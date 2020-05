Quali sono le novità tra film, serie TV e originals da vedere a maggio 2020 su Apple TV+? Il servizio di streaming, arrivato in Italia solo lo scorso novembre, si sta impegnando per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a maggio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di nuovi film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Apple TV+ a maggio 2020

Durante il mese di maggio 2020 non sono previste novità per i film sulla piattaforma Apple TV+. Nel caso fossero annunciati nei prossimi giorni aggiorneremo l’articolo con tutte le informazioni del caso. Potete però consolarvi in altri modi: diversi sono i film già disponibili nel catalogo, o in alternativa potete dare uno sguardo al prossimo paragrafo, dove trovate le nuove serie TV da vedere su Apple TV+ a maggio.

Serie TV da vedere su Apple TV+ a maggio 2020

Trying – stagione 1 (original)

Trying è una nuova serie TV comedy creata da Andy Wolton con Esther Smith e Rafe Spall. Nikki e Jason vogliono avere un bambino, ma scoprono di non poter avere figli: decidono allora di ricorrere all’adozione, ma dovranno superare il parere di una commissione, trovandosi di fronte a numerose sfide. Ce la faranno?

Disponibile su Apple TV+ dal 1 maggio 2020.

Trying, il trailer ufficiale

In difesa di Jacob – miniserie (original)

Tra le novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2020, anche se il debutto è avvenuto il 24 aprile, la miniserie In difesa di Jacob, con Chris Evans (Captain America). Andy Barber, assistente procuratore distrettuale di una cittadina del Massachusetts, farà di tutto per difendere il figlio di 14 anni Jacob, accusato dell’omicidio di un compagno di classe. La miniserie è composta da otto episodi ed è tratta dall’omonimo romanzo di William Landay.

Disponibile su Apple TV+ dal 24 aprile 2020.

In difesa di Jacob, il trailer ufficiale

Central Park – stagione 1 (original)

Anche una serie animata tra le novità di Apple TV+ di maggio 2020 con Central Park, creata da Loren Bouchard (Bob’s Burgers). Si tratta di una serie comedy musicale sulle vicende dei Tillerman, una curiosa famiglia di custodi che lavora al Central Park di New York. Le voci della versione originale sono di Kristen Bell, Kathryn Hahn, Stanley Tucci e Josh Gad.

Disponibile su Apple TV+ dal 29 maggio 2020.

Central Park, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su Apple TV+ a maggio 2020. Se state cercando le novità di maggio per altri servizi di streaming potete seguire i link qui in basso: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

