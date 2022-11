Apple ha annunciato che sta investendo 450 milioni di dollari attingendo al suo Advanced Manufacturing Fund per lo sviluppo di infrastrutture critiche a supporto dell’SOS di emergenza via satellite. La maggior parte dei finanziamenti sono destinati a Globalstar, partner satellitare di Apple, con l’obiettivo di rendere il servizio disponibile su iPhone 14.

Apple ha affermato che il suo investimento fornirà miglioramenti delle criticità alla rete satellitare e alle stazioni di terra di Globalstar in Alaska, Florida, Hawaii, Nevada, Porto Rico e Texas per garantire che gli utenti di iPhone 14 siano in grado di connettersi ai servizi di emergenza satellitare quando si trovano in zone non raggiunte dalle reti mobili e Wi-Fi.

Nel comunicato stampa Apple spiega che gli iPhone 14 saranno in grado di connettersi direttamente ai satelliti Globalstar per consentire agli utenti di inviare messaggi di testo e la propria posizione ai servizi di emergenza, guidandoli nel puntare il proprio iPhone verso un satellite.

Quando un utente iPhone 14 invia un SOS di emergenza via satellite, il messaggio viene ricevuto da uno dei 24 satelliti di Globalstar in orbita terrestre bassa. Il satellite invia quindi il messaggio alle stazioni di terra situate in punti chiave in tutto il mondo, le quali indirizzeranno il messaggio ai servizi di emergenza che possono inviare aiuto, oppure a un centro di inoltro con specialisti di emergenza addestrati da Apple se la posizione dei servizi di emergenza più vicina non è in grado di ricevere messaggi di testo.

Tuttavia Apple avvisa del fatto che un messaggio satellitare potrebbe richiedere 15 secondi per essere inviato in condizioni ideali, ossia con cielo e orizzonte visibili, mentre potrebbe essere necessario più di un minuto prima che il messaggio venga inviato se ci si trova sotto una vegetazione di media densità e potrebbe non essere inviato in ambienti con vegetazione fitta o altri ostacoli.

Gli SOS di emergenza satellitari debutteranno su iPhone 14 entro la fine del mese

In un documento di supporto Apple afferma che Emergency SOS via Satellite sarà disponibile con un aggiornamento di iOS 16 in arrivo a novembre, specificando che il servizio sarà gratuito per i primi due anni.

Apple ha affermato che il servizio verrà lanciato negli Stati Uniti e in Canada alla fine di questo mese per tutti i modelli iPhone 14 e che si espanderà in altri paesi entro la fine del prossimo anno.

Potrebbe interessarti: Apple e Amazon accusate di aumentare volutamente i prezzi di iPhone e iPad