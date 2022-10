Apple ha da poco annunciato un nuovo strumento di risparmio per la propria Apple Card, un altro pezzo di un puzzle che sta configurando sempre più il colosso di Cupertino come una vera e propria banca.

Nello specifico, la novità è un conto di risparmio ad alto rendimento della Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, e sarà disponibile nei prossimi mesi direttamente nell’app Wallet per gli utenti statunitensi che sfruttano giornalmente una Apple Card.

Arriva il conto di risparmio per Apple Card

Come anticipato in apertura, nella giornata di ieri Apple ha annunciato un nuovo conto di risparmio per la Apple Card che consentirà agli utenti di risparmiare i propri Daily Cash e aumentare i propri premi tramite un conto di risparmio ad alto rendimento firmato Goldman Sachs.

Per chi non lo sapesse, i Daily Cash costituiscono uno strumento di cashback, ovvero rimborsi in denaro che gli utenti ricevono quando effettuano acquisti tramite la carta (viene rimborsata una piccola percentuale della spesa, tra l’1% e il 3%), e sono stati introdotti sin dal lancio della Apple Card nel lontano 2019.

Il nuovo servizio andrà ad aggiungersi ad altri strumenti finanziari che Apple ha già messo a disposizione degli utenti americani, come Apple Pay Later, il servizio che consente di suddividere un pagamento in quattro rate senza interessi, lanciato qualche mese fa.

Di seguito riportiamo le parole di Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet in Apple, che si è pronunciata sul nuovo conto di risparmio che il colosso di Cupertino metterà a disposizione dei propri clienti Apple Card:

Il risparmio consente agli utenti di Apple Card di aumentare i loro premi Daily Cash nel tempo, risparmiando anche per il futuro. Il risparmio offre ancora più valore al vantaggio Apple Card preferito dagli utenti (Daily Cash, ndr) offrendo al contempo un altro strumento facile da usare, progettato per aiutare gli utenti a condurre una vita finanziaria più sana.

I dettagli del nuovo conto di risparmio

Gli utenti di Apple Card potranno impostare e gestire facilmente i risparmi (Savings) direttamente nella loro Apple Card presente in Wallet: una volta che gli utenti hanno impostato il proprio conto di risparmio, tutti i futuri Daily Cash ricevuti verranno depositati automaticamente all’interno di esso; in alternativa, gli utenti possono decidere di continuare ad aggiungerli ad una carta Apple Cash presente in Wallet (è possibile cambiare la destinazione dei Daily Cash in qualsiasi momento).

Gli utenti potranno espandere ulteriormente i loro risparmi, depositando fondi aggiuntivi nel loro conto di risparmio, collegando un altro conto bancario o attingendo direttamente al proprio saldo Apple Cash. Inoltre, gli utenti potranno prelevare fondi in qualsiasi momento, trasferendoli, senza commissioni. su un conto bancario collegato o sulla propria carta Apple Cash.

Una volta che il conto di risparmio viene configurato, gli utenti Apple Card potranno vedere crescere i loro premi in Wallet attraverso una dashboard chiamata Savings (mostrata tra le immagini della galleria seguente) molto intuitiva e facile da utilizzare, che mostra il saldo del conto e gli interessi maturati nel tempo.

Per quanto concerne i Daily Cash, gli utenti Apple Card ottengono il 3% di rimorso sugli acquisti effettuati con la carta tramite Apple Pay con Apple e con alcuni partner selezionati tra cui rientrano Uber, Uber Eats, Walgreens, Nike, Panera Bread, T-Mobile, ExxonMobil e Ace Hardware. Il rimborso scende al 2% per tutti gli altri acquisti effettuati tramite Apple Pay e all’1% per tutti gli altri acquisti. È interessante notare che non c’è limite ai Daily Cash che gli utenti possono accumulare giornalmente, semplicemente acquistando con la carta della mela morsicata.

In definitiva, questo nuovo conto di risparmio firmato Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, andrà ad ampliare ulteriormente i vantaggi finanziari già messi a disposizione da Apple Card che, sin dalla sua creazione e dall’integrazione in Wallet (quindi è potenzialmente a disposizione di chiunque abbia un iPhone), è riuscita negli intenti che si era preposta: semplificare il processo di richiesta di una carta di credito, eliminare tutte le commissioni, incoraggiare gli utenti a pagare meno interessi, incoraggiare gli utenti a sfruttarla come metodo di pagamento, tramite garanzie su privacy e sicurezza (firmate Apple) e tramite cashback su ogni acquisto.

Quando arriverà il nuovo conto di risparmio per la Apple Card?

Apple si è limitata a comunicare che il conto di risparmio per la Apple Card sarà disponibile “nei prossimi mesi” e che “presto” gli utenti statunitensi potranno spendere, inviare e risparmiare Daily Cash direttamente dall’app Wallet.

Questa novità molto interessante, per il momento, non riguarda l’Italia: nel Bel Paese, infatti, il colosso di Cupertino non ha nemmeno attivato la Apple Card, vuoi perché non ha trovato un partner bancario adeguato (che negli Stati Uniti, invece, risponde al nome di Goldman Sachs), vuoi per una potenziale mancanza di interesse. Non è nemmeno chiaro se mai la carta della mela morsicata possa uscire dai confini statunitensi: eppure, in passato, si era vociferato qualcosa in seguito alla acquisizione del servizio finanziario Credit Kudos da parte di Apple.

