Le indiscrezioni cedono il posto al primo dato ufficiale: il 15 settembre 2020 si terrà un evento Apple, anche se probabilmente le novità riguarderanno essenzialmente le famiglie iPad e Apple Watch, insomma niente nuovi iPhone.

Tutti i player del settore tecnologico hanno risentito dell’emergenza sanitaria globale, Apple inclusa. La casa di Cupertino ha saputo adattarsi egregiamente allo status quo, emblematico in tal senso è stato il WWDC 2020: l’evento si è svolto ovviamente solo online ed è stato gestito ottimamente.

Per il resto, Apple si è limitata ad annunciare i nuovi prodotti con dei semplici comunicati stampa, come MacBook Air e iPad Pro a marzo e iPhone SE 2020 ad aprile. Probabilmente questo metodo verrà utilizzato anche per altri annunci nel corso del 2020, tuttavia non mancherà qualche eccezione.

Evento Apple del 15 settembre 2020

Nella giornata di oggi, infatti, Apple ha reso noto che tra una settimana esatta, il 15 settembre 2020 alle ore 10 a.m. PDT — in Italia saranno le ore 19 — terrà un nuovo evento virtuale dall’Apple Park.

I protagonisti non sono ancora del tutto certi e, sebbene proprio oggi si sia tornati a parlare dei nuovi iPhone 12, pare che per i nuovi melafonini ci sarà ancora da aspettare.

Secondo quanto riporta Bloomberg, tra una settimana Apple dovrebbe annunciare ufficialmente un bel gruppo di prodotti: un nuovo iPad Air con schermo edge-to-edge, due nuovi modelli di Apple Watch, delle nuove cuffie over-ear e un HomePod di taglia ridotta.

Mark Gurman di Bloomberg ha poi ribadito su Twitter che non sarà questo l’evento dedicato agli iPhone 12 e iPhone 12 Pro: gli iPhone di nuova generazione dovrebbero arrivare un mese più tardi, ovvero a ottobre 2020.

Questa indiscrezione, peraltro, è compatibile con il ritardo di qualche settimana preannunciato lo scorso luglio dal CFO di Apple Luca Maestri e con la voce che voleva la casa di Cupertino intenzionata ad organizzare due keynote separati.

