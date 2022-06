Torniamo ad occuparci degli iPhone 14, prossima generazione di melafonini che Apple svelerà al grande pubblico nel corso dell’autunno: un nuovo e recentissimo report, firmato dalla società di ricerca taiwanese TrendForce, mette a nudo quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dei quattro modelli.

Tra le specifiche, oltre a quelle già ampiamente trapelate, spiccano i dettagli relativi alla RAM dei due modelli base che, qualora il tutto venisse confermato, potrebbero contare su 6 GB di RAM al pari dei modelli Pro.

iPhone 14: anche i modelli base potrebbero avere 6 GB di RAM

Manca ancora molto alla presentazione dei prossimi iPhone 14 ma, a pochi giorni da una settimana cruciale per Apple, impegnata a svelare al mondo i vari iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13, tvOS 16 e HomePod 16 in occasione della Worldwide Developers Conference 2022, trapelano ulteriori dettagli sulla prossima generazione di smartphone della mela morsicata.

Queste nuove indiscrezioni provengono dal report di giugno 2022 della società di ricerca taiwanese TrendForce e, in gran parte, si allineano con quanto condiviso recentemente dal noto analista Ming-Chi Kuo, noto esperto sui piani di Apple.

Le novità effettive che emergono dal report riguardano il quantitativo e la tecnologia della RAM che Apple potrebbe inserire all’interno degli iPhone 14: per i modelli “base” ci sarebbe un miglioramento per quanto concerne il quantitativo di RAM che rimarrebbe LPDDR4X, come sugli iPhone 13 e 13 mini, ma aumenterebbe a 6 GB come sui modelli Pro; per gli iPhone 14 Pro, invece, verrebbero mantenuti i 6 GB di RAM, come sugli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, ma, stavolta, si passerebbe alle memorie LPDDR5, netto miglioramento in termini prestazionali.

iPhone 13 mini e iPhone 13: 4 GB (LPPDR4X)

iPhone 14 e iPhone 14 Max: 6 GB (LPPDR4X)

(LPPDR4X) iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: 6 GB (LPPDR5)

Dal punto di vista della prestazione pura i nuovi iPhone 14 e 14 Max potrebbero rendere alla stregua degli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, qualora trovassero riscontro sia questi dati che la notizia secondo cui i due modelli “base” della prossima generazione saranno nuovamente spinti dal SoC Apple 15 Bionic. Tuttavia, Apple potrebbe decidere di ripetere una mossa alla Apple Watch 7, dotato dello stesso chip del Watch 6 ma rinominato, effettuando un’operazione di rebrand del proprio SoC, magari proprio in Apple A16.

La disamina di TrendForce indica, inoltre, i tagli di memoria con cui verranno resi disponibili gli iPhone di prossima generazione: ci si aspetta che Apple opti per tre tagli di memoria ciascuno, 128/256/512 GB per i modelli base e 256/512 GB/1 TB per i modelli Pro.

Vengono confermate anche le indiscrezioni che hanno finora dipinto gli iPhone 14 Pro come modelli dotati di soluzioni esclusive, uno stacco netto tra le due “gamme”, rispetto a quanto fatto finora: per loro, la fotocamera principale sarà da 48 megapixel e il SoC sarà il nuovo Apple A16 (o A16 Pro se venisse confermato quanto dicevamo prima), prodotto da TSMC con processo produttivo a 4 nm (contro i 5 nm dell’A15, sempre prodotto da TSMC).

Il motivo che dovrebbe avere spinto ad optare per due SoC diversi sugli iPhone di una stessa generazione, potrebbe risiedere nella carenza di chip che ha colpito l’intero settore: il colosso di Cupertino potrebbe, quindi, dedicare tutti i propri sforzi sulla produzione dei nuovi iPhone 14 Pro.

La gamma Pro si differenzierà ulteriormente rispetto a quella base, anche dal punto di vista del design: come vi abbiamo mostrato la scorsa settimana, i due smartphone dovrebbero essere i primi, nella storia di Apple, ad abbandonare il notch in favore di una soluzione a doppio foro.

La presunta scheda tecnica di iPhone 14/14 Max

Display: 6,1 pollici/6,7 pollici

SoC: Apple A15 Bionic

Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 128/256/512 GB

Fotocamera frontale: 12 MP

Doppia fotocamera posteriore: 12+12 MP (principale + ultra-grandangolare)

fotocamera posteriore: (principale + ultra-grandangolare) Supporto alle reti 5G: mmWave (quasi certamente solo negli USA) + Sub-6 (SA/NSA)

(quasi certamente solo negli USA) + (SA/NSA) Materiale del frame: Alluminio

La presunta scheda tecnica di iPhone 14 Pro/14 Pro Max

Display: 6,1 pollici/6,7 pollici con refresh rate variabile e supporto all’Always-On Display

con refresh rate variabile e supporto all’Always-On Display SoC: Apple A16

Memoria RAM: 6 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256/512 GB/1 TB

Fotocamera frontale: 12 MP

Tripla fotocamera posteriore: 48+12+12 MP (principale + ultra-grandangolare + zoom)

fotocamera posteriore: (principale + ultra-grandangolare + zoom) Supporto alle reti 5G: mmWave (quasi certamente solo negli USA) + Sub-6 (SA/NSA)

(quasi certamente solo negli USA) + (SA/NSA) Materiale del frame: Acciaio

Quando arriveranno i nuovi iPhone 14?

Al netto di ulteriori interruzioni alla catena di approvvigionamento, i nuovi iPhone 14 con le relative varianti Pro e Max dovrebbero essere presentati da Apple nel mese di settembre, nel corso del consueto evento dedicato alla presentazione dei nuovi dispositivi.

Quest’anno non ci sarà il modello mini, che con tutta probabilità verrà mandato in pensione dopo appena due generazioni: Apple, infatti, non è soddisfatta del successo ottenuto dalla scommessa di proporre, in controtendenza, uno smartphone top di gamma dalle dimensioni ultra-compatte.

Potrebbe interessarti anche: Recensione iPhone 13: notevole upgrade ma attenzione al 13 Pro