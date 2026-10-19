Come da previsioni, Apple chiuderà il mese di ottobre col botto: il colosso di Cupertino ha da pochi minuti ufficializzato il terzo evento autunnale, il secondo del mese di ottobre dopo quello “Welcome Home” dello scorso 13 ottobre.

L’evento, chiamato “Pro and tell“, si svolgerà la prossima settimana e vedrà come protagonisti gli inediti MacBook Pro OLED assieme a tante altre novità dei mondi Mac e iPad. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Apple ha annunciato l’evento “Pro and tell”

L’evento di settembre, quello che ha visto come protagonisti i nuovi iPhone 18 Pro, il pieghevole iPhone Duo e i nuovi Apple Watch Series 12 e Ultra 4, è stato solo il primo di un tris di grandi eventi della Mela morsicata.

Lo scorso 13 ottobre, infatti, Apple ha rinnovato il proprio ecosistema della smart home presentando l’inedito HomeView, le nuove generazioni di Apple TV e HomePod mini e gli accessori della Apple Home Collection.

Da pochi minuti, come anticipato in apertura, il colosso di Cupertino ha confermato ufficialmente la data del suo terzo evento autunnale, chiamato “Pro and tell“, che si svolgerà in quel di Los Angeles quando qua in Italia saranno le ore 19:00 di mercoledì 28 ottobre 2026.

Al netto degli inviti inviati alla stampa che confermano la data e l’ora (e parlano di “Apple Experience” per toccare con mano i nuovi prodotti dopo la presentazione), ci ha pensato il solito Greg Joswiak, SVP della divisione Worldwide Marketing di Apple, a pubblicare un teaser sul proprio profilo X.

Il teaser (visibile qua sotto) mostra il logo della Mela morsicata che viene “disegnato” sullo schermo, richiamando il fatto che i dispositivi più attesi dell’evento, ovvero i MacBook Pro OLED, dovrebbero anche avere uno schermo touchscreen.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Cosa aspettarci dall’evento

Qualche giorno fa vi avevamo proposto un’anticipazione su cosa aspettarci dall’evento di lancio di fine ottobre e, ora che abbiamo l’ufficialità sulla data, tutte le novità attese compiono un passo in avanti verso il debutto sul mercato. In base ai rumor della vigilia sappiamo che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare:

MacBook Pro 14 e Pro 16 di nuova generazione Design alleggerito Display OLED touchscreen con Dynamic Island Chip Apple Silicon M5 Pro e Max (forse addirittura Ultra) Modem Apple C1X o C2 per la rete cellulare

Computer Mac aggiornati con il chip Apple Silicon M6 iMac MacBook Pro 14 (quello attuale)

iPad mini di ottava generazione Nuovo design resistente all’acqua Display OLED Chip Apple A20 Pro (lo stesso degli iPhone 18 Pro) Fotocamera frontale “landscape” (per migliorare le videochiamate) Sistema audio riprogettato.



La data da segnare sul calendario è quindi il 28 ottobre 2026. Non sappiamo se i nuovi prodotti arriveranno da subito e, soprattutto, se arriveranno da subito in Italia. A prescindere da ciò, ottobre si sta configurando come un mese molto importante per il colosso di Cupertino, complice anche l’apertura dei pre-ordini di iPhone Duo che è andato sold-out praticamente ovunque.