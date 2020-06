Atteso al lancio questo autunno, la serie iPhone 12 di Apple potrebbe essere la prima ad avere una importante mancanza rispetto a tutti gli altri melafonini commercializzati dal colosso di Cupertino da 13 anni a questa parte. Importanti analisti di mercato come Ming-Chi Kuo e Barclays indicano che, molto probabilmente, l’azienda di Tim Cook starebbe valutando l’idea di non includere il caricabatterie all’interno della confezione di iPhone 12.

Addio al caricabatterie per iPhone 12

L’idea, ancora sospesa come rumor e da verificare, sarebbe avvalorata dalla necessità di ridurre il costo di vendita della prossima generazione di iPhone. Assieme al caricabatterie, pare che Apple starebbe anche valutando la rimozione delle classiche EarPods con connettore Lightning, sempre per una questione di costi.

Ming-Chi Kuo ritiene che in questo modo il colosso statunitense potrebbe bilanciare il costo maggiorato degli iPhone 12 dovuto alla presenza del modulo 5G, ma anche strizzare l’occhio all’ala ecologista dell’azienda che vede la presenza di questi componenti ormai ridondante – del resto le nostre case sono già ricche di caricabatterie e cuffie cordate, soprattutto per chi è già utente Apple.

Nella confezione di iPhone 12 sarebbero quindi attesi il telefono, la documentazione, la clip per la rimozione del carrellino SIM, i classici sticker ed il cavo di ricarica. Gli utenti sarebbero poi portati ad acquistare il caricabatterie – si vocifera finalmente a 20 W e non più a 18 W come ad esempio per iPhone 11 Pro – tramite lo store di Apple o rivenditori ufficiali.

Che ne pensate di questa novità? Vi trovate d’accordo con questa scelta di Apple o ritenete altamente improbabile l’assenza di componenti essenziali come caricabatterie e cuffie? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.