È stata una due giorni ricca di novità in casa Apple. Sebbene siano tutte arrivate un po' in sordina, dal momento che il colosso di Cupertino si è affidato quasi unicamente a comunicati stampa per presentarle, si tratta comunque di novità decisamente interessanti

Al netto di queste novità, oggi Apple ha presentato anche la Black Unity Collection 2023, una vera e propria collezione di contenuti e accessori con cui celebrare il “Black History Month” che ricorrerà nel mese di febbraio: della collezione fanno parte, oltre ad alcune cose che ci riguardano meno da vicino (unicamente perché certi servizi Apple non sono disponibili qui in Italia), un nuovo cinturino per Apple Watch, nonché uno sfondo per iPhone e un quadrante per Apple Watch che arriveranno la prossima settimana con iOS 16.3 e watchOS 9.3, anticipati dalle Release Candidate appena rilasciate.

Apple ha presentato la “Black Unity Collection” 2023

Al pari di quanto fatto negli ultimi anni, anche nel 2023 Apple ha deciso di commemorare il “Black History Month” con contenuti esclusivi che vogliono celebrare la cultura e la comunità nera. Per farlo, il colosso di Cupertino ha presentato, attraverso un comunicato stampa, la Black Unity Collection di quest’anno, che include un nuovo cinturino Sport Loop a tema (in edizione speciale) per il proprio Apple Watch, un nuovo quadrante a tema e un nuovo sfondo, sempre a tema, per iPhone.

Oltre a queste novità che arriveranno anche da queste parti e che analizzeremo un po’ più nel dettaglio poco più avanti, va segnalato che negli Stati Uniti la realtà californiana sta lanciando una serie di nuovi contenuti multimediali ad hoc, tra cui rientrano una nuova serie di Apple Maps Guides create dallo Smithsonian, raccolte di serie TV e film curate dal Dr. Jelani Cobb e molte altre iniziative legate a servizi della mela morsicata.

Apple Watch accoglie il nuovo cinturino Sport Loop “Black Unity”

Come anticipato, la novità tangibile della Black Unity Collection 2023 è il nuovo cinturino Sport Loop Black Unity che va ad affiancare i due già a catalogo, lanciati in celebrazione del “Black History Month” nei due anni precedenti, ovvero il Solo Loop intrecciato Black Unity e il Cinturino Sport Black Unity (l’unico dei tre attualmente acquistabile anche su Amazon).

Il cinturino, realizzato in nylon intrecciato, è disponibile nei tagli 41 mm (compatibile anche con i vecchi modelli da 38 e 40 mm) e 45 mm (compatibile anche con i vecchi modelli da 42 e 44 mm), riprende i colori della bandiera panafricana (rosso, verde e nero) e lascia intravedere, nell’intreccio, la parola “Unity”.

Di seguito riportiamo le parole presenti sul sito ufficiale di Apple nella pagina dedicata all’iniziativa:

“Il nuovo cinturino Black Unity e il quadrante abbinato simboleggiano la vitalità delle diverse comunità nere e il loro spirito di unità. Ispirati all’arte del mosaico, un linguaggio usato da generazioni di artisti e artiste black in tutto il mondo per celebrare la propria cultura e incoraggiare il cambiamento, sono opera di creativi e creative Apple che fanno parte della comunità nera o la sostengono. Li dedichiamo a chi si impegna ogni giorno contro il razzismo sistemico e per un mondo più equo. Nell’ambito della sua Racial Equity and Justice Initiative, Apple è orgogliosa di sostenere queste organizzazioni internazionali che si impegnano a valorizzare le comunità nere e di colore liberandone il potenziale creativo attraverso la tecnologia: Art Gallery of New South Wales, Ghetto Film School, Music Forward, National Museum of African American Music e Shout Mouse Press.”

Nuovo quadrante “Unity Mosaic”, nuovo sfondo per iPhone e nuova sfida “Unità”

In abbinata al nuovo cinturino, Apple ha presentato anche un nuovo quadrante chiamato Unity Mosaic che incorpora forme geometriche in verde, nero, rosso e giallo e, col passare dei minuti, ogni numero che cambia utilizza pezzi di altri numeri per trasformarsi in nuove forme.

Inoltre, gli utenti in possesso di un iPhone, potranno impostare per la propria schermata di blocco personalizzabile un nuovo sfondo che verrà aggiunto alla collezione “Unità”.

Per tutto il mese di febbraio, inoltre, gli utenti di Apple Watch potranno partecipare alla Unity Challenge e vincere un “premio” in edizione limitata (all’interno dell’app Attività sullo smartwatch), chiudendo il loro anello Movimento per sette giorni consecutivi.

Quando arriveranno le novità per celebrare il “Black History Month”?

Il nuovo cinturino Black Unity Sport Loop è già disponibile sul sito ufficiale apple.com e può essere acquistato al prezzo di 49,00 euro. Sebbene negli Stati Uniti sarà disponibile anche negli Apple Store fisici, a partire dal prossimo 24 gennaio, non abbiamo conferme circa l’arrivo anche negli store italiani.

Passando, invece, al nuovo quadrante per lo smartwatch della mela morsicata e al nuovo sfondo Unità per iPhone, questi saranno disponibili a partire dalla prossima settimana, a seguito del rilascio di watchOS 9.3 e iOS 16.3 su tutti i dispositivi compatibili.

