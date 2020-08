Le novità in arrivo in casa Apple nel prossimo futuro sono particolarmente numerose, per questo motivo non è mai una cattiva idea fare il punto della situazione – è esattamente quello che deve aver pensato anche il team di AppleInsider –, senza però perdere di vista le informazioni dell’ultima ora, come quelle che riguardano gli iPhone 12 e in particolare i prezzi di listino dell’intera serie.

Apple iPhone 12: più costosi anche senza accessori

Il 5G ha determinato un aumento dei prezzi degli smartphone e pare proprio che anche gli utenti Apple si accingano a pagarne lo scotto.

L’ultimo report della taiwanese TrendForce segnala i probabili range di prezzo di tutti i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro, mettendo in luce un rincaro rispetto alla precedente generazione, che da Cupertino pare proveranno a contenere portando avanti una vera e propria guerra agli accessori.

Ricorderete sicuramente di come nei mesi scorsi si fosse parlato di una possibile eliminazione del caricabatterie dalla confezione di vendita degli iPhone 12, caldeggiata da Apple allo scopo di combattere gli sprechi e contenere i costi.

Ebbene pare che la casa della mela morsicata abbia intenzione di togliere anche un altro accessorio: le EarPods cablate. I primi indizi di questa possibile assenza, positiva dal punto di vista dell’ambiente, erano già trapelati il mese scorso. In questo modo, ovviamente, Apple spera anche di spingere altri utenti verso le sue AirPods. La strategia di vendere gli accessori separatamente potrebbe essere estesa anche al caricabatterie rapido a 20W.

La scelta, secondo gli analisti, servirebbe a bilanciare quanto meno in parte i maggiori costi di produzione degli ultimi melafonini, sia in termini di componentistica 5G che di materiali utilizzati. Il report di TrendForce indica i probabili range di prezzo dei prossimi iPhone, eccoli:

Apple iPhone 12: prezzo di partenza compreso tra 699 e 749 dollari

Apple iPhone 12 Max: prezzo di partenza compreso tra 799 e 849 dollari

Apple iPhone 12 Pro: prezzo di partenza compreso tra 1.049 e 1.099 dollari

Apple iPhone 12 Pro Max: prezzo di partenza compreso tra 1.149 e 1.199 dollari

Se la previsione dovesse rivelarsi corretta, la nuova generazione porterebbe anche un aumento dei prezzi rispetto a quella precedente. Se da una parte questo era piuttosto scontato – alla luce del supporto al 5G e delle altre migliorie tecniche in arrivo –, dall’altra Apple stessa aveva fatto sapere di essere al lavoro per abbassare i costi. Sembrerebbe non essere riuscita nell’intento.

Apple iPhone 12, iPad, Watch 6, iOS 14 ed Epic Games

La situazione in casa Apple è in fermento anche per altri motivi e nell’ultima settimana ne abbiamo avuto la dimostrazione. Se del video leaked di iPhone 12 Pro Max e del suo display abbiamo già parlato e lo stesso vale per il rilascio della nuova beta di iOS 14, ci sono altri argomenti caldi.

In primis, sul sito dell’Eurasian Economic Commission (EEC) sono comparse ben sette varianti di iPad e addirittura otto di Apple Watch 6, facendo pensare a lanci ormai imminenti. D’altro canto già il mese scorso erano state avvistate le prime presunte immagini del nuovo iPad Air, ma mostravano il Touch ID integrato nel tasto sleep/wake e una porta USB-C, creando molto scetticismo circa la loro autenticità.

In ultimo bisogna necessariamente parlare di una questione più delicata di quanto possa sembrare: la querelle Apple-Epic Games. La legittimità della decisione di Apple di rimuovere Fortnite dall’App Store è stata riconosciuta nella sentenza del giudice Yvonne Gonzalez Rogers dell’U.S. District Court, che ha poi fatto tirare anche un gran sospiro di sollievo a Epic Games: quest’ultima potrà accedere e continuare a distribuire il proprio SDK e il motore grafico Unreal Engine su iOS, per la gioia di tutti gli svilupattori che ne fanno uso.