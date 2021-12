Dal 6 dicembre è in vigore in tutta Italia il super green pass, la certificazione verde destinata alle sole persone vaccinate e guarite dal Covid-19. Con l’introduzione del super green ci sono ora due certificazioni: il green pass rafforzato da una parte e il green pass base dall’altra. Quest’ultimo viene rilasciato a chi risulta negativo al tampone molecolare o al tampone antigenico/rapido. E proprio per questo motivo, sempre da lunedì 6 dicembre è stata apportata una modifica all’app VerificaC19, lo strumento ufficiale del governo italiano per verificare la validità e l’autenticità della certificazione verde.

In questo articolo vi spiegheremo cosa è cambiato e, alla luce degli ultimi aggiornamenti, come controllare il super green pass.

Super green pass: come controllare il green pass rafforzato

Il controllo del super green pass avviene sempre tramite l’app VerificaC19. Una volta aperta l’applicazione, occorre dapprima selezionare la tipologia di verifica – rafforzata o base – e successivamente eseguire la scansione del QR Code.

Rispetto al passato, quando veniva rilasciata una versione del green pass uguale per tutti, bisogna fare un passaggio in più, che consiste nella selezione del tipo di verifica. Se la situazione impone il controllo del super green pass, l’opzione da scegliere è Rafforzata. Nel caso invece sia richiesto il green pass normale, è necessario selezionare Base.

Di seguito la procedura passo-passo per il controllo del super green pass tramite l’app ufficiale VerificaC19:

Apri l’app VerificaC19 Sotto l’intestazione Verifica una certificazione verde Covid-19 scegli l’opzione Verifica Rafforzata. Tocca Scansiona il QR Code per eseguire la verifica del super green pass. Una spunta verde certificherà l’autenticità e validità della certificazione. In caso contrario, l’app restituirà una croce rossa con sotto il messaggio Certificazione non valida. In entrambi i casi sulla schermata dell’applicazione viene visualizzato il nome della persona e la data di nascita.

Gli operatori alla verifica del super green pass più scrupolosi possono richiedere anche un documento di identità valido per accertarsi che i dati corrispondano a quelli caricati in automatico dall’app VerificaC19 al momento della scansione del QR Code.

Ricordiamo che l’app VerificaC19 è disponibile gratuitamente su Google Play Store (a questo link) e su App Store (clicca qui).

Quando è necessario controllare il super green pass?

A partire dal 6 dicembre e fino al prossimo 15 gennaio, salvo proroghe, la verifica del super green pass è necessaria per gestire gli ingressi nei seguenti luoghi:

cinema

teatri

stadi

ristoranti al chiuso

bar al chiuso

palazzetti dello sport

feste

discoteche

cerimonie pubbliche

impianti sciistici (zona arancione)

fiere (zona arancione)

centri termali (zona arancione)

congressi e convegni (zona arancione)

sale gioco (zona arancione)

parchi tematici (zona arancione)

E con questo è tutto. Per completezza di informazione, vi invitiamo alla lettura della nostra guida su come ottenere il super green pass.