Quali sono le novità tra film, serie TV e originals da vedere a maggio 2020 su NOW TV? Il popolare servizio di streaming di Sky, che include anche i contenuti Sky On Demand, offre ogni mese diverse new entry. Se non volete perdervi all’interno del catalogo continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV in questi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV a maggio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito.

Film da vedere su NOW TV a maggio 2020

C’era una volta a…Hollywood

L’ultimo film (per ora) firmato da Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. 1969: le vicende del vicino di casa di Sharon Tate e star della televisione in declino Rick Dalton, e della sua controfigura e tuttofare Cliff Booth. C’era una volta a…Hollywood ha ottenuto 2 Oscar 2020 (miglior attore non protagonista a Brad Pitt e miglior scenografia) e altre otto candidature, oltre a tre Golden Globes (miglior film brillante, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura).

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 1 maggio 2020.

C’era una volta a…Hollywood, il trailer ufficiale

Parasite

Miglior film agli Oscar 2020 per la pellicola firmata da Bong Joon-ho, che per la prima volta porta alla vittoria un film straniero. Ki woo viene da una famiglia povera, ma unita. Quando un amico gli propone di sostituirlo come tutore del figlio di un riccone, egli riesce a procurare lavoro anche alla sorella. Parasite si è aggiudicato ben 3 Oscar 2020, la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2019, il David di Donatello 2020 e il Golden Globe per il miglior film straniero.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 7 maggio 2020.

Parasite, il trailer ufficiale

Scary Stories to Tell in the Dark

Nel 1968, nella cittadina di Mill Valley, un gruppo di adolescenti si introduce in una casa abbandonata durante la notte di Halloween. Le premesse non sono buone: i ragazzi troveranno un libro che cambierà per sempre il loro destino. Scary Stories to Tell in the Dark è un film horror/thriller diretto da André Øvredal e prodotto da Guillermo Del Toro, con atmosfere macabre e un’ambientazione suggestiva.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’8 maggio 2020.

Scary Stories to Tell in the Dark, il trailer ufficiale

Figli

Tra le novità di maggio 2020 di NOW TV e Sky On Demand troviamo anche Figli, film diretto da Giuseppe Bonito e scritto da Mattia Torre. La storia di una coppia, Nicola (Valerio Mastandrea) e Carla (Paola Cortellesi), sposati da tempo e genitori di una bambina di 6 anni: l’equilibrio del loro mondo cambierà con l’arrivo del loro secondo figlio Pietro, che li porterà al limite e li metterà entrambi alla prova.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’11 maggio 2020.

Figli, il trailer ufficiale

Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Spin-off della celebre saga Fast & Furious, Fast & Furious – Hobbs & Shaw unisce l’inedita coppia composta da Luke Hobbs (Dwayne “The Rock” Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham), che dovranno stringere un’allenza per contrastare l’anarchico Brixton, entrato in possesso di armi biologiche dal potenziale catastrofico. Tanta azione e divertimento in attesa dell’uscita del nono capitolo della serie (rinviato al 2021).

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 18 maggio 2020.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, il trailer ufficiale

Soldado

Sequel di Sicario, Soldado è un film d’azione/thriller diretto da Stefano Sollima, con Benicio del Toro e Josh Brolin. Gli agenti Matt Graver e Alejandro Gillick intervengono quando i cartelli della droga messicani iniziano ad accettare commissioni da terroristi per farli entrare negli Stati Uniti: la lotta al narcotraffico tra USA e Messico si inasprisce.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 19 maggio 2020.

Soldado, il trailer ufficiale

Gli Uomini d’Oro

Tra i film da vedere su NOW TV e Sky On Demand a maggio 2020 vi segnaliamo anche Gli Uomini d’Oro, un noir metropolitano diretto da Vincenzo Alfieri, con Fabio De Luigi ed Edoardo Leo. Luigi il Playboy è un autista di furgoni portavalori che, stanco del suo lavoro e delle sue prospettive di vita, pianifica un’avventurosa rapina insieme ad altri complici vicini a lui. Tratto da una storia vera di cronaca nera.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 25 maggio 2020.

Gli Uomini d’Oro, il trailer ufficiale

Il Mistero della Casa del Tempo

Lewis, bambino di dieci anni, va a vivere in una vecchia casa insieme allo zio. Il ragazzino scoprirà presto che quest’ultimo e la sua vicina sono dei veri stregoni, che gli insegneranno qualche piccolo “trucchetto”: la casa però nasconde un terribile segreto legato al precedente proprietario, il malvagio stregone Isaac Izard. Il Mistero della Casa del Tempo è un film fantastico diretto da Eli Roth, con Jack Black e Cate Blanchett, ed è una delle novità di maggio 2020 su NOW TV e Sky On Demand.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 31 maggio 2020.

Il Mistero della Casa del Tempo, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV a maggio 2020

Birba – micio combinaguai – 2 maggio

– 2 maggio Wolves – Il campione – 3 maggio

– 3 maggio Appena un minuto – 4 maggio

– 4 maggio L’uomo fedele – 5 maggio

– 5 maggio Hollow Point – Punto di non ritorno – 6 maggio

– 6 maggio Beast of Burden – Il trafficante – 9 maggio

– 9 maggio La piccola boss – 10 maggio

– 10 maggio A beautiful day – 12 maggio

– 12 maggio Good boys – Quei cattivi ragazzi – 14 maggio

– 14 maggio Un affare di famiglia – 16 maggio

– 16 maggio La diseducazione di Cameron Post – 17 maggio

– 17 maggio A spasso con Willy – 18 maggio

– 18 maggio I fantasmi d’Ismael – 19 maggio

– 19 maggio La conseguenza – 20 maggio

– 20 maggio Il coraggio della verità – 21 maggio

– 21 maggio Pupazzi alla riscossa – 22 maggio

– 22 maggio Ubriachi d’amore – 23 maggio

– 23 maggio Vivere – 24 maggio

– 24 maggio Ghost Stories – 26 maggio

– 26 maggio Wildlife – 27 maggio

– 27 maggio Il grande salto – 28 maggio

– 28 maggio Copia originale – 30 maggio

– 30 maggio Nobili bugie – 31 maggio

Serie TV da vedere su NOW TV a maggio 2020

The L Word: Generation Q

Sequel/spin-off della rivoluzionaria “The L Word”, The L World: Generation Q è una serie TV ambientata a Los Angeles che racconta, dieci anni dopo, che fine hanno fatto i tre personaggi della serie originale, senza “dimenticarsi” tante nuove conoscenze. Una delle serie più iconiche per il mondo LGBTQ.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’11 maggio 2020. Le 6 stagioni della serie “madre” sono disponibili on demand dal 7 maggio.

The L Word: Generation Q, il trailer ufficiale

9-1-1 – stagione 3 (seconda parte)

Torna con la seconda parte della terza stagione 9-1-1, la serie TV creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk che racconta le drammatiche emergenze con le quali deve confrontarsi una squadra di pronto intervento. Segue infatti le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles, ispirate a vere emergenze.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 19 maggio 2020.

911 stagione 3, il trailer ufficiale

Vikings – stagione 6

Finalmente tra le novità di maggio arriva su NOW TV e Sky On Demand la sesta stagione di Vikings, la popolare serie TV che racconta le avventure di Ragnar Lothbrok e delle sue battaglie. Nella nuova stagione entrambi i fratelli, figli di Ragnar, dovranno risorgere dalle ceneri di un’efferata guerra, compiendo scelte difficili e intraprendendo lunghi viaggi.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 22 maggio 2020.

Vikings 6, il trailer ufficiale

Elementary – stagione 7 (finale)

I detective Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) e Joan Watson (Lucy Liu) tornano su NOW TV e Sky On Demand con l’ultima stagione di Elementary, la settima. I due vengono incaricati di investigare nella stampa scandalistica dopo la morte di una popolare modella. La serie è una rivisitazione moderna delle opere di Arthur Conan Doyle.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 25 maggio 2020.

Elementary 7, il trailer ufficiale

What We Do in The Shadows – stagione 2

Seconda stagione per What We Do in The Shadows, divertente serie TV comedy girata in stile falso “documentario” e ispirata all’omonimo film del 2014. Torniamo a scoprire le irriverenti vicende dei vampiri Nandor, Laszlo, Nadjia e Colin e del famiglio umano Guillermo, alle prese con la “conquista” della città di New York.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 27 maggio 2020.

What We Do in The Shadows 2, il trailer ufficiale

Le regole del delitto perfetto – stagione 6 (seconda parte finale)

Tra le novità di maggio 2020 di NOW TV e Sky On Demand troviamo la seconda parte della stagione finale di Le regole del delitto perfetto. La popolare saga crime-drama creata da Shonda Rhimes e con Viola Davis volge al termine e tutti i nodi verranno finalmente al pettine: gli eventi riprenderanno da quanto accaduto nell’incredibile midseason finale.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 28 maggio 2020.

Le regole del delitto perfetto 6, il trailer ufficiale

Magnum P.I. – stagione 2 (seconda parte)

Remake dell’iconica e omonima serie Magnum P.I. ambientata alle Hawaii con Tom Selleck. Proseguono con la seconda parte della seconda stagione le avventure e le indagini del detective privato Thomas Magnum, ora interpretato da Jay Hernandez, con l’aiuto di Juliet Higgins (Perdita Weeks) e gli amici Rick e TC.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 31 maggio 2020.

Magnum P.I. 2, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV a maggio 2020

Westworld – finale stagione 3 (v.o.) – 4 maggio

– finale stagione 3 (v.o.) – 4 maggio Grey’s Anatomy – finale stagione 16 (v.o.) – 11 maggio

– finale stagione 16 (v.o.) – 11 maggio Diavoli – finale stagione 1 – 15 maggio

– finale stagione 1 – 15 maggio Modern Family – stagione 11 finale serie – 15 maggio

– stagione 11 finale serie – 15 maggio L’uomo di casa – finale stagione 8 – 17 maggio

– finale stagione 8 – 17 maggio Homeland – finale stagione 8 (v.o.) – 25 maggio

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand a maggio 2020. Continuate a seguirci perché i nostri consigli sui contenuti in streaming non si fermeranno di certo qui: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.