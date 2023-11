Nelle nostre case sempre più domotiche o nei nostri uffici sempre più esigenti, è diventato essenziale avere sempre la miglior connessione Wi-Fi disponibile. Spesso si tende a dare colpa all’operatore di rete per la scarsa connessione in casa quando in realtà il problema è solo hardware.

Molti operatori di rete lasciano in comodato d’uso un router Wi-Fi tradizionale, un router spesso non in grado di rispondere alle esigenze attuali, ancor meno quelle future. In tanti cercano di risolvere il problema con Wi-Fi extender economici, è uno spreco di soldi per una serie infinita di motivi. La soluzione definitiva al problema è il passaggio ad un router “estendibile” ovvero un router Wi-Fi Mesh compatibile. Ecco i migliori router estendibili Wi-Fi Mesh di ASUS e ROG.

Router Wi-Fi standard vs Wi-Fi Mesh: perché scegliere i router “estendibili”

Prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori router Wi-Fi Mesh di ASUS e ASUS ROG, è il caso di spiegare meglio cos’è un router estendibile Mesh e perché è importante averne uno rispetto ad un sistema router tradizionale, quello che molto probabilmente vi ritrovate a casa senza saperlo.

Un router Wi-Fi “tradizionale” si basa su un singolo punto di accesso per irradiare il segnale wireless in giro per la casa, la potenza, la qualità e la velocità del segnale calano man mano che ci si allontana dal router tradizionale. In base alla grandezza o struttura della casa o ufficio, con un sistema tradizionali si creeranno delle zone morte dove il segnale è debole o assente con conseguente navigazione impossibile. Vi sarà capitato spesso in case a più livelli, più stanze o in giardino.

Un Wi-Fi extender da pochi euro su Amazon potrebbe sembrare una soluzione efficace, ma spesso non è la soluzione migliore e si rivela più frequentemente adatta solo a tamponare il problema. L’intensità di connessione che viene irradiata dal router tradizione perde di velocità già solo con l’aumentare della distanza tra il nostro notebook o smartphone dal router tradizionale, con un Wi-Fi extender economico c’è un ulteriore collo di bottiglia che dimezza le velocità di download e upload.

Ed è qui che entra in gioco un router estendibile, ovvero compatibile con il sistema Wi-Fi Mesh, il vero cambio di passo nella distribuzione del segnale wireless all’interno di ambienti ampi o complessi. Un sistema Mesh è costituito da più hub interconnessi che collaborano per creare una copertura omogenea senza perdita di velocità di download e upload. In un sistema Wi-Fi Mesh non esistono colli di bottiglia, si avrà il massimo della connessione in ogni punto della casa e, in caso di necessità di espandere ancora di più la copertura Wi-Fi, si potrà facilmente estendere la rete aggiungendo un ulteriore hub.

In un sistema Wi-Fi Mesh ogni hub comunica direttamente con gli altri senza necessariamente passare per un il router centrale. Questa tecnologia assicura che il pacchetto di dati trovi sempre il percorso più veloce e efficiente per raggiungere i nostri dispositivi. Inoltre se un hub dovesse avere problemi, il traffico viene automaticamente reindirizzato attraverso un altro percorso, garantendo così una consistenza superiore rispetto ai sistemi Wi-Fi tradizionali.

Adesso è chiaro, scegliere un router Wi-Fi Mesh estendibile significa investire investire in una soluzione di rete resiliente, scalabile, altamente ottimizzata e pronta a rispondere al meglio a tutte le richieste del futuro. ASUS ha sviluppato il primo router estendibile con tecnologia AiMesh già nel 2017. Da quel momento, la maggior parte dei router ASUS e ROG sono estendibili potenzialmente all’infinito tanto da includere a breve anche il primo router WiFi 7 al mondo. Ecco perciò come risolvere facilmente e definitivamente il problema della connessione a casa: entrando a far parte dell’ecosistema router Wi-Fi Mesh dove ASUS con i suoi router estendibili è leader.

Questa guida ai migliori router Wi-Fi Mesh ASUS e ASUS ROG non vuole essere una lista di tutti i dispositivi presenti sul mercato ma una selezione accurata dei modelli migliori, quelli che offrono le migliori funzionalità in base a caratteristiche e prezzo. La selezione dei migliori router Wi-Fi Mesh ASUS è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi dispositivi sono nei nostri uffici, nelle nostre case, sono stati provati e certificati. Ecco la selezione dei migliori router Wi-Fi Mesh ASUS e ROG:

Migliori router e sistemi Wi-Fi Mesh ASUS

La linea classica di ASUS è quella che si sposa meglio per un ambiente

domestico elegante e raffinato, sono dispositivi che si integrano perfettamente in ogni casa o ufficio e diventano facilmente parte dell'arredo. Attenzione però, non c'è nessuna rinuncia tecnica, sono router ricercatissimi, in particolare i sistemi

Mesh della linea ZenWiFi.

ASUS RT-AX57

ASUS RT-AX57 è il router Wi-Fi 6 per tutte le tasche. Ha davvero tutto ciò che si possa desiderare, ma con un piccolo budget: AiMesh per l'espandibilità, standard WiFi 6, velocità di 3000 Mbps, tantissime funzioni di sicurezza per una protezione totale della navigazione.

ASUS ZenWiFi XP4 Hybrid

Il sistema Mesh ASUS ZenWiFi XP4 Hybrid è una soluzione perfetta per gestire la connessione casalinga, soprattutto nel caso in cui occorra superare barriere ed ostacoli specifici, come parti schermate o particolarmente spesse. ZenWiFi XP4 Hybrid offre infatti il meglio della tecnologia Mesh e Powerline insieme per offrire un segnale WiFi ottimo in tutta la casa, in quanto capace di superare questi ostacoli ove presenti facendo passare il segnale mediante connessione cablata su rete elettrica. Grazie anche alle funzionalità proprie dello standard Wi-Fi 6, offre velocità e stabilità per la connessione di case o uffici anche molto grandi, scegliendo in autonomia il nodo migliore in base alla qualità della connessione (fino a 1300 Mbps). In più, c'è anche AiProtection Pro con aggiornamenti gratuiti a vita, per una connessione protetta e sicura, su un hardware sempre di primissima fascia ed una semplicità di utilizzo senza pari.

ASUS RT-AX59U

Un passo in più nella proposta router estendibili ASUS con questo RT-AX59U che vanta di un bel po' di funzionalità di fascia alta come la possibilità di sfruttare la connessione 4G/5G per le emergenze o in assenza di una linea fissa veloce. Per il resto, velocità altissime, fino a 4200 Mbps, tanta sicurezza ed ovviamente compatibilità Mesh.

ASUS AXE7800

Il modello ASUS AXE7800 è un potente router Wi-Fi 6E che offre prestazioni eccezionali con velocità fino a 7800 Mbps. Il suo aspetto robusto corrisponde alle sue impressionanti specifiche tecniche, e tra le tante funzionalità che offr vanta anche la possibilità di fare l'aggregazione LAN e WAN. Grazie all'integrazione dello standard AiMesh, offre un elevato livello di espandibilità e può persino sfruttare la connessione 4G o 5G dello smartphone come rete di backup tramite la porta USB.

ASUS ZenWiFi XD6

Il sistema Mesh ASUS ZenWiFi XD6 è una potente soluzione Wi-Fi 6 Mesh che si distingue per la sua semplicità di configurazione. I suoi nodi, con un design raffinato e dimensioni compatte, offrono una copertura molto ampia, estendendosi fino a 250 mq per dispositivo o nodo. La rete è completamente scalabile grazie a AiMesh. Inoltre, offre velocità impressionanti fino a 4804 Mbps, dispone di tutte le porte necessarie per una gestione ottimale, integra AiProtection Pro per una navigazione sicura e controllata, e include anche una VPN integrata con Instant Guard.

ASUS ZenWiFi XD5

ASUS ZenWiFi XD5 è un sistema Wi-Fi 6 Mesh molto semplice da configurare, ma allo stesso tempo decisamente potente. Questi nodi, dal design ricercato e di dimensioni compatte, offrono una copertura molto ampia, si arriva fino a 450 mq per nella configurazione a tre nodi, ovviamente tutto ulteriormente sempre scalabile con AiMesh. In più, velocità fino a 3000 Mbps, tutte le porte per una gestione ottimale, AiProtection Pro per una navigazione sicura e protetta, con aggiornamenti gratuiti a vita, ed anche una VPN integrata con Instant Guard.

ASUS ZenWiFi Pro XT12

ASUS ZenWiFi Pro XT12 rappresenta l'offerta premium di ASUS: è un elegantissimo sistema Wi-Fi 6 Mesh Tri-band con velocità combinate fino a 11000 Mbps. Riesce a coprire più di sei stanze oltre 550 mq con RangeBoost Plus (un singolo hub copre oltre quattro stanze), ovviamente tutto scalabile con AiMesh. C'è un ottima app di controllo, le funzionalità vocali con Alexa e Assistant. Chiaramente al vertice per dissipazione e disposizione interna delle antenne. Ottima soluzione da parte di Asus che combina prestazioni e stile.

Migliori router e sistemi Wi-Fi Mesh ASUS ROG

Sebbene i router e i sistemi Mesh ASUS possano già soddisfare la maggior parte delle esigenze legate alla creazione di una rete casalinga stabile, affidabile e veloce, la linea di router estendibili e sistemi Mesh ROG è davvero eccezionale da ogni punto di vista. Questi prodotti sono ancora più avanzati e ricchi di funzionalità, offrendo un aspetto squisitamente gaming con illuminazione Aura RGB, una dissipazione del calore migliorata e numerose caratteristiche che massimizzano le prestazioni per il gaming su PC e console. I prodotti della linea ROG sono da sempre rinomati per offrire il massimo in termini di potenza e prestazioni.

ASUS ROG Rapture GT-AX6000

Il router ASUS ROG Rapture GT-AX6000 è veramente una soluzione eccezionale per il Wi-Fi 6, soprattutto per il gaming, grazie al Mobile Game Mode, alla Gaming Port dedicata e al Gear Accelerator. È inoltre possibile dare priorità alle console come PS5, Xbox e Switch per garantire un'esperienza di gioco ottimale. La funzionalità VPN Fusion offre massima flessibilità, consentendo l'esecuzione simultanea di una connessione internet classica e una VPN. Il design è molto interessante, accattivante e aggressivo, premiato con l'iF Design Award nel 2022. Naturalmente, non manca l'illuminazione Aura RGB, il tutto per un dispositivo Wi-Fi Mesh di altissima qualità.

ASUS ROG Rapture GT6

Il sistema ASUS ROG Rapture GT6 è il primo sistema di rete Mesh dedicato al gaming della linea ROG. Si tratta di un sistema Tri-Band Wi-Fi 6 che offre una connessione ultraveloce fino a 10,000 Mbps. Grazie alle sue 9 antenne interne e alla tecnologia ASUS RangeBoost Plus, garantisce una copertura di oltre 500 mq. La porta 2.5 Gbps offre una connessione via cavo eccezionale. Con AiProtection e ASUS Instant Guard, la connessione è sicura e protetta da qualsiasi minaccia potenziale, a vita! Essendo un prodotto ROG, è ottimizzato per offrire prestazioni di gioco eccezionali in ogni sessione.

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000

Il ROG Rapture GT-AXE16000 è un router Wi-Fi mesh ad altissime prestazioni, progettato per i giocatori più esigenti e non solo. Con velocità fino a 16.000 Mbps, una banda a 6 GHz, una copertura estesa e doppie porte WAN/LAN da 10 Gbps, è un vero campione che offre una connessione stabile e veloce, oltre a un ampio set di funzioni esclusive. Questo router include anche un'accelerazione dei giochi a triplo livello per un'esperienza di gioco senza lag, ideale per chi cerca le massime prestazioni nell'eSport. Puoi acquistarlo sul sito ufficiale ASUS.

Migliori router Wi-Fi Mesh ASUS TUF Gaming

Esistono anche router estendibili Wi-Fi Mesh della linea TUF Gaming, serie che strizza l'occhio ad un pubblico gaming ma si caratterizza soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Sono router robusti, dalle solide prestazioni, che hanno funzioni per il gaming ma che vanno benissimo anche per la vita di tuti i giorni.

ASUS TUF-AX4200

L'ASUS TUF Gaming AX4200 è davvero una soluzione eccezionale in termini di rapporto qualità-prezzo e prestazioni. Si tratta di un router Wi-Fi 6 Mesh che offre velocità fino a 4200 Mbps, con una porta multi-Gigabit da 2,5 Gbps che svela tutto il suo potenziale. Grazie alla funzione di Tethering, consente di sfruttare la rete 4G o 5G del cellulare collegato al router tramite la porta USB in caso di failover della rete principale o di assenza di una rete fissa veloce. Come da tradizione TUF Gaming, si tratta di un dispositivo affidabile, dal design sufficientemente sobrio e completo sotto ogni aspetto, compresa la sicurezza.

ASUS TUF-AX6000

Il TUF Gaming AX6000 è la proposta di punta della serie omonima, un router Wi-Fi 6 con velocità fino a 6000 Mbps, offerto a un prezzo molto interessante. Questo router dispone di due porte 2,5G con configurazione per il port forwarding, una porta dedicata al gaming per dare priorità alle sessioni di gioco e, naturalmente, supporta lo standard AiMesh per creare un'intera rete Wi-Fi Mesh domestica. È stato costruito con l'obiettivo di resistere agli usi più intensi ed è stato sottoposto a test rigorosi per garantire un funzionamento affidabile e stabile nel tempo, seguendo la tradizione dei dispositivi TUF Gaming. Inoltre, grazie alla funzione Tethering, è possibile sfruttare la rete 4G o 5G del proprio cellulare come rete di backup o principale nelle aree con limitata copertura fissa, gestendo in modo ottimale più dispositivi, come solo un router può fare.

Perché è importante l’opzione 4G/5G sui router ASUS

Sebbene lo standard Fibra dovrebbe essere ben consolidato nelle case di tutti, la realtà purtroppo è ben diversa dallo scenario reale. Ci sono ancora tantissime zone d'Italia che non hanno una connessione veloce o che, se presente, non sempre all'altezza di specifici task o esigenze.

Anche in questo caso, munirsi di una buona dotazione hardware è importante. In moltissimi utilizzano le classiche penne 4G per inserire una SIM dati e navigare.

Come per la questione dei Wi-Fi Extender, anche una chiavetta 4G può non essere la soluzione migliore per avere una connessione di backup o una valida connessione ordinaria. Con queste soluzioni, valide al più per un'utenza singola, si aggira, parzialmente, il problema ma di certo non lo si risolve del tutto e soprattutto si crea uno spreco di risorse e soldi che può diventare anche importante. In più, una volta che sarà disponibile la Fibra o una connessione decente in zona, quell'hardware rischia di diventare inutile e deve essere smaltito.

Puntare fin da subito su un router estendibile Wi-Fi Mesh di ASUS permette di fare un investimento che si ripaga e mettersi in casa un device a prova di futuro, anche se non si dispone ancora di una connessione Fibra. Molti dei router ASUS (tutti i router estendibili con porta USB) hanno infatti una funzionalità molto interessante che permette di sfruttare il Mobile Tethering tramite uno smartphone 4G o 5G ed una porta USB. Basta semplicemente attivare la classica opzione Hotspot su smartphone e selezionare la opzione USB. Dopodiché basta collegare lo smartphone al router ASUS con il cavo USB, dare le autorizzazioni e sfruttare automaticamente la connessione 4G o 5G dello smartphone in tutta casa o ufficio attraverso il router o addirittura un più ampio sistema Mesh, sfruttando il router per distribuire Internet tramite WiFi al resto dei dispositivi, fornendo così un accesso ottimale a dispositivi multipli collegati anche contemporaneamente ed eliminando le zone morte. Questa funzionalità Plug & Share è perfetta per gli utenti che non vogliono effettuare configurazioni avanzate, sempre disponibili tuttavia entrando nel pannello di controllo del router, nella sezione Dual WAN, per configurarne il comportamento.

L’opzione 4G/5G può rivelarsi molto interessante ed importante per avere sempre la possibilità di sfruttare una connessione di backup che in molti casi, sia a professionisti che privati, potrebbe salvare la giornata di smartworking o di puro intrattenimento casalingo. Ma non solo, perché risulta anche una buonissima opzione per mettersi già in casa un dispositivo già pronto all'arrivo della nuova infrastruttura di rete e nel mentre anche superare quel digital divide che, purtroppo, ancora tiene imbrigliato il nostro bel paese.

Questa soluzione ti permette di risparmiare anche sotto un altro profilo, evitando di comprare un modem 4G o 5G dedicato, potendo sfruttare un vecchio smartphone che non usi più, per fornire connessione Internet tramite banda larga mobile. Ecco alcuni router ASUS Wi-Fi Mesh con opzione 4G e 5G.

ASUS RT-AX59U

Un passo in più nella proposta router estendibili ASUS con questo RT-AX59U che vanta di un bel po' di funzionalità di fascia alta come la possibilità di sfruttare la connessione 4G/5G per le emergenze o in assenza di una linea fissa veloce. Per il resto, velocità altissime, fino a 4200 Mbps, tanta sicurezza ed ovviamente compatibilità Mesh.

ASUS TUF-AX4200

L'ASUS TUF Gaming AX4200 è davvero una soluzione eccezionale in termini di rapporto qualità-prezzo e prestazioni. Si tratta di un router Wi-Fi 6 Mesh che offre velocità fino a 4200 Mbps, con una porta multi-Gigabit da 2,5 Gbps che svela tutto il suo potenziale. Grazie alla funzione di Tethering, consente di sfruttare la rete 4G o 5G del cellulare collegato al router tramite la porta USB in caso di failover della rete principale o di assenza di una rete fissa veloce. Come da tradizione TUF Gaming, si tratta di un dispositivo affidabile, dal design sufficientemente sobrio e completo sotto ogni aspetto, compresa la sicurezza.

ASUS TUF-AX6000

Il TUF Gaming AX6000 è la proposta di punta della serie omonima, un router Wi-Fi 6 con velocità fino a 6000 Mbps, offerto a un prezzo molto interessante. Questo router dispone di due porte 2,5G con configurazione per il port forwarding, una porta dedicata al gaming per dare priorità alle sessioni di gioco e, naturalmente, supporta lo standard AiMesh per creare un'intera rete Wi-Fi Mesh domestica. È stato costruito con l'obiettivo di resistere agli usi più intensi ed è stato sottoposto a test rigorosi per garantire un funzionamento affidabile e stabile nel tempo, seguendo la tradizione dei dispositivi TUF Gaming. Inoltre, grazie alla funzione Tethering, è possibile sfruttare la rete 4G o 5G del proprio cellulare come rete di backup o principale nelle aree con limitata copertura fissa, gestendo in modo ottimale più dispositivi, come solo un router può fare.

ASUS AXE7800

Il modello ASUS AXE7800 è un potente router Wi-Fi 6E che offre prestazioni eccezionali con velocità fino a 7800 Mbps. Il suo aspetto robusto corrisponde alle sue impressionanti specifiche tecniche, e tra le tante funzionalità che offr vanta anche la possibilità di fare l'aggregazione LAN e WAN. Grazie all'integrazione dello standard AiMesh, offre un elevato livello di espandibilità e può persino sfruttare la connessione 4G o 5G dello smartphone come rete di backup tramite la porta USB.

ASUS ROG Rapture GT-AX6000

Il router ASUS ROG Rapture GT-AX6000 è veramente una soluzione eccezionale per il Wi-Fi 6, soprattutto per il gaming, grazie al Mobile Game Mode, alla Gaming Port dedicata e al Gear Accelerator. È inoltre possibile dare priorità alle console come PS5, Xbox e Switch per garantire un'esperienza di gioco ottimale. La funzionalità VPN Fusion offre massima flessibilità, consentendo l'esecuzione simultanea di una connessione internet classica e una VPN. Il design è molto interessante, accattivante e aggressivo, premiato con l'iF Design Award nel 2022. Naturalmente, non manca l'illuminazione Aura RGB, il tutto per un dispositivo Wi-Fi Mesh di altissima qualità.

ASUS ZenWiFi Pro XT12

ASUS ZenWiFi Pro XT12 rappresenta l'offerta premium di ASUS: è un elegantissimo sistema Wi-Fi 6 Mesh Tri-band con velocità combinate fino a 11000 Mbps. Riesce a coprire più di sei stanze oltre 550 mq con RangeBoost Plus (un singolo hub copre oltre quattro stanze), ovviamente tutto scalabile con AiMesh. C'è un ottima app di controllo, le funzionalità vocali con Alexa e Assistant. Chiaramente al vertice per dissipazione e disposizione interna delle antenne. Ottima soluzione da parte di Asus che combina prestazioni e stile.

Migliori router Wi-Fi Mesh ASUS e ASUS ROG in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai router estendibili e sistemi Mesh, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori router Wi-Fi Mesh ASUS e ROG che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei router Wi-Fi Mesh ed in futuro potrebbe essere aggiunto anche il device che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il router Wi-Fi Mesh ASUS e ROG per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori Router Wi-Fi Mesh ASUS in assoluto da prendere: