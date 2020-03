Giornata di annunci per Apple che oggi, oltre al nuovo MacBook Air, presenta un fiammante Apple iPad Pro con supporto alla Magic Keyboard, una nuova tastiera standard con trackpad incluso. iPad è già acquistabile in preordine, la tastiera è in arrivo ad aprile; perciò nell’attesa di una prossima disponibilità abbiamo tempo a sufficienza per scoprire cosa c’è di nuovo.

Dettagli e caratteristiche del nuovo iPad Pro 2020

Partiamo dal nuovo Apple iPad Pro, un dispositivo che, pur mostrandosi inalterato rispetto ai modelli dello scorso anno a prima vista, vanta alcune novità di rilievo. Anche quest’anno ci sono due versioni fra cui scegliere, iPad Pro con display da 11 pollici o da 12,9 pollici; ma quello che cambia è il chipset montato e l’hardware della fotocamera.

Fra le novità degne di nota c’è infatti il nuovo chip A12Z Bionic, dotato di una CPU octa core e di una GPU a 8 core che, abbinati al Neural Engine di Apple danno il meglio di sé nei processi più energivori quali le fasi di montaggio di video 4K, nei progetti in 3D o utilizzando app in realtà aumentata.

Lato fotocamere, il nuovo Apple iPad Pro si avvale di un nuovo comparto fotografico con un modulo alla iPhone 11 Pro, basato su un sensore principale con ottica standard da 12 megapixel e su un obiettivo grandangolare da 10 megapixel. A loro corredo c’è uno scanner LiDAR (acronimo di Light Detection and Ranging), un sensore ToF per il calcolo della profondità di campo capace di lavorare fino a 5 metri di distanza dall’obiettivo.

L’ultima novità riguarda le configurazioni di Apple iPad Pro, che stavolta partono da 128 GB in entrambi i casi (per arrivare fino a 1 TB), disponibili a partire da 899 euro per la versione 11″ Wi-Fi, 1.069 euro per la LTE; mentre per il modello con display da 12,9″ si parte da 1.199 euro per la variante Wi-Fi e da 1.289 euro per la LTE.

Sono acquistabili in preordine già da oggi, direttamente sul sito web ufficiale, ma la disponibilità effettiva è prevista per il prossimo 25 marzo.

Magic Keyboard per iPad Pro nei dettagli

Ma la novità più interessante, si chiama Magic Keyboard. Si tratta invece di un accessorio dedicato proprio ai nuovi Apple iPad Pro, creato appositamente con l’obiettivo di ampliarne le possibilità d’uso.

È una vera e propria tastiera di dimensioni standard con tanto di tasti a forbice con escursione di 1 mm, retroilluminazione e con un trackpad degno di questo nome, di dimensioni ridotte rispetto alla norma ma compatibile ovviamente con i gesti multi touch per effettuare le medesime operazioni di navigazione nel sistema come su PC, seppur pensato per iPadOS.

Magic Keyboard si presenta con un telaio snodabile dotato di una cerniera con una porta USB C utile ad esempio per la ricarica. I due dispositivi si collegano magneticamente e possono comunicare tramite lo Smart Connector.

A differenza dei nuovi iPad Pro, la tastiera non è disponibile nemmeno in preordine, né in Italia, né nel resto del mondo. Apple comunica che Magic Keyboard arriverà entro il mese di aprile, a prezzi non ancora comunicati, che in USA viaggiano tuttavia su cifre importanti: 299 dollari per il modello dedicato alla variante da 11 pollici, 349 dollari per il modello da 12,9″.