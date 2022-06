Nei mesi scorsi si sono susseguite diverse indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe in progetto di apportare notevoli miglioramenti alla fotocamera frontale con iPhone 14 e anche Ming-Chi Kuo sembra essere dell’idea che ciò è quanto avverrà con il prossimo melafonino,

Il popolare analista, infatti, ha voluto dire la sua sugli importanti miglioramenti che il team di ingegneri del colosso di Cupertino ha deciso di introdurre nella fotocamera frontale di iPhone 14, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti selfie di grande qualità, lasciandosi alle spalle la concorrenza.

Le novità della fotocamera frontale di Apple iPhone 14

A dire di Ming-Chi Kuo, iPhone 14 rappresenterà il più grande aggiornamento della fotocamera frontale per smartphone di Apple degli ultimi anni.

Tra le novità segnalate dall’analista vi è l’introduzione di un sistema di autofocus (al posto di quello a fuoco fisso), grazie al quale il prossimo melafonino sarà in grado di garantire un notevole miglioramento sia per le foto che per i video.

Ed ancora, tra le novità hardware vi dovrebbero essere l’inclusione della tecnologia VCM e l’utilizzo di un obiettivo 6P (al posto di uno 5P).

A fornire al colosso di Cupertino le nuove componenti dovrebbero essere Genius e Cowell, aziende che si andranno ad aggiungere alle altre che già collaborano con Apple per la fotocamera frontale del melafonino, come Sony, Largan, LG Innotek, Alps e Luxshare ICT.

Ricordiamo che oramai già da alcuni mesi si susseguono le indiscrezioni sulla prossima generazione di iPhone, che dovrebbe essere presentata ufficialmente tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

In particolare, dovrebbero essere 4 i modelli lanciati da Apple (oltre alla versione “base”, quelle Max, Pro e Pro Max) e la novità della fotocamera frontale dovrebbe riguardarli tutti (a differenza di altre novità che, invece, saranno riservate ai modelli Pro).

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di iPhone 13