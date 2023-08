Le indiscrezioni della vigilia vengono confermate: come da previsioni, Apple ha da poco ufficializzato la data del proprio evento di settembre con cui svelerà al mondo i nuovi iPhone 15 e i nuovi Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2.

La data scelta dal colosso di Cupertino è martedì 12 settembre 2023 e l’evento inizierà quando qua in Italia scoccheranno le ore 19:00 (ovvero le 10:00 del mattino all’Apple Park). Scopriamo i dettagli e andiamo a fare un bel recap su tutto ciò che ci aspettiamo dai prossimi iPhone e dai prossimi Apple Watch ora che, ufficialmente, mancano due settimane esatte all’evento.

Ora abbiamo una data per il lancio degli iPhone 15

Come anticipato in apertura, nel pieno rispetto delle previsioni della vigilia, Apple ha da poco ufficializzato la data in cui si terrà l’evento di presentazione degli attesissimi iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2.

La data scelta dal colosso di Cupertino è martedì 12 settembre 2023 e l’evento inizierà quando qua in Italia saranno le 19:00.

L’evento, alla pari dello scorso anno, si svolgerà presso lo Steve Jobs Theater situato all’interno dell’Apple Park di Cupertino, in California. Si prevede che l’evento sarà pre-registrato e proiettato poi ai (fortunati) presenti che, subito dopo, potranno anche toccare con mano i nuovi dispositivi.

Come seguire l’evento Apple di settembre

Al netto del privilegio di cui potranno godere coloro che saranno presenti allo Steve Jobs Theatre, Apple dovrebbe trasmettere (come di consueto) l’evento in streaming sul proprio sito Web, su YouTube e tramite Apple TV, dando l’opportunità a tutti di seguire l’evento in diretta.

Anche noi di TuttoTech.net seguiremo la diretta dell’evento e lo commenteremo live con voi sul nostro canale YouTube (che potete raggiungere tramite questo link) e su tutti gli altri canali social. Sul nostro portale, troverete poi tutte le news del caso che cercheranno di raccontarvi da subito tutti i nuovi dispositivi della mela morsicata.

A questo punto possiamo ufficialmente dire che è il countdown è partito da -14 verso una data certa: segnatevi sul calendario il 12 settembre 2023.

