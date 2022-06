Nelle ultime settimane si sono intensificati i rumor riguardanti i prossimi iPhone 14 di Apple, smartphone attesi per il prossimo autunno, che, qualora tutte le indiscrezioni venissero confermate, dovrebbero essere quattro modelli ma con un paio di decise differenze rispetto al passato.

Stando ad un recente report di Korea IT News dovrebbe essere Samsung Display a fornire circa 80 milioni di pannelli OLED per tutti e quattro i modelli (attesi) di iPhone 14.

Con gli iPhone 14 diremo addio al mini e daremo il benvenuto al Max

Ogni anno veniamo sommersi da un elevato numero di indiscrezioni relative alla prossima generazione di iPhone e il 2022, anno degli iPhone 14, non sta facendo eccezione.

Sui prossimi smartphone del colosso di Cupertino sono giunte le informazioni più disparate, spesso e volentieri da fonti parecchio affidabili in ambito Apple, che ci hanno aiutato a ricostruire un identikit ben preciso riguardo i quattro modelli che comporranno la nuova gamma, grazie a dettagli sul design ma anche sulle specifiche tecniche di cui saranno dotati.

Una delle prime indiscrezioni trapelate in assoluto ha pensionato la gamma mini, lanciata solo nel 2020 in occasione dell’arrivo ufficiale degli iPhone 12. Dopo due generazioni, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini appunto, Apple dovrebbe abbandonare questo form factor, replicando i form factor della linea Pro anche sui modelli “base”; la line-up completa, dunque, dovrebbe essere composta da iPhone 14 (display da 6,1 pollici), iPhone 14 Max (display da 6,7 pollici), iPhone 14 Pro (display da 6,1 pollici) e iPhone 14 Max (display da 6,7 pollici).

Il punto su SoC, memorie e fotocamere

Altre indiscrezioni, pervenute in seguito, hanno sempre più insistentemente spinto su una maggiore differenziazione tra gli iPhone 14 “base” e i modelli Pro, gli unici che probabilmente saranno dotati di un nuovo SoC (Apple A16 o Apple A16 Pro) e gli unici, nonché i primi iPhone in assoluto, ad abbandonare il famoso e iconico notch, introdotto nel 2017 con il lancio dell’iPhone X, in favore di un sistema a doppio foro (ovale + circolare) che ospiterà i sensori dedicati alla fotocamera anteriore e al Face ID.

Un altro punto di svolta con il passato riguarda il comparto fotografico, sempre e solo dei modelli Pro: lo scorso anno, iPhone 13 Pro ha pareggiato il comparto fotografico di iPhone 13 Pro Max; rispetto a quanto fatto l’anno prima con iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, lo scorso anno l’unica differenza tra i due smartphone riguardava le dimensioni (e, di rimando, il peso, la diagonale e la risoluzione del display, la batteria).

Anche quest’anno Apple dovrebbe mantenere lo stesso trend, dotando (solo) gli iPhone 14 Pro e Pro Max di un nuovo sensore fotografico da 48 megapixel (in luogo di quello da 12 megapixel) che alzerebbe l’asticella sulla qualità degli scatti in tutte le condizioni di luminosità e rilanciando i melafonini top di gamma nella cerchia dei top camera-phone.

Più recentemente, infine, sono giunte indiscrezioni secondo cui tutta la gamma di iPhone 14 potrà godere di 6 GB di memoria RAM (seppur più veloce sui modelli Pro) e di una nuova fotocamera frontale che promette faville.

iPhone 14: Samsung Display fornirà i pannelli OLED ma non sarà sola

Stando a quanto riportato in un recente report di Korea IT News (link in fonte), Samsung Display dovrebbe fornire circa 80 milioni di pannelli OLED per tutti e quattro i modelli della gamma iPhone 14, sia per quelli da 6,1 pollici (14 e 14 Pro) che per quelli da 6,7 pollici (14 Max e 14 Pro Max).

Di questi 80 milioni di pannelli (dato stimato), poco più di 38 milioni sarebbero destinati ai due modelli da 6,1 pollici e i restanti ai modelli da 6,7 pollici: questo dato potrebbe evidenziare la volontà di Apple di spingere le vendite dei modelli dalle dimensioni più generose, con il colosso di Cupertino che sembra credere fortemente nella scommessa iPhone 14 Max.

Tuttavia, Samsung Display potrebbe non essere l’unico fornitore dei display per gli iPhone 14: in controtendenza con quanto riportato da Korea IT News, un report di The Elec (anche questo reperibile in fonte) suggerisce che Apple stia valutando i pannelli OLED della BOE per la prossima generazione di iPhone; il produttore cinese spera fortemente di ottenere l’approvazione entro fine mese per riuscire a rispettare le scadenze relative alla produzione dei pannelli che verranno loro commissionati.

BOE, noto produttore cinese di display, ha già fornito in passato i display per gli iPhone 13, non senza polemiche sulla reale qualità, anche in seguito a modifiche (al pannello) in corso d’opera che hanno spinto Apple a diminuire il volume di pannelli richiesti al produttore nel mese di febbraio. A causa di queste divergenze, altre fonti suggeriscono che BOE potrebbe vedersi commissionare solo circa 5 milioni di pannelli OLED per gli iPhone 14.

Vedremo quali saranno le scelte di Apple; mancando pochi mesi alla presentazione ufficiale, e in base alle voci riguardo i possibili ritardi accumulati negli stabilimenti di produzione, il colosso californiano dovrebbe presto sciogliere gli ultimi dubbi e prendere delle decisioni definitive riguardo i componenti che troveremo a bordo dei prossimi iPhone 14 che, come sappiamo, arriveranno nell’autunno: si parla, infatti, di un grande evento di presentazione previsto per il prossimo 13 settembre, con i prodotti che arriveranno sul mercato, poi, nel giro di poche settimane.

