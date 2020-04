NOLEGGIA

Serie TV da vedere su Netflix a maggio 2020

Hollywood (original)

Tra le novità di maggio 2020 su Netflix non potevamo non citare la miniserie TV creata da Ryan Murphy, con David Corenswet, Darren Criss, Patti LuPone e Jim Parsons. Un ambizioso gruppo di aspiranti attori e registi nella Hollywood del secondo dopoguerra farà di tutto per realizzare i propri sogni nel mondo dello spettacolo, senza tirarsi indietro di fronte a nulla.

Disponibile dal 1 maggio 2020.

Hollywood, il trailer ufficiale

Go! Go! Cory Carson: Il ballo di Chrissy – episodio speciale (original)

Episodio speciale della popolare serie di cartoni per bambini ambientata nelle tortuose strade di Bumperton Hills, che vede protagonista l’adorabile automobilina Cory Carson. Creata dagli ideatori Alex Woo e Stanley Moore (“Alla ricerca di Dory” e “Ratatouille”).

Disponibile dal 1 maggio 2020.

Dead to me – Amiche per la morte – stagione 2 (original)

Dead to me – Amiche per la morte racconta la nascita di una grande amicizia tra l’irascibile vedova Jen, alla ricerca di chi ha investito il marito, e Judy, donna eccentrica e ottimista che non è esattamente come sembra. Seconda stagione per la serie TV originale Netflix con Christina Applegate e Linda Cardellini.

Disponibile dall’8 maggio 2020.

Dead to me – Amiche per la morte stagione 2, il trailer ufficiale

The Eddy – stagione 1 (original)

The Eddy è una nuova miniserie TV originale Netflix creata da Jack Thorne, composta da otto episodi. Il proprietario di un jazz club parigino si trova invischiato con pericolosi delinquenti, mentre lotta per difendere il locale, la sua band e la sua stessa figlia. Con André Holland, Joanna Kulig e Amandla Stenberg.

Disponibile dall’8 maggio 2020.

The Eddy, il trailer ufficiale

Valeria – stagione 1 (original)

Tra le serie da vedere su Netflix a maggio 2020 anche Valeria, un titolo romantico tratto dai romanzi di Elisabet Benavent e perfetto per gli amanti del genere. Racconta la storia di una scrittrice in crisi creativa e coniugale, che trova sostegno in tre amiche che a loro volta stanno scoprendo sé stesse.

Disponibile dall’8 maggio 2020.

Valeria, il trailer ufficiale

SKAM Italia – stagione 4

Web serie italiana creata da Ludovico Bessegato, SKAM Italia racconta le esistenze tormentate di un gruppo di ragazzi che frequentano il liceo a Roma. Con caratteri diversi e situazioni personali difficili, ognuno dovrà affrontare le proprie problematiche. Un dramma adolescenziale giunto alla quarta stagione.

Disponibile dal 15 maggio 2020.

SKAM Italia stagione 4, il trailer ufficiale

Dynasty – stagione 3 (original)

Terza stagione per Dynasty, la serie reboot con Elizabeth Gillies, Grant Show e Rafael De La Fuente che costituisce una versione moderna della classica soap opera. Continuano le vicende dei Carrington dopo un finale di stagione col botto, tra colpi di scena e misteri da risolvere.

Disponibile dal 23 maggio 2020.

Dynasty stagione 3, il trailer ufficiale