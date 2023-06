Le cuffie Apple AirPods Max hanno poco più di due anni e mezzo e iniziano a mostrare la loro età, soprattutto in termini di nuove funzionalità software e non c’è da stupirsi, pertanto, se qualcuno sia già proiettato su una nuova generazione.

Un esempio è rappresentato da Parker Ortolani, che su Twitter ha condiviso un concept della prossima generazione di Apple AirPods Max, caratterizzato da alcuni elementi di design che ricordano Apple Vision Pro, il nuovo visore del colosso di Cupertino.

Un concept di Apple AirPods Max 2

In questo concept le cuffie Apple AirPods Max di seconda generazione presentano una fascia per la testa che ricorda proprio quella di Apple Vision Pro e che dovrebbe migliorare il comfort (con la possibilità di rendere pieghevole il design del modello di prima generazione e un’apposita manopola per la regolazione in base alle esigenze di ciascun utente).

Ma i richiami al nuovo visore per la realtà mista del colosso di Cupertino non finiscono qui: il concept di Parker, infatti, presenta un nuovo connettore in stile MagSafe sull’auricolare destro, che dovrebbe essere utilizzato per la ricarica e la riproduzione audio in modalità lossless.

Tra le altre caratteristiche immaginate dall’autore di questo concept vi sono il chip Apple H2 (dovrebbe garantire un sistema di cancellazione del rumore di grande qualità e un miglioramento della batteria) e il chip Apple U1, le funzionalità Adaptive Audio e Conversation Awareness, cuscinetti per le orecchie più scuri (dovrebbero garantire agli utenti una migliore durata nel corso degli anni) e delle finiture capaci di dare nel complesso alle cuffie un aspetto più moderno.

Ed ecco un confronto tra la prima generazione di Apple AirPods Max e il concept della seconda:

Il team di Apple prenderà spunto da questo concept per la prossima generazione di cuffie dell’azienda statunitense?

