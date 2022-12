Non è la prima volta che su queste pagine capita di parlare di iPhone 15 Ultra. L’ultima è stata martedì, per via delle voci relative al nuovo sensore fotografico di Sony che, secondo quanto emerso, dovrebbe garantire un bel passo in avanti in termini di qualità nelle foto in scarse condizioni di luce, ma non solo.

Premessa: l’Ultra corre voce sia un nuovo membro della famiglia iPhone 15, il più dotato e costoso, quello che dovrebbe avere in dote il grosso delle novità su cui gli ingegneri Apple immaginiamo stiano già lavorando.

E nonostante manchino una decina di mesi dal giorno in la Mela lo presenterà, affiorano varie informazioni, anche le prime immagini render, che cominciano a far luce su quello che sarà senz’altro uno degli smartphone più attesi del 2023.

Le prime immagini render di iPhone 15 Ultra

Nella giornata di ieri i colleghi di AppleInsider hanno condiviso una serie di immagini render basate sulle ultime informazioni trapelate, comprese le ipotesi relative a un ritorno alle origini (o quasi): i bordi posteriori curvi.

Un veloce riassunto degli elementi distintivi che ci s’immagina contraddistinguano iPhone 15 Ultra e vi lasciamo alle immagini. Oltre alle cornici stondate, abbandonate ormai dal lancio di iPhone 12, la nuova serie dovrebbe mantenere inalterato il design del modulo fotografico, il vetro per la superficie posteriore, ma i bordi si vocifera siano in titanio. Davanti, difficilmente i designer di Apple abbandoneranno i due fori (ehm, l’isola dinamica).

Oltre a ospitare l’occorrente per il Face ID e una fotocamera selfie, l’isola dinamica di iPhone 15 Ultra potrebbe celare anche un secondo sensore fotografico frontale, secondo alcuni rumor trapelati. Sarebbe un extra utile per implementare una fotocamera ultra grandangolare con un campo di visione più ampio, ad esempio.

L’altra novità, che è praticamente una certezza ormai, è il fatto che al posto della Lightning, ci sarà una porta USB C, dettaglio avvalorato già da varie ipotesi e decisioni esterne: l’obbligo da parte dell’UE di adottare uno standard comune.

A parte i nuovi chip, c’è poi la questione lente periscopica, un’ipotesi che circola da tempo e che riguardava anche gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Considerando il fatto che quest’eventuale modello Ultra debba per ovvi motivi distinguersi dai Pro, non escludiamo sia proprio questo l’asso nella manica su cui Apple finisca per puntare.

È ancora presto per prendere per vera qualsiasi cosa, ma il quadro che si sta delineando è questo: un iPhone 15 Ultra che andrebbe a prendere il posto del Pro Max arricchendolo e distinguendosi maggiormente dagli altri della famiglia. Come e con cosa lo scopriremo strada facendo.

