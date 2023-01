Secondo alcuni rumor Apple è al lavoro su un paio di occhiali AR simili ai Google Glass il cui lancio, secondo le ultime indiscrezioni, è stato posticipato nuovamente in maniera indefinita.

I primi dettagli sugli occhiali AR di Apple, che per comodità chiameremo Apple Glass, risalgono all’anno scorso ma secondo il noto portale Bloomberg non vedranno la luce tanto presto a causa di alcuni problemi tecnici.

Apple avrebbe messo in pausa lo sviluppo degli occhiali AR

Gli occhiali AR di Apple servirebbero ad offrire informazioni sul mondo reale in realtà aumentata, similmente a quanto offerto dai Google Glass, ma secondo le indiscrezioni l’azienda non è ancora arrivata al punto da riuscire a sviluppare un dispositivo potente quanto un iPhone e abbastanza leggero da essere indossato facilmente.

Bloomberg afferma addirittura che secondo le loro fonti Apple non lancerà mai questo dispositivo, nonostante l’azienda di Cupertino pensi che in futuro gli occhiali AR potranno andare a soppiantare persino iPhone. L’azienda preferirebbe focalizzarsi sullo sviluppo di un visore per la realtà mista, che possa combinare assieme Realtà aumentata e Realtà virtuale.

Gli Apple Glass erano quindi inizialmente previsti per il 2023, salvo poi essere posticipati al 2024 e infine messi in pausa in maniera indefinita. Diverse aziende sono attualmente al lavoro su visori per la realtà mista, con il primo dispositivo in arrivo quest’anno a circa 3000 dollari, spingendo Apple a virare verso questa direzione per offrire un headset con caratteristiche simili e ad un prezzo più contenuto in futuro.