta USB-C.

Le AirPods Max 2 potrebbero deludere in quanto a novità

La prossima generazione delle AirPods Max 2 potrebbe essere la più deludente in termini di novità. Secondo quanto previsto da Gurman, Apple potrebbe limitarsi a includere la porta USB-C (pensionando finalmente la Lightning in uno degli ultimi dispositivi su cui è rimasta) e a introdurre nuove colorazioni. Il nuovo modello dovrebbe debuttare verso la fine del prossimo anno.

Insomma, non ci si aspetta nessuno stravolgimento per delle cuffie che, ancora oggi, sono di fascia molto alta; eppure, lo scorso giugno, avevamo visto un concept molto interessante per queste cuffie che fondeva il design delle attuali AirPods Max (lanciate ormai nel dicembre del 2020) on quelle del visore Vision Pro.

Per le AirPods Pro 3 potremmo dovere attendere il 2025

Il Pro è l’ultimo modello della gamma che andrà ad aggiornarsi, complice il fatto che, a oggi, è l’ultimo modello a essersi aggiornato: durante l’evento di lancio degli iPhone 15, infatti, Apple ha annunciato le AirPods Pro 2 con case USB-C e alcune novità software.

Nel 2025, quindi, dovrebbero arrivare le AirPods Pro 3 con un design rinnovato, un chip più veloce e l’implementazione di alcune funzionalità legate alla salute di cui abbiamo sentito parlare nel corso dell’estate.

Potrebbero interessarti anche: Apple ha rilasciato iOS e iPadOS 17.1, watchOS 10.1 e macOS 14.1 per tutti e Apple ha annunciato un nuovo evento per ottobre 2023: ecco data e cosa aspettarsi