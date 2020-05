Quali sono le novità tra film, serie TV e originals da vedere a maggio 2020 su Disney+? Il servizio di streaming, arrivato in Italia solo da qualche settimana, sta lavorando per allargare la sua offerta e il suo catalogo, che siamo sicuri stiate sfruttando parecchio in questo periodo di permanenza in casa. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo mese, anche (e soprattutto) tra i contenuti originali.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a maggio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo del servizio di streaming. Le date potrebbero differire per cambiamenti imprevistsi nei piani della piattaforma. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Disney+ a maggio 2020

Toy Story 4

Toy Story 4 è sicuramente una delle novità più interessanti del maggio 2020 di Disney+. Quarto capitolo per una delle serie di film di animazione più apprezzate da grandi e piccini: questa volta Woody, Buzz e gli altri giocattoli si imbarcano in un’avventura insieme a Forky, l’ultimo arrivato nella stanza di Bonnie.

Disponibile su Disney+ dal 1 maggio 2020.

Toy Story 4, il trailer ufficiale

Ant-Man & The Wasp

Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle sue scelte come supereroe e come padre: Paul Rudd ancora nei panni del lillipuziano Avenger, costretto a combattere a fianco di un nuovo alleato (Wasp) contro un potentissimo nemico. Ant-Man & The Wasp è ambientato subito prima delle vicende di Avengers: Infinity War.

Disponibile su Disney+ dal 1 maggio 2020.

Ant-Man & The Wasp, il trailer ufficiale

John Carter

La storia di John Carter, ex soldato sudista che si ritrova teletrasportato su Marte a causa di un misterioso medaglione. Qui verrà coinvolto in un conflitto tra gli abitanti del pianeta e avrà l’occasione di diventare un nuovo eroe. Diretto da Andrew Stanton, con Taylor Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoe, Dominic West e Mark Strong.

Disponibile su Disney+ da maggio 2020.

John Carter, il trailer ufficiale

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ossia Episodio IX, chiude la nuova trilogia iniziata con Star Wars: Il risveglio della forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Gli ultimi membri della Resistenza sopravvissuti devono affrontare il Primo Ordine in un’epica battaglia conclusiva, mentre Rey, Finn e Poe Dameron proseguono il loro viaggio e la lotta a Kylo Ren. Con l’approdo di questo capitolo, tutta la saga di Star Wars è ora su Disney+, completa degli spin-off Rogue One e Solo. Se non sapete cosa vedere su Disney+ a maggio 2020, una bella maratona potrebbe essere l’ideale.

Disponibile su Disney+ dal 4 maggio 2020.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, il trailer ufficiale

Ritorno al bosco dei 100 acri

Novità tra i film per tutta la famiglia nel catalogo Disney+ con Ritorno al bosco dei 100 acri. Christopher Robin, ormai adulto, vive a Londra insieme alla sua famiglia. Con l’arrivo del suo vecchio amico Winnie the Pooh e dei suoi amici, tornerà a riscoprire i piccoli piaceri della vita. Diretto da Marc Foster, con Ewan McGregor.

Disponibile su Disney+ dal 22 maggio 2020.

Ritorno al bosco dei 100 acri, il trailer ufficiale

Fantastic Mr. Fox

Dopo che tre agricoltori affamati gli dichiarano “guerra” a causa di alcuni furti, una volpe raduna i suoi amici animali e decide di rendergli pan per focaccia. Fantastic Mr. Fox è tratto da un racconto di Roald Dahl e ha ottenuto 2 candidature agli Oscar 2010.

Disponibile su Disney+ dal 22 maggio 2020.

Fantastic Mr. Fox, il trailer ufficiale

Topolino e la foca

Topolino e la foca è un cortometraggio animato del 1948 con protagonista il “solito” Mickey Mouse, nominato agli Oscar 1949. Topolino è in visita allo zoo della città e una piccola foca si infila di nascosto nel suo cestino: arrivati a casa ne accadranno di tutti i colori.

Disponibile su Disney+ dal 29 maggio 2020.

Altri film da vedere a maggio 2020 su Disney+

Pretty Princess – dal 7 maggio 2020;

– dal 7 maggio 2020; Tron: Legacy – dal 21 maggio 2020;

– dal 21 maggio 2020; Una notte al museo – dal 22 maggio 2020;

– dal 22 maggio 2020; Loop (cortometraggio SparkShots) – dal 22 maggio 2020.

Serie TV da vedere su Disney+ a maggio 2020

The Mandalorian – finale di stagione

Da non perdere su Disney+ a maggio 2020 il finale di stagione di The Mandalorian, prima serie TV ambientata nel mondo di Star Wars che narra le vicende di un misterioso cacciatore di taglie senza nome. L’ultima puntata, l’ottava, è disponibile dal 1 maggio, ma non preoccupatevi: è già prevista una seconda stagione, che dovrebbe arrivare a ottobre 2020. A maggio si aggiunge al catalogo anche il documentario Disney Gallery: The Mandalorian, con uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie.

The Mandalorian, il trailer ufficiale

Altre serie TV e documentari da vedere a maggio 2020 su Disney+

Star Wars: The Clone Wars – episodi 711 e 712 (disponibili dal 1 e dal 4 maggio);

– episodi 711 e 712 (disponibili dal 1 e dal 4 maggio); I Perché di Forky – episodi da 107 a 110 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio);

– episodi da 107 a 110 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio); Elena, Diventerò Presidente – episodi da 107 a 110 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio);

– episodi da 107 a 110 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio); High School Musical: The Musical, la serie – episodi da 107 a 110 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio);

– episodi da 107 a 110 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio); Be Our Chef – Magie in Cucina – episodi da 106 a 110 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio);

– episodi da 106 a 110 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio); Encore! – episodi da 107 a 111 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio);

– episodi da 107 a 111 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio); Il Mondo secondo Jeff Goldblum – episodi da 107 a 111 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio);

– episodi da 107 a 111 (disponibili settimanalmente dal 1 maggio); Disney Matrimoni da Favola – episodi 207 e 208 (disponibili dal 1 e dall’8 maggio);

– episodi 207 e 208 (disponibili dal 1 e dall’8 maggio); Oggetti di Scena ;

; Disney Gallery: The Mandalorian – 5 episodi (disponibili settimanalmente dal 4 maggio).

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su Disney+ a maggio 2020. Continuate a seguirci perché i nostri consigli sui contenuti in streaming non si fermeranno di certo qui: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

