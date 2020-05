Quali sono le novità tra film, serie TV e originals da vedere a maggio 2020 su Infinity TV? Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è tra i più longevi sul mercato italiano e accoglie ogni mese diverse new entry: è ora di andare a scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV in questi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV a maggio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Alcune date potrebbero differire per eventuali cambiamenti nella programmazione. Se siete pronti possiamo partire subito.

Film da vedere su Infinity TV a maggio 2020

Doctor Sleep

Sequel del famosissimo Shining di Stanley Kubrick, Doctor Sleep racconta la storia di Dan Torrance, figlio di Jack, dopo il trauma vissuto da bambino all’Overlook Hotel. Ormai adulto, Dan incontra Abra e insieme dovranno affrontare la spietata Rose the Hat e i suoi seguaci, che si nutrono della Luccicanza. Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King.

Disponibile su Infinity Premiere dal 1 al 7 maggio 2020.

GUARDA SU Infinity

ACQUISTA € 13.99 € 13.99 € 13.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 Infinity

Doctor Sleep, il trailer ufficiale

Il cardellino

Adattamento cinematografico del romanzo Il cardellino di Donna Tartt, diretto da John Crowley e con Nicole Kidman. Il tredicenne Theodore Decker sopravvive a un attentato al Metropolitan Museum of Art di New York, durante il quale resta uccisa la madre. La tragedia cambierà per sempre la sua vita, che si trasformerà in un doloroso viaggio alla ricerca di una speranza per il futuro.

Disponibile su Infinity Premiere dall’8 al 14 maggio 2020.

ACQUISTA € 8.99 € 8.99 € 7.99 € 7.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.9

Il cardellino, il trailer ufficiale

Motherless Brooklyn – I segreti di una città

Motherless Brooklyn – I segreti di una città è una pellicola noir con Edward Norton, Bruce Willis e Alec Baldwin. Lionel Essrog è un investigatore privato con la sindrome di Tourette. Quando il suo unico amico viene tragicamente assassinato, egli dovrà portare avanti le indagini e affrontare corruzione e criminalità locale.

Disponibile su Infinity Premiere dal 14 al 21 maggio 2020.

ACQUISTA € 9.99 € 10.99 € 9.99 € 10.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.99

Motherless Brooklyn – I segreti di una città, il trailer ufficiale

Blinded by the light – travolto dalla musica

1987: un adolescente britannico di origini pakistane usa la poesia come mezzo per affrontare l’intolleranza tradizionalista del padre e il razzismo dell’epoca. Quando un compagno gli fa conoscere la musica di Bruce Springsteen, egli scopre dei parallelismi nei potenti testi del celebre cantautore che gli cambieranno la vita. Blinded by the light – travolto dalla musica è tratto dalla storia vera di un fan di Springsteen.

Disponibile su Infinity Premiere dal 22 al 28 maggio 2020.

ACQUISTA € 7.99 € 7.99 € 8.99 € 8.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.9

Blinded by the light, il trailer ufficiale

Western Stars

Rimaniamo su Bruce Springsteen, che dirige insieme a Thom Zimny Western Stars, trasposizione cinematografica dell’omonimo album del Boss. Si tratta di un docu-film che ripercorre e trasferisce sul grande schermo il diciannovesimo disco del celebre cantautore con il supporto di un gruppo musicale e di un’orchestra completa.

Disponibile su Infinity Premiere dal 29 maggio al 4 giugno 2020.

ACQUISTA € 11.99 € 12.99 € 11.99 € 11.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.99 Infinity

Western Stars, il trailer ufficiale

Shazam!

Billy Batson è un quattordicenne che riesce magicamente a trasformarsi nell’adulto supereroe Shazam. Dovrà presto abituarsi a domare i suoi poteri per affrontare il malvagio dottor Thaddeus Sivana. Shazam! è un film d’azione basato sull’omonimo personaggio DC Comics, interpretato da Zachary Levi.

Disponibile su Infinity TV dal 30 maggio 2020.

Shazam!, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV a maggio 2020

Cast Away – dal 1 maggio

– dal 1 maggio Brick Mansions – dal 1 maggio

– dal 1 maggio Rise of the legend – dal 1 maggio

– dal 1 maggio Napoli velata – dal 2 maggio

– dal 2 maggio Salvate il soldato Ryan – dal 3 maggio

– dal 3 maggio The peacemaker – dal 4 maggio

– dal 4 maggio Live! – corsa contro il tempo – dal 5 maggio

– dal 5 maggio Final destination – dal 6 maggio

– dal 6 maggio The prestige – dal 7 maggio

– dal 7 maggio Lego Batman – il film – dal 7 maggio

– dal 7 maggio Le parole che non ti ho detto – dall’8 maggio

– dall’8 maggio Il domani tra di noi – dal 10 maggio

– dal 10 maggio One Love – dall’11 maggio

– dall’11 maggio Richard Jewell – dal 14 maggio

– dal 14 maggio Assassinio sul Nilo – dal 14 maggio

– dal 14 maggio Harry Potter e i Doni della Morte – parte I – dal 15 maggio

– dal 15 maggio Eternal Love – dal 16 maggio

– dal 16 maggio Strade di fuoco – dal 18 maggio

– dal 18 maggio Qua la zampa! – dal 19 maggio

– dal 19 maggio Un sogno per domani – dal 19 maggio

– dal 19 maggio Breakfast Club – dal 20 maggio

– dal 20 maggio Survivor – dal 21 maggio

– dal 21 maggio Tata Matilda e il grande botto – dal 22 maggio

– dal 22 maggio La legge della notte – dal 22 maggio

– dal 22 maggio Il diritto di opporsi – dal 28 maggio

– dal 28 maggio Terminator Genisys – dal 28 maggio

– dal 28 maggio Mechanic: resurrection – dal 28 maggio

– dal 28 maggio Aiuto vampiro – dal 29 maggio

– dal 29 maggio Robin Hood (2010) – dal 30 maggio

Serie TV da vedere su Infinity TV a maggio 2020

DC’s Legends of Tomorrow – stagione 5

Serie TV sui viaggi nel tempo creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg. È incentrata su un gruppo di personaggio già comparsi in altre serie dell’Arrowverse (le Leggende), che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. DC’s Legends of Tomorrow è stata rinnovata per una quinta stagione, in arrivo questo mese di maggio su Infinity TV.

Disponibile su Infinity TV dal 23 maggio 2020.

GUARDA SU Netflix Infinity

DC’s Legends of Tomorrow, il trailer ufficiale della stagione 5

Legacies, stagione 2

Seconda stagione per Legacies, la serie TV fantasy creata da Julie Plec e spin-off di The Originals (a sua volta spin-off di The Vampire Diaries). Continuano le avventure degli studenti della The Salvatore School for the Young and Gifted, che proteggono Mystic Falls e il mondo da streghe e vampiri.

Disponibile su Infinity TV dal 28 maggio 2020.

GUARDA SU Infinity

Legacies, il trailer ufficiale della stagione 2

Novità Infinity TV maggio 2020

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su Infinity TV a maggio 2020. Continuate a seguirci perché i nostri consigli sui contenuti in streaming non si fermeranno di certo qui: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

Leggi anche: i 10 migliori film di fantascienza