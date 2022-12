Un paio di settimane fa vi riportavamo il primo soccorso ufficiale di un uomo salvato grazie agli SOS satellitari di iPhone. E ora Apple ci fa sapere che da oggi il servizio è disponibile ufficialmente anche in Europa. Purtroppo per noi, riguarda soltanto i Paesi già anticipati in precedenza per il momento, quindi Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito. In Italia dovremo aspettare ancora un po’, nel caso in cui Apple decida di rendere disponibile questo servizio anche da noi, fatto piuttosto probabile.

Gli SOS satellitari di iPhone 14 sono disponibili in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito

È disponibile da oggi per tutta la gamma di iPhone 14 il servizio di SOS emergenze via satellite, una soluzione che permette di comunicare anche quando la copertura cellulare o la rete Wi-Fi non è disponibile. Può logicamente servire in tutte quelle situazioni d’emergenza, nel caso in cui ci si trovi in una zona remota e si necessiti di assistenza urgente.

Avere la garanzia di poter utilizzare una connessione satellitare è certo una comodità non dappoco per chiunque frequenti abitualmente aree montane e lontane dai centri abitati. E tale funzione nasce proprio per garantire questo a tutti gli utenti di iPhone 14, che montano un chip radio apposito, che fa sì che possano comunicare via satellite in ogni situazione condividendo la propria posizione che sarà utile poi per i soccorsi, come accade già da qualche settimana negli USA e in Canada.

Gli SOS di emergenza via satellite saranno preziosi per le persone in difficoltà e fuori dalla copertura cellulare e Wi-Fi, consentendo loro di raggiungere i servizi di emergenza e ricevere aiuto. La funzione può essere utilizzata immediatamente senza alcuna modifica ai sistemi esistenti. Senza dubbio, questo può salvare vite umane ha dichiarato Jan Tino Demel, Presidente del comitato per la tecnologia e le chiamate di emergenza.

Su una pagina dedicata Apple spiega già in lingua italiana come funziona e come si usa la funzione SOS emergenze via satellite su iPhone 14 e 14 Pro, ragion per cui ci aspettiamo un prossimo debutto anche in Italia di un servizio che ad alcuni potrà rivelarsi prezioso.

