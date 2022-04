Giungono nuove indiscrezioni sul comparto fotografico dei prossimi top gamma di casa Apple, iPhone 14 Pro e Pro Max (in particolare, si parla del loro sensore ultra-grandangolare), e sulle dimensioni del modello Pro Max.

Già da qualche tempo circolano informazioni sul possibile design (mostrato attraverso alcuni dettagliatissimi render del dispositivo) e sul comparto fotografico che potrebbe essere dimensionalmente più grande rispetto a quello degli attuali iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Le nuove indiscrezioni, riportate sul social network Weibo dall’account Fishing 8, riguardano il sensore ultra-grandangolare dei prossimi iPhone 14 Pro, del quale vengono elencate molte specifiche.

In linea con quanto trapelato finora, il prossimo smartphone top gamma di casa Apple sarà dotato di un sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel, a differenza dei 12 megapixel di quello presente sul predecessore. Le conseguenze di questo aumento del numero di pixel si rifletteranno sulle dimensioni dei singoli pixel che misureranno 1,22 µm in luogo degli 1,80 µm di iPhone 13 Pro e Pro Max.

Il sensore dovrebbe essere ancora di Sony, come già visto sugli iPhone 13 Pro; dovrebbe inoltre essere mantenuto il sistema Dual Pixel Auto Focus (DPAF), noto come Focus Pixels, presente sui melafonini già a partire dagli iPhone 6 del 2014; rimarrebbe, inoltre, invariata anche la capacità di registrare video fino a 60 fps con HDR.

Oltre al numero dei pixel, dovrebbe variare anche la dimensione del sensore: dagli 1/1,65 pollici di larghezza del sensore presente sui top gamma 2021, si passerà agli 1/1,3 pollici del sensore dei prossimi top gamma 2022, con un aumento del 21,2% che si rifletterà in un’area del sensore maggiore del 57% nel complesso. Per farci un’idea, il sensore ha la stessa dimensione del sensore ISOCELL GN1 da 50 megapixel di Samsung (quello utilizzato nei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro).

Questi aumenti giustificano le indiscrezioni che parlano di un comparto fotografico più grande rispetto a quello dei predecessori (che, a loro volta, ne hanno uno maggiorato rispetto a quello degli iPhone 12 Pro del 2020). Nel complesso, iPhone 14 Pro potrà scattare foto a maggiore risoluzione e con possibilità di catturare più finemente i dettagli ma il rovescio della medaglia potrebbe verificarsi in situazioni di scarsa illuminazione: tuttavia, l’analista Kuo, aveva suggerito che la qualità fotografica degli iPhone 14 Pro “eleverà la fotografia da telefono cellulare a un nuovo livello”.

Concludiamo ricordandovi che tutte queste informazioni sono frutto di indiscrezioni e non vi è nulla di ufficiale. Tuttavia, la molteplicità di fonti che mirano alla stessa direzione sembrerebbe nascondere almeno un fondo di verità.

Il leaker ShrimpApplePro ha pubblicato un paio di tweet (li trovate in seguito) che vedono protagonista iPhone 14 Pro Max. Nel primo tweet, cronologicamente precedente, il leaker riporta i disegni al CAD del modello di punta, ottenuti tramite le dimensioni dello smartphone in suo possesso.

Nel secondo tweet, invece, vi è una piccola retromarcia a causa di un “errore di calcolo” e il leaker pubblica una schermata con tutte le dimensioni del prossimo iPhone 14 Pro Max che, stando a quanto riportato, dovrebbe misurare 160,71 x 78,53 x 12,16 mm (con le fotocamere incluse immaginiamo), in linea con iPhone 13 Pro Max.

Tra i vari dati, sorprendono quelli relativi alle cornici che saranno ridotte rispetto alla precedente generazione (1,95 mm contro 2,42 mm) e l’altezza della capsula auricolare che sarà minuscola (che passa da 1,52 mm a 0,57 mm).

Oltre a quanto già detto, vengono riportate tutte le misure dei vari componenti atti ad ospitare i comparti fotografici, come le misure dei vari fori per le fotocamere anteriori e tutte le dimensioni del comparto fotografico posteriore.

Deleted the last one because of wrong calculation. 😬

That’s why you should double check everything. pic.twitter.com/OG7uO1FBxK

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 4, 2022