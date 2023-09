Nel corso dell’evento Wonderlust di ieri sera che ha avuto come protagonisti assoluti i nuovi iPhone 15 e 15 Plus, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, i nuovi Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2, il colosso di Cupertino ha parlato anche di accessori e, più nello specifico, di nuovi materiali già adottati (e che verranno adottati in futuro) per minimizzare l’impatto ambientale.

Una volta che l’Apple Store è tornato online, abbiamo poi avuto la conferma di quanto detto durante l’evento. In prima battuta, le attuali AirPods di punta sono state convertite alla USB-C; in secondo luogo, ci sono tantissime novità per quanto concerne custodie per iPhone e cinturini per Apple Watch, dove spicca l’abbandono della pelle.

Apple rimuove la Lightning anche dagli accessori

Una delle novità più importanti, portata al debutto nel panorama iPhone proprio dai nuovi iPhone 15, è senza dubbio la porta USB-C che pensiona definitivamente la Lightning e apre a nuove potenzialità, sia sul fronte della ricarica e dello scambio dati che sul fronte degli accessori. Apple corre dunque ai ripari, proponendo una serie di “nuovi” accessori USB-C.

Il case delle AirPods Pro 2 guadagna la USB-C

Le AirPods Pro 2, annunciate da Apple all’evento iPhone dello scorso anno (il 7 settembre 2022), vengono “rinnovate” ma soltanto per ciò che concerne il case.

Come prevedibile, infatti, il colosso di Cupertino ha rimosso anche qua la porta Lightning in luogo della porta USB-C. Una buona notizia, però, la vediamo sul prezzo, ora più basso di 20 euro rispetto ai 299 euro richiesti da listino finora.

Arriva un “utilissimo” adattatore da USB-C a Lightning

Per i nostalgici della Lightning o, più semplicemente, per coloro che non hanno intenzione di cambiare il vecchio caricabatterie nel passaggio a un nuovo iPhone, Apple ha annunciato il nuovo Adattatore da USB-C a Lightning (trasforma una porta USB-C in una porta Lightning).

Nuovi cavi Apple con USB-C, anche Thunderbolt 4

Sull’Apple Store è disponibile anche una selezione di nuovi cavi con doppia uscita USB-C: il primo, bianco, è disponibile in versione da 60 W (lungo un metro) e in versione da 240 W (lungo due metri); il secondo, nero e compatibile con lo standard Thunderbolt 4, è disponibile in tre lunghezze (1, 1,8 e 3 metri).

Le nuove cover di Apple per gli iPhone 15

Seguendo lo stesso trattamento riservato a ogni nuova generazione di iPhone, Apple ha regalato agli iPhone 15 una nuova gamma di cover ufficiali. Ovviamente, tutte le nuove cover non sono compatibili con i vecchi modelli di iPhone.

Stop alle cover in pelle: benvenuto al tessuto FineWoven

Il colosso di Cupertino ha rimosso la pelle tra i materiali utilizzati per la produzione dei propri accessori, sostituendola con un tessuto chiamato FineWoven, così spiegato dalla stessa Apple:

Il FineWoven è un tessuto morbido, realizzato in robusto microtwill che ricorda la pelle scamosciata. È stato progettato pensando al pianeta: la sua produzione contiene il 68% di materiale riciclato e comporta molte meno emissioni rispetto alla pelle. La custodia si mette in un attimo e avvolge perfettamente il tuo iPhone senza appesantirne il profilo.

La nuova Custodia MagSafe in tessuto FineWoven, poi, svolge esattamente gli stessi compiti dell’antenata in pelle, promettendo eleganza al dispositivo e mantenendo inalterata la piena compatibilità con gli accessori MagSafe. Essa è disponibile nelle cinque colorazioni Sempreverde, Blu Pacifico, Gelso, Grigio talpa e Nero.

Altri accessori in tessuto FineWoven

Il tessuto FineWoven fa la sua comparsa, al posto della pelle, anche su altre tipologie di accessori, come il Portafoglio MagSafe per iPhone e il Portachiavi AirTag.

Il Portafoglio MagSafe per iPhone, che come la precedente versione mantiene la compatibilità con la funzione “Dov’è”, è disponibile nelle cinque colorazioni Sempreverde, Blu Pacifico, Gelso, Grigio talpa e Nero (esattamente in match con le cover in FineWoven gli iPhone 15 Pro).

Il Portachiavi AirTag, arriva nello stesso numero di colorazioni ma la Sempreverde è qua sostituita dalla colorazione Corallo.

Ci sono anche le classiche cover MagSafe

Alla pari dei predecessori (come ormai da tradizione) i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro possono contare poi sulle classiche cover MagSafe, proposte in silicone che nella versione trasparente. Le prime sono proposte in otto diverse colorazioni: Aranciata, Cipresso, Blu inverno, Blu tempesta, Guava, Grigio creta, Rosa confetto e Nero.

L’altra, invece, mantiene il design trasparente (sotto potete osservare alcuni esempi su varie colorazioni dello smartphone), si adatta perfettamente a qualsiasi colorazione dell’iPhone e mette in risalto il posizionamento dell’aggancio MagSafe.

L’economico panno per la pulizia di Apple è compatibile con gli iPhone 15

Apple ha anche aggiornato la pagina dedicata al proprio economico Panno per la pulizia, specificando che il prodotto per la lucidatura è certificato anche per i nuovi iPhone 15, compresi i modelli Pro con finitura in titanio. Il numero di dispositivi compatibili col panno, supera così quota 120.

Tutti i cinturini per gli Apple Watch

Anche gli Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 hanno ricevuto nuovi accessori che accompagnano il lancio. Nello specifico degli smartwatch si parla, ovviamente, di cinturini: coloratissimi, eleganti o sportivi, adatti a tutte le esigenze ma, soprattutto, Carbon Neutral (almeno alcuni di essi).

I cinturini per gli Apple Watch “standard”

Scendendo nello specifico, per gli Apple Watch non assistiamo all’introduzione di cinturini nuovi ma alla rivisitazione, più o meno profonda, dei modelli già esistenti e apprezzati dagli utenti.

Cinturini Sport e Sport Loop

Il cinturino fornito in accoppiata con le versioni base (quelle in alluminio) degli Apple Watch, ovvero il Cinturino Sport, si rinnova nelle colorazioni ma non nella sostanza (resta il fluoroelastomero come materiale). Alle già esistenti Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED, si affiancano le nuove Blu inverno, Gelso, Blu tempesta, Grigio creta e Rosa confetto.

È tutto “nuovo”, invece, il cinturino Sport Loop, ora Carbon Neutral perché realizzato con il 100% di nylon riciclato, poliestere riciclato ed elastan riciclato. Restano comunque tutte le caratteristiche del vecchio modello, ovvero la pratica chiusura regolabile hook-and-loop e la fitta trama a doppio strato per il massimo comfort sulla pelle. Le colorazioni disponibili sono cinque: Cipresso, Blu inverno, Mezzanotte, Galassia e Rosa confetto.

Cinturini Nike Sport e Nike Sport Loop

Il più classico dei cinturini griffati Nike, ovvero il cinturino Sport, è realizzato con almeno il 32% di fluoroelastomero riciclato e presenta una nuova trama con “macchie di colore” (ogni frammento colorato contiene almeno il 66% di fluoroelastomero riciclato). Esso è disponibile nelle sei colorazioni Magic Ember, Midnight Sky, Platino, Desert Stone, Cargo Khaki e Blue Flame.

Il nuovo Nike Sport Loop è realizzato per il 68% con filati in surplus dalle stagioni precedenti e rimane morbido, traspirante e leggero, mantenendo la chiusura hook-and-loop e la linguetta in tessuto per una rapida regolazione. Esso è disponibile nelle cinque colorazioni Game Royal/arancione, Sequoia/arancione, Nero/blu, Bright green/blu e Galassia/rosa.

Cinturini Solo Loop e Solo Loop Intrecciato

L’elegante cinturino Solo Loop senza fibbie o chiusure, realizzato in gomma siliconica liquida, rinnova la propria proposta in termini di colorazioni. A quelle già disponibili (Mezzanotte e Galassia) si aggiungono le nuove Cipresso, Aranciata, Blu inverno e Rosa confetto.

Resta a listino il Solo Loop intrecciato, realizzato in fili di poliestere intrecciati con fibre di silicone, ma, rispetto a prima, arriva in quattro nuove colorazioni che si affiancano alla Mezzanotte già esistente: Beige, Grigio creta, Guava e Blu tempesta.

Cinturino a maglie magnetico in FineWoven

Apple rimuove la pelle anche dal cinturino a maglie magnetico: al suo posto arriva il tessuto FineWoven. Per realizzare questo cinturino, disponibile nelle tre colorazioni Sempreverde, Grigio talpa e Blu Pacifico, sono stati utilizzati il 68% di poliestere riciclato post-consumo e il 100% di terre rare (necessarie per la chiusura ad aggancio magnetico) riciclati.

I nuovi cinturini di Apple Watch Ultra 2

Anche la nuova collezione di cinturini per gli Apple Watch Ultra 2 è realizzata tenendo conto dell’ambiente e, la maggior parte di essi, sono Carbon Neutral (senza impatto sull’ambiente), grazie all’utilizzo di energie rinnovabili e di materiali riciclati per la produzione.

Cinturino Alpine Loop

“Il robusto cinturino Alpine Loop è composto da due strati intessuti insieme senza cuciture. Si chiude saldamente con un gancio a G in titanio a prova di corrosione, che si infila facilmente negli occhielli rinforzati da un filato ultraresistente”. Questo cinturino, a impatto zero, è realizzato per il 43% del suo peso con materiale riciclato (poliestere ed elastan) e in parte in titanio. Arriva nelle tre colorazioni Oliva, Blu e Indaco.

Cinturino Trial Loop

“Sottilissimo e leggero, il cinturino Trail Loop è realizzato in un morbido tessuto in nylon che lo rende particolarmente elastico e confortevole. Ha una pratica linguetta che permette di regolarlo come ti è più comodo, in un istante“. Anche questo cinturino è a impatto zero: realizzato con materiale riciclato per il 32% del suo peso (poliestere ed elastan) e in titanio, arriva nelle tre colorazioni Arancione/beige, Blu/nero e Verde/grigio.

Cinturino Ocean

“Il cinturino Ocean è realizzato in elastomero ad alte prestazioni e ha un design tubolare che lo rende facilmente allungabile, per una perfetta vestibilità anche sopra una muta subacquea. La chiusura e il passante regolabile sono in titanio e resistenti alla corrosione, e ti aiutano a tenere il cinturino sempre ben fermo, anche quando fai sport acquatici ad alta velocità”. Questo cinturino è disponibile in tre colorazioni: Arancione, Bianco (già disponibile in precedenza) e Blu.

La nuova collezione Hermès dice addio alla pelle

Durante la parte dedicata ai nuovi Apple Watch, il colosso di Cupertino ha annunciato l’arrivo di una collezione tutta nuova di cinturini griffati Hermès, la nota azienda francese operativa nel segmento dell’alta moda.

Per ridurre il proprio impatto sull’ambiente, anche Hermès ha rimosso completamente la pelle dai propri cinturini, sostituendola con materiali più eco-compatibili come il Fluoroelastomero e il Filato di poliammide.

Apple Watch Hermès – Cinturino Simple Tour Toile

“Ispirato all’inconfondibile tela a quadretti introdotta nel 1930, il cinturino Toile H è realizzato in un leggero tessuto intrecciato, morbido e piacevole al tatto”. Il cinturino in questione è disponibile in tre differenti colorazioni: Vert/Noir (solo 45 mm), Gold/Écru e Denim/Noir (solo 41 mm).

Apple Watch Hermès – Cinturino Simple Tour Twill Jump

“Il cinturino Twill Jump è di nylon intrecciato, in brillanti colori in tinta unita con dettagli a contrasto. Sulla pelle è liscio e morbido come seta“. Il cinturino in questione è disponibile in quattro differenti colorazioni: Orange/Kaki (solo 45 mm), Noir/Gold, Navy/Rouge H e Orange/Rose Mexico (solo 41 mm).

Apple Watch Hermès – Cinturino Simple Tour Kilim

“Il cinturino Hermès più sportivo di sempre. Realizzato in morbida gomma sagomata in cui si ripete una H, il cinturino Kilim è resistente all’acqua e ha una comoda chiusura di tipo déployant che si apre con un clic“. Il cinturino in questione è disponibile in cinque differenti colorazioni: Navy, Rouge H, Orange, Kaki (solo 45 mm) e Noir.

Apple Watch Hermès – Cinturino Simple Tour Bridon

“Il cinturino Simple Tour Bridon è realizzato in tessuto lavorato a maglia a trama continua, intrecciato a mano per creare un motivo chevron tridimensionale“. Il cinturino in questione è disponibile in quattro differenti colorazioni: Navy (solo 41 mm), Rouge H (solo 41 mm), Kaki (solo 45 mm) e Noir (solo 45 mm).

Apple Watch Hermès – Cinturino Double Tour Bridon

“Il cinturino Double Tour Bridon si avvolge due volte attorno al polso. È realizzato in tessuto lavorato a maglia a trama continua, intrecciato a mano per creare un motivo chevron tridimensionale“. Il cinturino in questione è disponibile per i soli Apple Watch da 41 mm ed è disponibile in due differenti colorazioni: Rouge H e Navy.

Disponibilità e prezzi dei nuovi accessori Apple

Tutti questi accessori di cui abbiamo appena parlato risultano già acquistabili attraverso l’Apple Store, con le prime disponibilità indicate per venerdì 15 settembre 2023 (giorno in cui verranno aperti i preordini per i nuovi iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2). Di seguito riportiamo i prezzi a cui vengono proposti i nuovi accessori.

Accessori USB-C AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) al prezzo di 279,00 euro Adattatore da USB-C a Lightning al prezzo di 35,00 euro Cavo di ricarica USB-C da 60 W (1 m) al prezzo di 25,00 euro Cavo di ricarica USB-C da 240 W (2 m) al prezzo di 35,00 euro Cavo Thunderbolt 4 (USB-C) Pro a partire da 79,00 euro

Cover e accessori in tessuto FineWoven Custodia MagSafe in tessuto FineWoven per iPhone 15 Pro al prezzo di 69,00 euro Portafoglio MagSafe in tessuto FineWoven per iPhone al prezzo di 69,00 euro Portachiavi AirTag in tessuto FineWoven al prezzo di 49,00 euro

Altri accessori per gli iPhone 15 e gli iPhone 15 Pro Custodia MagSafe in silicone per iPhone 15 Pro al prezzo di 59,00 euro Custodia MagSafe trasparente per iPhone 15 Pro al prezzo di 59,00 euro Custodia MagSafe in silicone per iPhone 15 al prezzo di 59,00 euro Custodia MagSafe trasparente per iPhone 15 al prezzo di 59,00 euro Panno per la pulizia al prezzo di 25,00 euro

Cinturini per gli Apple Watch Cinturino Sport al prezzo di 49,00 euro Cinturino Sport Loop al prezzo di 49,00 euro Cinturino Nike Sport al prezzo di 49,00 euro Cinturino Nike Sport Loop al prezzo di 49,00 euro Cinturino Solo Loop al prezzo di 49,00 euro Cinturino Solo Loop intrecciato al prezzo di 99,00 euro Cinturino a maglie magnetico al prezzo di 99,00 euro Cinturino Alpine Loop (49 mm) al prezzo di 99,00 euro Cinturino Trail Loop (49 mm) al prezzo di 99,00 euro Cinturino Ocean (49 mm) al prezzo di 99,00 euro

Cinturini per gli Apple Watch della collezione Hermès: Cinturino Simple Tour Toile H al prezzo di 349,00 euro Cinturino Simple Tour Twill Jump al prezzo di 349,00 euro Cinturino Simple Tour Kilim al prezzo di 349,00 euro Cinturino Simple Tour Bridon al prezzo di 349,00 euro Cinturino Double Tour Bridon al prezzo di 479,00 euro



