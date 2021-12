L’emergente variante Omicron e la sua rapida diffusione hanno indotto il governo a varare nuove misure di prevenzione e contrasto alla pandemia da coronavirus COVID-19: a partire dal 23 dicembre è stato introdotto il Mega Green pass, ulteriore evoluzione del Super Green pass. Il Consiglio dei Ministri, tramite decreto-legge del 23 dicembre in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha ritenuto opportuno limitare le possibilità di contagio in vista delle festività natalizie, ma il pensiero è sempre sul lungo periodo.

Tra le novità introdotte, quella che colpisce di più è il Mega Green pass: dati i molti dubbi sull’argomento, abbiamo ritenuto opportuno stilare questa semplice guida dove indichiamo esattamente cos’è e a cosa serve il Mega Green Pass, come si differenzia dal Green pass e dal Super Green pass, da quando entrerà in vigore e come lo si potrà ottenere. Pertanto, il consiglio che possiamo darvi è quello di ritagliarvi un po’ di tempo per leggere attentamente i prossimi paragrafi: in questo momento storico così particolare, soltanto con una rigorosa informazione possiamo essere consapevoli delle scelte che riguardano non solo noi, ma anche affetti familiari e collettività.

Cos’è il Mega Green pass

Con il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 intitolato “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, entrato in vigore il 25 dicembre 2021, è stato introdotto il Mega Green pass. Il Mega Green pass è un ulteriore rafforzamento del Super Green pass e si ottiene soltanto dopo aver ricevuto la somministrazione della terza dose del vaccino anti-COVID, detta anche dose booster.

Questa certificazione è obbligatoria per l’ingresso nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). In alternativa alla terza dose, è prevista la possibilità di entrare in una struttura Rsa anche con doppia somministrazione vaccinale coadiuvata dal risultato negativo di un tampone rapido o molecolare. In futuro il Mega Green pass, secondo indiscrezioni, potrà essere utilizzato come misura per consentire la riapertura delle discoteche e altre strutture notturne dopo il 31 gennaio 2022.

Green Pass, Super Green pass e Mega Green pass

Con tre tipi di certificazione è normale essere confusi, in particolare se si fa parte di una quelle categorie di persone per cui non è richiesta l’obbligatorietà della certificazione. Il Green pass “base”, quello originale, poteva essere ottenuto in tre modi:

con la guarigione dopo infezione del virus Sars-CoV-2 nei sei mesi precedenti;

tramite esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti;

dopo aver effettuato la vaccinazione COVID-19 con una validità di 12 mesi.

A partire dal 15 ottobre 2021 il Green pass è stato reso obbligatorio per tutti i lavoratori per poter accedere ai luoghi di lavoro. Non solo, anche per i mezzi pubblici come treni, bus, aerei, navi e traghetti; palestre o piscine al chiuso; fiere, congressi, sagre e convegni. Il Green pass è anche uno strumento fondamentale per poter viaggiare in Europa evitando periodi di quarantena obbligatoria: la certificazione verde italiana è riconosciuta come EU Digital Covid Certificate e dimostra che ci si è sottoposti ad un tempo o test molecolare nelle ultime 48 ore con esito negativo. Il Green pass “base” con il nuovo decreto potrà essere utilizzato soltanto per prendere mezzi pubblici e recarsi sul luogo di lavoro.

Il Super Green pass è ottenibile soltanto in due modi: tramite vaccinazione o attestazione di avvenuta guarigione da infezione del virus Sars Cov-19. Il Super Green pass è necessario per entrare o partecipare a:

eventi sportivi;

teatro;

musei e luoghi di cultura;

bar e ristoranti al chiuso;

feste e cerimonie pubbliche;

strutture alberghiere;

impianti sciistici;

piscine e palestre;

centri benessere, spogliatoi e docce;

centri termali e SPA;

parchi divertimento;

centri sociali e ricreativi;

sale da gioco, scommesse, bingo e casinò.

La validità del Super Green pass è di 6 mesi a partire dal 1 febbraio 2022, ridotta dai 9 mesi richiesti in precedenza e dai 12 mesi iniziali. Dato che il Super Green pass attesta l’avvenuta vaccinazione o guarigione, non potrà essere ottenuto con un semplice tampone o test molecolare Covid 19. Il Green pass al momento serve soltanto per spostarsi sui mezzi pubblici e recarsi sul luogo di lavoro dove non esiste l’obbligatorietà del Super Green pass.

Un ulteriore rafforzamento del Super Green pass è il Mega Green pass, resosi necessario per proteggere i luoghi in cui il rischio di contagio da virus Sars-CoV-2 e varianti deve essere ridotto il più possibile. Il Mega Green pass è una certificazione che si ottiene in due modi:

dopo l’inoculazione della terza dose o dose booster di vaccino;

con tampone effettuato nelle 48 ore precedenti avendo effettuato almeno due dosi di vaccino in precedenza ( dose unica per il vaccino Jansenn).

Al momento, il Mega Green pass è richiesto soltanto per l’accesso alle Rsa, ma in futuro la situazione potrebbe cambiare.

Come ottenere il Mega Green pass

La certificazione del Mega Green pass si ottiene in modo analogo a quella del Super Green pass: entro 48 ore dalla somministrazione della terza dose di vaccino o dose booster si riceverà un SMS – qui la nostra guida se non vi arriva l’SMS – o un’email un nuovo codice AUTHCODE. Questo codice va utilizzato per poter scaricare il nuovo certificato digitale aggiornato. I metodi più comuni per scaricare il QR code valido per la scansione del green pass rafforzato sono:

tramite sito dgc.gov.it;

tramite app Immuni;

tramite app IO;

tramite sito fascicolosanitario.gov.it.

Se non sai esattamente quali sono i passaggi esatti per ottenere il certificato che attesti la validità del Super Green pass o del Mega Green pass dai un’occhiata alla nostra guida: qui troverai in dettaglio tutti i metodi su come ottenere la certificazione verde.

Faq Mega Green pass: le domande più frequenti

D: Da quando è necessario munirsi di Mega Green pass?

R: Il decreto-legge è in vigore a partire dal 25 dicembre 2021.

D: Fino a quando sarà necessario avere il Mega Green pass?

R: Fino al termine dello stato di emergenza, che potrebbe essere prorogato ulteriormente come già avvenuto in passato.

D: Quali sono i luoghi che richiedono necessariamente il Mega Green pass per l’accesso?

R: Nel decreto-legge le Rsa, le Residenze sanitarie assistenziali, sono gli unici luoghi per cui è prevista obbligatoriamente la certificazione Mega Green pass. Indiscrezioni non confermate vedono anche le discoteche ricadere in questa categoria a partire dal 31 gennaio 2022.

D: Serve la dose booster per ottenere la certificazione Mega Green pass?

R: Sì, la dose booster è necessaria per ottenere il Mega Green pass. In alternativa è possibile che la certificazione venga rilasciata anche con due dosi di vaccino (dose unica per Jansenn di Johnson & Johnson) se si effettua un tampone antigenico o molecolare con esito negativo della durata di 48 ore.

D: Che validità temporale ha il Mega Green pass?

R: al momento la validità è la stessa del Super Green pass: inizialmente di 9 mesi, prolungati a 12, ridotti a 9 ed ora ridotti ulteriormente a 6 mesi.

D: Il Mega Green pass è necessario per andare al bar/ristorante/museo/piscina/etc?

R: No, al momento il Mega Green pass è richiesto solo ed esclusivamente per l’accesso alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa).

