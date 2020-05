Quali sono le novità tra film, serie TV e originals da vedere a maggio 2020 su TIMVISION? Il servizio di streaming on demand arrivato in Italia nel 2009 si allarga anche questo mese, rinforzando una catalogo che siamo sicuri sia stato sfruttato più del solito in questo periodo. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a maggio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming dell’operatore. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione.

Film da vedere su TIMVISION a maggio 2020

La vedova Winchester

Nascosta nella sua enorme villa californiana, l’eccentrica ereditiera Sarah Winchester pensa di essere perseguitata dalle anime delle persone uccise dal fucile col quale si è arricchita la sua famiglia. La vedova Winchester è un thriller/horror incentrato sulla leggenda che ruota intorno alla Winchester House di San Jose, diretto da Peter e Michael Spierig, con protagonista Helen Mirren.

Disponibile su TIMVISION da maggio 2020.

ACQUISTA € 6.99 € 7.99 € 5.99 € 7.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.49 € 3.99

La vedova Winchester, il trailer ufficiale

La truffa dei Logan

Tre fratelli e un esperto di demolizioni organizzano un grosso colpo, ma le complicazioni non tarderanno ad arrivare quando dovranno avere a che fare con una gara automobilistica Nascar e un implacabile agente dell’FBI. La truffa dei Logan è diretto da Steven Soderbergh e nel cast troviamo Channing Tatum, Adam Driver, Katie Holmes, Hilary Swank e Daniel Craig.

Disponibile su TIMVISION da maggio 2020.

GUARDA SU Sky Go

ACQUISTA € 5.99 € 8.99 € 6.99

La truffa dei Logan, il trailer ufficiale

Ho voglia di te

Tra le novità di TIMVISION di maggio 2020 anche una bella carrellata di film romantici ideali per gli amanti del genere. Si parte con Ho voglia di te, film tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia e sequel di Tre metri sopra il cielo. Step (Riccardo Scamarcio) torna a Roma dopo aver trascorso gli ultimi due anni negli Stati Uniti e ritrova gli amici di un tempo. Il ragazzo inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo e incontra Ginevra (Laura Chiatti).

Disponibile su TIMVISION da maggio 2020.

GUARDA SU Sky Go

ACQUISTA € 7.99 € 7.99 € 9.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99

Ho voglia di te, il trailer ufficiale

Parlami d’amore

Un incontro casuale tra un giovane tormentato e una donna francese più matura si evolve in un rapporto speciale, destinato a rendere tutto più difficile nelle vite di entrambi. Parlami d’amore costituisce il debutto alla regia di un lungometraggio per Silvio Muccino, autore insieme alla sceneggiatrice Carla Evangelista dell’omonimo romanzo.

Disponibile su TIMVISION da maggio 2020.

Parlami d’amore, il trailer ufficiale

Lezioni di cioccolato

Simpatica commedia diretta da Claudio Cupellini con Violante Placido, Luca Argentero e Neri Marcorè. Un muratore in nero costringe il suo datore di lavoro a frequentare un corso di pasticcere, altrimenti lo denuncerà a causa di un incidente. Lezioni di cioccolato ha un sequel, uscito a distanza di quattro anni e anch’esso tra le novità di maggio di TIMVISION.

Disponibile su TIMVISION da maggio 2020.

GUARDA SU Amazon

Lezioni di cioccolato, il trailer ufficiale

Lezioni di cioccolato 2

Sequel di Lezioni di cioccolato, Lezioni di cioccolato 2 riprende la storia di Mattia e Kamal, che hanno preso direzioni diverse dopo gli eventi del primo film. Il primo è tornato all’edilizia, senza ottenere grandi appalti, il secondo ha aperto la desiderata cioccolateria, ma gli affari non vanno a gonfie vele.

Disponibile su TIMVISION da maggio 2020

GUARDA SU Amazon Sky Go

Lezioni di cioccolato 2, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su TIMVISION a maggio 2020

Killing Eve – stagione 3

La terza stagione di Killing Eve è arrivata su TIMVISION. I primi tre episodi sono in realtà già disponibili dal 27 aprile 2020, ma i successivi saranno pubblicati sulla piattaforma di streaming ogni lunedì (per un totale di otto episodi). Continua la storia di Villanelle (Jodie Comer) e Eve Polastri (Sandra Oh), che provano a vivere le loro vite cercando di ignorare la propria “ossessione” reciproca: tutto sembra andare per il meglio, finché una morte imprevista non le mette di nuovo una contro l’altra.

Disponibile su TIMVISION da maggio 2020.

GUARDA SU Infinity Amazon Amazon Infinity Netflix

ACQUISTA € 6.99 € 5.99 € 4.99 € 7.99 € 9.99 € 8.99 € 7.99 € 3.99

NOLEGGIA € 3.99 € 4.99 € 1.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99

Killing Eve 3, il trailer ufficiale

Fargo – stagione 3

Tra le novità di TIMVISION da vedere a maggio 2020 anche la terza stagione di Fargo, serie TV antologica targata FX che prende ispirazione dall’omonimo film del 1996 dei fratelli Coen. In questa stagione, ambientata nel 2010 in Minnesota, Ewan McGregor vestirà i panni di una coppia di fratelli gemelli, in realtà diversissimi.

Disponibile su TIMVISION da maggio 2020.

Fargo 3, il trailer ufficiale

SKAM Italia – stagione 4

SKAM Italia è una web serie italiana creata da Ludovico Bessegato, che racconta le esistenze tormentate di un gruppo di ragazzi che frequentano un liceo di Roma. La quarta stagione (10 episodi) si concentra sul personaggio di Sana Allagui (Beatrice Bruschi), una ragazza italiana di seconda generazione e musulmana praticante.

Disponibile su TIMVISION dal 15 maggio 2020.

GUARDA SU Netflix

SKAM Italia 4, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su TIMVISION a maggio 2020

The Garfield Show

Mr Bean

Sonic Underground

Sam il pompiere

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su TIMVISION a maggio 2020. Continuate a seguirci perché i nostri consigli sui contenuti in streaming non si fermeranno di certo qui: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

Potrebbe interessarti: migliori siti di streaming per film e serie TV