Apple non perde tempo e dopo aver rilasciato i nuovi aggiornamenti per iOS, iPadOS, watchOS tvOS, macOS e HomePod riprende il suo programma di sviluppo distribuendo le nuove versioni beta dei suoi sistemi operatori per gli sviluppatori. Per gli utenti c’è, quindi, la possibilità di aggiornare i propri dispositivi con nuove versioni stabili dei vari OS mentre per i developer è già tempo di testare le nuove funzionalità che Apple dovrebbe introdurre nel corso dei prossimi mesi sui suoi dispositivi. Vediamo i dettagli.

Apple rilascia nuove beta per iOS, iPadOS, watchOS tvOS, macOS e HomePod

Gli sviluppatori possono già scaricare le prime versioni beta di iOS 15.4 e iPadOS 15.4. Al momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito alle novità incluse in questa beta per i dispositivi mobili della casa di Cupertino. Tra le nuove funzioni in sviluppo c’è l’Universal Control che consentirà agli utenti di controllare più Mac e iPad con la stessa tastiera. Apple, inoltre, sta lavorando ad una nuova funzione che permetterà agli iPhone di diventare dei veri e propri POS senza hardware aggiuntivo.

Tra le nuove funzionalità in arrivo per iOS, inoltre, c’è l’integrazione dei documenti di riconoscimento digitali (negli USA) in Wallet. Alcune di queste funzioni potrebbero essere integrate nella prima beta delle nuove versioni di iOS e iPadOS. Da notare che sono disponibili anche le versioni 15.4 di tvOS e HomePod. Anche in questo caso, non sono disponibili dettagli su queste due nuove beta. Ricordiamo che con l’ultima versione di HomePod è stato introdotto il supporto al riconoscimento vocale per un massimo di sei utenti italiani. Novità in tal senso potrebbero essere integrate anche in questa nuova beta.

È disponibile anche watchOS 8.5 e, come per gli altri OS di Apple, almeno per ora, non c’è un elenco di novità per la nuova beta. A completare l’elenco di novità per gli sviluppatori c’è macOS 12.3 che introduce nuove funzionalità da testare come il supporto agli adaptive trigger del controller DualSense di PS5, un nuovo ScreenCaptureKit framework, per migliorare le funzionalità di registrazione dello schermo, nuove funzioni per Apple Pay e per l’autenticazione a siti web e app.

Maggiori dettagli in merito alle nuove funzioni incluse nelle varie beta che Apple ha rilasciato agli sviluppatori in queste ore dovrebbero arrivare già nel corso delle prossime ore. Il programma di beta durerà qualche settimana. Nel frattempo, gli utenti hanno la possibilità di aggiornare i propri device Apple con l’installazione delle nuove versioni degli OS rilasciate nella giornata di ieri.