In occasione della WWDC 2022, in programma dal 6 al 10 giugno, conosceremo ufficialmente tutte le nuove versioni dei sistemi operativi targati Apple. Nelle ultime ore sono però trapelate alcune indiscrezioni che si spingono oltre, rivelando la possibile data e alcuni dettagli dell’evento di settembre in cui Apple svelerà le nuove serie di dispositivi.

Scopriamo tutti i dettagli trapelati, facendo il punto della situazione sui prossimi iPhone, Apple Watch e tutti gli altri dispositivi che potrebbero essere presentati in occasione dell’evento.

Apple: trapelano data e dettagli dell’evento di settembre

Basandoci su quanto riportato dal portale iDropNews, che ha condiviso informazioni provenienti da una fonte interna ad Apple e abbastanza attendibile, l’attesissimo evento della mela morsicata in cui verranno svelati i nuovi dispositivi di punta si svolgerà nella trentasettesima settimana di quest’anno.

Questo dettaglio, unito alla consuetudine che vede Apple scegliere un Martedì per tenere i propri keynote del genere, ci permette di identificare nel 13 settembre 2022 la possibile data per l’evento.

Tuttavia, la fonte non è ancora in grado di confermare se l’evento si svolgerà in modalità online o in presenza dal momento che Apple non vorrebbe prendere decisioni avventate per via dell’indecisione galoppante dettata dagli sviluppi legati alla pandemia da COVID-19. Se l’evento si svolgesse in presenza, sarebbe la prima volta a partire dal 2020.

L’unica certezza, finora, è che sarà indubbiamente un evento ricco di novità dal punto di vista dei nuovi dispositivi, a partire dagli iPhone 14 e per proseguire con tutte le altre novità attese.

iPhone 14: quattro modelli, addio mini

Già da parecchie settimane si susseguono numerosi rumor sui prossimi iPhone 14 di Apple. Non possiamo dire di sapere praticamente tutto ma già siamo in grado di fare un quadro abbastanza ben delineato.

Partendo dai modelli “base”, sembra praticamente certo che, dopo due anni di onorata carriera (iPhone 12 mini e iPhone 13 mini), verrà eliminato il modello mini per far posto al “nuovo” modello Max: gli iPhone 14 e iPhone 14 Max verranno dunque uniformati ai modelli Pro ma solo ed esclusivamente per quanto concerne le dimensioni.

Se quanto trapelato finora trovasse riscontro effettivo, il nuovo iPhone 14 differirebbe da iPhone 13 per una questione di dettagli (un po’ come le differenze che c’erano tra gli iPhone X e iPhone Xs); discorso diverso per iPhone 14 Max che sarebbe un modello del tutto nuovo e probabilmente più interessante. A quanto pare gli iPhone 14 “base” verranno ulteriormente differenziati rispetto ai modelli Pro, ri-proponendo lo stesso SoC presente sui modelli del 2021, l’Apple A15 Bionic, per l’occasione ri-brandizzato in Apple A16.

Passando agli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, la maggiore differenziazione coi modelli base dovrebbe fargli guadagnare pregio e prestazione, non più esclusivamente dal comparto fotografico, ma a 360 gradi. Dal punto di vista estetico, Apple dovrebbe sostituire il notch con un sistema di fori (per contenere fotocamera e hardware del Face ID) e ridurre le cornici, al fine di ottimizzare ancora di più la parte frontale dei due smartphone.

Posteriormente troverebbe collocazione un comparto fotografico, canonico nel design e maggiorato nelle dimensioni, che dovrebbe ospitare il nuovo sensore da 48 megapixel, vera rivoluzione per quanto concerne la fotografia da iPhone. In ultimo, ma non per importanza, il SoC dovrebbe essere nuovo, più potente e chiamarsi Apple A16 Pro.

Giungono anche le prime indicazioni su quanto costeranno i prossimi iPhone 14: per i modelli base, che dovrebbero al solito essere disponibili in svariate colorazioni, si parla di 799$ e 899$ per la configurazione da 128 GB, rispettivamente, del normale e del Max; per i modelli Pro, invece, Apple potrebbe abbandonare il taglio di memoria da 128 GB e partire direttamente dai 256 GB, proponendo il modello Pro a partire da 1099$ e il modello Pro Max a partire da 1199$.

Apple Watch: attesi tre nuovi modelli

Anche i prossimi Apple Watch sono da parecchie settimane al centro di rumor e indiscrezioni. Innanzitutto sembra che ne vedremo ben tre modelli.

Oltre ad Apple Watch 8 che, per inciso, potrebbe ancora una volta confermare il design con display maggiorato introdotto con l’attuale Apple Watch 7 senza stravolgerlo (niente bordi piatti), ricevendo comunque aggiornamenti nella componentistica interna, da Cupertino potrebbero arrivare anche una versione aggiornata del Watch SE (che stavolta potrebbe essere molto simile al Watch 6) e l’inedita Extreme Edition, della quale non si sa ancora molto.

Siamo certi che nelle prossime settimane conosceremo ulteriori dettagli sui prossimi smartwatch.

Arriveranno le AirPods Pro 2?

Le tanto attese AirPods Pro 2 potrebbero segnare una vera rivoluzione nel campo degli auricolari true wireless, almeno per la stessa Apple che non aggiorna il fortunatissimo modello originale AirPods Pro dalla sua introduzione, nel 2019.

Le AirPods Pro 2 potrebbero essere dotate di una porta USB Type-C in luogo di quella Lightning, mossa che Apple potrebbe (e dovrebbe) fare anche sugli iPhone ma se ne parlerà almeno nel 2023.

Tuttavia, le chance che le nuove cuffie true wireless dell’azienda di Cupertino possano essere presentate in concomitanza con gli iPhone e gli Apple Watch non sono molte: secondo la sopracitata fonte, tutto dipenderà dalla modalità in cui si svolgerà l’evento.

Altre possibili novità e possibili scenari

Apple potrebbe decidere di presentare anche altri dispositivi oltre a tutti quelli già elencati, e la mente non può andare che ai nuovi iPad o ai nuovi Mac. Partendo dai computer, potrebbe essere l’occasione per conoscere i nuovi MacBook Pro e il Mac Mini con il chip Apple Silicon M2. Per quanto concerne i tablet, invece, la questione sembra attualmente fumosa.

Ma conosceremo davvero tutto ciò in occasione dell’evento che, presumibilmente, si svolgerà il 13 settembre 2022? La risposta non è semplice, ma molto dipenderà dalla modalità di svolgimento dell’evento stesso.

Gli eventi online darebbero ad Apple la possibilità di organizzare più eventi e più specifici per dare il giusto spazio alle varie novità; qualora invece vi fosse la possibilità di organizzare un grande evento in presenza, Apple coglierebbe l’occasione per portare sul palcoscenico tantissime novità e crearsi un ritorno in grande stile. La carne al fuoco sembra davvero tanta.

Intanto la WWDC 2022 è alle porte: lì scopriremo i nuovi iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 e tvOS 16, primi tasselli fondamentali in attesa di conoscere i dispositivi Apple di nuova generazione che li porteranno al debutto.

