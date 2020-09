L’incremento delle spedizioni di schede madri SLP per i dispositivi iPhone di nuova generazione (provvisoriamente denominati iPhone 12) suggerisce che due modelli di iPhone 12 arriveranno sul mercato prima degli altri due della gamma.

La teoria del lancio di iPhone 12 in due fasi è stata pubblicata da Digitimes all’inizio dello scorso mese di agosto ed è in contrasto con altre previsioni, una delle quali è di Bloomberg, tuttavia le speculazioni hanno una cosa in comune, ovvero che non tutti e quattro gli iPhone 12 verranno lanciati contemporaneamente.

Apple potrebbe lanciare prima gli iPhone 12 da 6,1 pollici

Seguendo le informazioni provenienti dai fornitori di schede madri SLP, i due iPhone 12 da 6,1 pollici arriveranno per primi, mentre i modelli da 6,7 ​​e 5,4 pollici saranno lanciati in un secondo momento, in quanto le spedizioni dei componenti dei primi sono iniziate a luglio, invece quelle per i secondi sono iniziate nella seconda metà di agosto.

Alcuni analisti credono Apple lancerà prima gli iPhone 12 più economici, un modello da 6,1 pollici e uno da 5,4 pollici, ma per massimizzare le entrate, e probabilmente anche i profitti, il colosso di Cupertino dovrebbe rilasciare almeno uno dei suoi iPhone 12 di fascia alta.

