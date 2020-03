Una settimana e salutiamo un marzo da dimenticare, con le novità di Netflix del mese di aprile 2020 che, in qualche modo, possono allietare un po’ il periodo di quarantena che stiamo vivendo. L’elenco dei nuovi contenuti della piattaforma di streaming video più famosa arrivano lo stesso giorno in cui Disney+ sbarca in Italia, con Netflix risponde a suon di titoli notevoli e per tutti i gusti.

Le novità di Netflix di aprile 2020

A pochi giorni dall’annuncio della compagnia di ridurre la qualità dello streaming, Netflix presenta le novità di aprile 2020 del proprio catalogo, catalogo che accoglie diversi film originali e non, serie TV, anime, film animati e documentari. Ecco un assaggio:

Film in arrivo

Per quanto riguarda i film, si segnalano varie new entry disponibili su Netflix dal 10 aprile come Lo squalo, La mummia, Alla ricerca della valle incantata, Un compleanno da ricordare o Un poliziotto a 4 zampe.

Seguono dal 12 aprile Mission Impossibile – Fallout, Manchester by the sea il 14, Batman v Supermand: Dawn of Justice il 15 e Febbre da cavallo il giorno seguente.

Per quanto riguarda invece i film originali sono quattro i nuovi arrivi di aprile 2020 con Coffee & Kareem disponibile già il 3 aprile, Sergio il 17, La famiglia Willoughby il 22 e Tyler Rake il 24

Serie TV in arrivo

Lato serie TV, Netflix ad aprile 2020 porta sulla propria piattaforma la serie completa di Community, disponibile già dal primo del mese. Ma arrivano anche altre new entry nei giorni a seguire, con la quarta stagione de La casa di carta, disponibile dal 3 aprile.

La seconda settimana del mese, il 10 per la precisione, debutta la prima stagione di Brew Brothers con Outer Banks a seguire il 15. La serie animata The Midnight Gospel arriva invece il 20, a precedere la seconda stagione di After Life (il 24 aprile), la prima di Summertima (il 29) e The Victim’s Game (il 30).

Documentari, show e animazione

Concludiamo con le ultime novità di Netflix di aprile 2020 fra anime, film animati, documentari e altri contenuti. A partire dal primo del mese debutta la serie Come insabbiare uno scandalo stupefacente, la quarta stagione di Nailed It! e la seconda di Sunderland ‘Til I Die; oltre a Il castello errante di Howl, La colina dei papaveri e la terza stagione di Pokémon: serie Sole e Luna.

A seguire il 2 aprile arriva la prima stagone di Sol Levante e Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll con a seguire la seconda stagione di Hi Score Girl (il 9) e la prima di Ghost in the Shel: SAC_2045 (il 23).

