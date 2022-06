Nella serata di ieri, 6 giugno 2022, si è tenuto l’evento inaugurale della Apple WWDC 2022 e il team di Cupertino ha parlato anche di un servizio molto apprezzato come Apple CarPlay, la cui nuova generazione promette di assumere un ruolo sempre più importante e integrato nell’esperienza d’uso degli automobilisti.

Nuova generazione di Apple CarPlay

CarPlay — ha sottolineato Apple — “ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone interagiscono con la propria auto”. A quanto pare a Cupertino intendono compiere un ulteriore passo in avanti e infatti durante l’evento si è parlato di come la nuova generazione di Apple CarPlay si integri alla perfezione con l’hardware del veicolo.

Al fine di offrire un’esperienza unificata e coerente, il nuovo CarPlay guadagnerà la possibilità di mostrare contenuti non solo sullo schermo dell’infotainment dell’auto, bensì su più schermi all’interno della stessa. Questo nuovo livello di integrazione con il veicolo renderà possibile il controllo della radio o la regolazione del climatizzatore direttamente dal servizio di Apple. In aggiunta a questo, CarPlay attingerà ai dati dell’auto per mostrare la velocità, il livello di carburante, la temperatura e altre informazioni comodamente sul cruscotto.

Dal punto di vista dell’utente, non mancherà la possibilità di personalizzare la propria esperienza di guida attraverso la selezione del proprio design preferito per il cruscotto e anche grazie al supporto aggiuntivo per i widget. Questi ultimi permetteranno di vedere a colpo d’occhio altre informazioni ritenute utili dal conducente da app quali Meteo e Musica.

Nel ricordare come tanti costruttori — come Ford, Audi, Jaguar-Land Rover, Nissan, Volvo e Polestar — siano già in prima linea per questa nuova generazione di CarPlay (che ora è presente sul 98% delle nuove auto e viene tenuto in considerazione dal 79% degli utenti nella propria decisione d’acquisto), Apple ha preannunciato maggiori informazioni per il prossimo futuro.

Polestar sale subito a bordo: annuncio ufficiale

Neanche il tempo di riportarvi le novità illustrate da Apple che già un partner ha deciso di annunciare pubblicamente i propri piani imminenti e futuri relativi a CarPlay. Stiamo parlando di Polestar, che ha da poco ufficializzato il lancio imminente di un nuovo modello e dovrebbe approdare sul mercato italiano entro la fine dell’anno.

Ebbene, in un tweet pubblicato nella serata di ieri, Polestar ha fatto sapere che Apple CarPlay verrà reso disponibile per la sua Polestar 2 entro la fine del mese in corso nell’ambito di un nuovo aggiornamento OTA (over the air). Per questo modello, che lo scorso mese di marzo aveva abbracciato ufficialmente Android Automotive 11, si tratta di una lacuna importante che viene finalmente colmata e che potrebbe ampliarne la platea dei potenziali acquirenti.

La seconda parte del tweet di Polestar è altrettanto interessante: il costruttore ha già fatto sapere che la nuova generazione di Apple CarPlay verrà implementata a bordo delle vetture a marchio Polestar nel prossimo futuro.

