Quali sono le novità tra film, serie TV e originals da vedere a maggio 2020 su Amazon Prime Video? Il catalogo del celebre servizio di streaming si amplia sempre più con il passare dei mesi, e siamo sicuri che in questo periodo di “arresti domiciliari” abbiate avuto modo di sfruttarlo più del solito. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione.

Film da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2020

Qua la zampa 2 (A Dog’s Journey)

Sequel del commovente Qua la zampa (A Dog’s Purpose), in Qua la zampa 2 l’amato cane Buddy trova una nuova sistemazione e crea un legame indistruttibile che lo porterà, insieme alle persone che ama, in situazioni inimmaginabili. Nuovo film per tutta la famiglia diretto dalla regista Gail Mancuso (Modern Family), con Dennis Quaid e Marg Helgenberger.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 maggio 2020.

Qua la zampa 2, il trailer ufficiale

Gemini Man

Gemini Man è un film d’azione e fantascienza diretto da Ang Lee, con Will Smith e Ilia Volokh. L’assassino Henry Brogan diventa il bersaglio di un misterioso agente che sembra prevedere ogni sua mossa. Con grande stupore, questi scoprirà presto che l’uomo che sta cercando di ucciderlo è…lui stesso. Incredibili effetti speciali hanno permesso di avere sullo schermo Will Smith assieme a una sua versione più giovane.

Disponibile su Amazon Prime Video dall’11 maggio 2020.

Gemini Man, il trailer ufficiale

Figli

Tra le novità di maggio 2020 di Amazon Prime Video anche Figli, il film diretto da Giuseppe Bonito e scritto da Mattia Torre. La storia di una coppia, Nicola (Valerio Mastandrea) e Carla (Paola Cortellesi), sposati da tempo e genitori di una bambina di 6 anni: tutto l’equilibrio cambierà con l’arrivo del loro secondo figlio Pietro, che li porterà al limite.

Disponibile su Amazon Prime Video dall’11 maggio 2020.

Figli, il trailer ufficiale

Blackkklansman

Ron Stallworth, primo investigatore afroamericano di Colorado Springs, intraprende una pericolosa missione: colpire il famigerato Ku Klux Klan affidandosi ad un collega infiltrato, Flip Zimmerman. Blackkklansman è un film diretto da Spike Lee, con Adam Driver, John David Washington, Topher Grace, Corey Hawkins e Laura Harrier.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 16 maggio 2020.

Blackkklansman, il trailer ufficiale

Papa Francesco – un uomo di parola

Documentario incentrato sulla figura di Papa Francesco. Il Santo Padre risponde alle domande provenienti dal globalizzato mondo di oggi, esprimendo tante preoccupazioni per i poveri e le disuguaglianze sociali che minacciano la pace. Diretto da Win Wenders.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 16 maggio 2020.

Papa Francesco – un uomo di parola, il trailer ufficiale

Selah and The Spades (original)

Film ambientato in un collegio d’élite della Pennsylvania, Selah and The Spades racconta le vicende della diciassettenne Selah Summers (Lovie Simone), che dirige una delle fazioni dominanti (The Spades) con autorità: le cose si complicheranno quando il suo migliore amico e braccio destro sarà distratto da un nuovo amore. Diretto dalla scrittrice Tayarisha Poe.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 29 maggio 2020.

Selah and The Spades, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2020

Upload – stagione 1 (original)

Novità di maggio 2020 è la serie comedy di fantascienza Upload. In un futuro distopico la tecnologia consente di essere “caricati” in aldilà virtuali quando vicini alla morte. La serie racconta le vicende di uno sviluppatore software che, dopo un incidente d’auto, viene caricato in un aldilà di lusso pagato dalla sua ricca fidanzata.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 1 maggio 2020 in versione originale e sottotitolata.

Upload, il trailer ufficiale

Shameless – stagione 9

Nona stagione, composta da 14 episodi, per Shameless, serie TV ambientata a Chicago che racconta le vicende di cinque ragazzi, figli di un alcolizzato, che crescono grazie alla sorella maggiore. Proseguono le “avventure” della famiglia Gallagher.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 1 maggio 2020.

Shameless, il trailer ufficiale

Battlestar Galactica – 4 stagioni

Su Amazon Prime Video arrivano tutte e quattro le stagioni di Battlestar Galactica, popolare serie TV di fantascienza composta da 83 episodi. Si tratta del reboot delle serie sci-fi del cult degli anni ’70: i Cylon, macchine perfette create dall’uomo, si ribellano ai loro creatori costringendo i superstiti a fuggire e rifugiarsi su un nuovo pianeta, la Terra.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 1 maggio 2020.

The Orville – stagione 1

Serie TV comedy di fantascienza creata da Seth MacFarlane (Ted), che segue le avventure della USS Orville, una nave spaziale con un equipaggio composto da umani e alieni. In un universo sotto il controllo dell’Unione Planetaria, una confederazione composta da varie specie, la Orville è alla ricerca di nuove civiltà spaziali.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 1 maggio 2020.

The Orville, il trailer ufficiale

Futurama – 7 stagioni

Tra le novità di maggio di Amazon Prime Video troviamo anche la serie completa della sitcom animata Futurama, composta da 7 stagioni e 140 episodi. Le avventure di Fry, catapultato nella New York dell’anno 3000 e assunto dal professor Farnsworth, anziano proprietario di una ditta di trasporti intergalattica.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 1 maggio 2020.

Secrets and Lies – 2 stagioni

Ben Crawford è il primo indiziato di un omicidio dopo aver trovato nel bosco il corpo del giovane figlio del vicino di casa. La detective Andrea Cornell scava per trovare la verità in questa serie TV antologica (la seconda stagione di Secrets and Lies ha protagonisti diversi, ma con una situazione “simile”).

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 maggio 2020.

Secrets and Lies, il trailer ufficiale

Ugly Betty – 4 stagioni

Betty è una giovane ragazza di origini messicane che prova a farsi strada nel mondo della moda nonostante il suo aspetto poco attraente. La serie Ugly Betty è un rifacimento di una telenovela colombiana del 1999 ed è composta da 4 stagioni e 85 episodi.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 6 maggio 2020.

The Last Narc – stagione 1 (original)

Maggio è anche il mese della nuova docu-serie Amazon Original The Last Narc, che racconta la vera storia del rapimento e dell’assassinio dell’agente della DEA Enrique “Kiki” Camarena. Si tratta della storia di un eroe caduto, degli uomini che lo hanno ucciso e di chi ha rischiato tutto per scoprire cosa fosse realmente successo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 15 maggio 2020.

The Last Narc, il trailer ufficiale

Homecoming – stagione 2 (original)

Seconda stagione in arrivo a maggio 2020 per Homecoming, serie TV Amazon Original che si basa sull’omonimo podcast di Eli Horowitz e Micah Bloomberg e ruota attorno all’Homecoming, struttura governativa segreta per il reinserimento dei soldati nella vita civile. Nella seconda stagione troviamo la veterana Jackie, che si risveglia senza memoria a largo di un lago e vuole “riscoprire” la sua vita.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 22 maggio 2020.

Homecoming, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2020. Continuate a seguirci perché i nostri consigli sui contenuti in streaming non si fermeranno di certo qui: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

