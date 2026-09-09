Puntuali come ogni anno, allo Steve Jobs Theater di Cupertino sono arrivati i nuovi orologi di casa Apple. Nel corso dell’evento di questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, che ha visto sfilare sul palco anche i nuovi iPhone, l’azienda ha ufficializzato Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, confermando gran parte delle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane. Niente rivoluzioni nelle forme, ma un lavoro profondo sotto la scocca, con un occhio di riguardo particolare per chi utilizza lo smartwatch come alleato quotidiano della propria salute.

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Il ritorno della ceramica e il nuovo processore

La notizia più chiacchierata delle ultime settimane trova conferma sul palco: Apple Watch Series 12 torna a proporre una variante con cassa in ceramica, materiale che Cupertino aveva già sperimentato in passato e che ora rientra in gamma affiancando le storiche versioni in alluminio e titanio. Una scelta che strizza l’occhio a chi cerca un prodotto dall’aspetto più ricercato, resistente ai graffi e diverso al tatto rispetto ai metalli già noti, senza tuttavia stravolgere le linee ormai familiari dello smartwatch, che restano sostanzialmente identiche a quelle della generazione precedente.

Il cuore pulsante del nuovo modello è però il processore, un System in Package inedito, più potente ed efficiente di quello montato lo scorso anno, pensato non tanto per rincorrere prestazioni brute quanto per sostenere il carico di calcolo richiesto dalle nuove funzioni di monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Le voci della vigilia parlavano di una sigla interna T8320, e Apple ha confermato che si tratta della base architetturale condivisa da entrambi i nuovi modelli della gamma. Cresce anche lo spazio di archiviazione, che raddoppia rispetto al passato, così da lasciare più margine per app, brani musicali offline e i dati raccolti dai sensori.

Grazie al nuovo Health Sensing System e al chip S11, Apple Watch Series 12 offre misurazioni della frequenza cardiaca e della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) più frequenti, che alimentano una suite migliorata di funzioni per la salute e il fitness, tra cui un nuovo punteggio di prontezza. L’app Salute riprogettata per iPhone arriverà entro la fine dell’anno e includerà una nuova scheda Longevità con la funzione Età Salute che mostra come i parametri si stanno evolvendo in relazione all’età dell’utente. Oltre ad alimentare il Health Sensing System, il chip S11, il chip indossabile più potente di Apple, abilita anche le nuove funzionalità di Intelligenza Audio, in arrivo entro la fine dell’anno, per aiutare gli utenti a ricordare i momenti chiave delle loro conversazioni e a rimanere attenti ai suoni importanti, con innovazioni incentrate su privacy, sicurezza e accessibilità.

Non arriva invece, come ipotizzato da alcuni rumor più ottimisti, il Touch ID integrato nel tasto laterale: Apple ha scelto di rimandare questa implementazione, confermando che per sbloccare il polso resteranno operativi i metodi già noti. Tra le colorazioni di lancio compaiono due nuove finiture, un bianco luminoso e un grigio scuro dal finish opaco, che si aggiungono alla palette storica in nero, oro rosa e argento.

Il cuore sotto osservazione 24 ore su 24

Se l’anno scorso Apple aveva puntato tutto sulle notifiche per l’ipertensione e sul punteggio del sonno, questa generazione alza ulteriormente l’asticella con una funzione che promette di cambiare il modo in cui lo smartwatch dialoga con il nostro corpo. Il nuovo sensore cardiaco ottico, descritto da Apple come più sensibile e capace di adattarsi dinamicamente alla posizione del polso, è ora in grado di rilevare il battito in maniera continua durante tutto l’arco della giornata, e non più solo a intervalli o durante gli allenamenti.

Grazie ai LED verdi più grandi ed efficienti dal punto di vista energetico del sensore ottico per la frequenza cardiaca, Apple Watch Series 12 misura ora la frequenza cardiaca ogni cinque secondi, per tutto il giorno. Questa misurazione continua e passiva offre una visione più approfondita della forma fisica e dello stato fisiologico dell’utente, rendendo al contempo gli anelli Attività e Movimento ancora più precisi. Gli utenti possono visualizzare la propria frequenza cardiaca in tempo reale a colpo d’occhio durante la giornata grazie alla nuova complicazione dedicata al quadrante.

I dati raccolti confluiscono nell’app Salute, dove danno vita a un quadro di benessere quotidiano che ricorda da vicino quanto offerto da dispositivi specializzati come gli anelli intelligenti Oura, storicamente un passo avanti su questo fronte specifico. L’obiettivo dichiarato da Apple è restituire all’utente non un semplice numero, ma un’interpretazione più ampia di come stress, qualità del recupero e variabilità della frequenza cardiaca si intreccino nell’arco delle ventiquattro ore, offrendo suggerimenti pratici su quando spingere durante un allenamento e quando invece concedersi una giornata di riposo.

La variabilità della frequenza cardiaca (HRV), un indicatore chiave di stress e recupero, viene ora misurata fino a 24 volte più spesso ed è disponibile in una nuova sezione dell’app Frequenza cardiaca. Apple Watch offre due varianti distinte di HRV per una migliore comprensione dello stato di salute dell’utente. L’HRV di recupero è ideale per identificare i segnali quotidiani di stress e recupero, mentre l’HRV generale è più adatta per ottenere informazioni sullo stato di salute generale dell’utente, inclusa la salute cardiovascolare. Una maggiore variabilità è generalmente associata a un migliore recupero generale, mentre un valore di variabilità inferiore è un indicatore di stress.

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A questo si affianca l’evoluzione del punteggio del sonno introdotto in precedenza, ora arricchito da nuove metriche, e da un’app Salute ridisegnata graficamente per rendere più immediata la lettura di questa mole crescente di informazioni. Il tutto viaggia naturalmente a braccetto con watchOS 27, la nuova versione del sistema operativo che debutta proprio insieme ai nuovi orologi e che porta in dote animazioni più fluide, quadranti inediti e un’integrazione sempre più stretta con le funzioni di Apple Intelligence, comprese quelle dedicate al supporto motivazionale durante gli allenamenti.

Prontezza: una lettura quotidiana sulla capacità del corpo

Apple Watch Series 12 introduce la funzione “Prontezza”, che analizza l’attività recente, il carico di allenamento, i parametri vitali e la qualità del sonno dell’utente per fornire informazioni sulla sua capacità di affrontare la giornata. La funzione “Prontezza” fornisce un punteggio da 0 a 10 con un consiglio chiaro e pratico: Recupera, Gestisci le energie, Pronto o Dai il massimo. Questo aiuta l’utente a decidere come affrontare la giornata, che si tratti di una giornata lavorativa o di un allenamento.

Il livello di prontezza si aggiorna nel corso della giornata man mano che arrivano nuovi dati, per riflettere, ad esempio, un allenamento intenso o una variazione dei parametri vitali diurni. Il livello di prontezza evidenzia chiaramente quali fattori influenzano il punteggio e consente agli utenti di accedere a maggiori dettagli. L’algoritmo di punteggio è stato sviluppato utilizzando i dati dell’Apple Heart and Movement Study, in collaborazione con scienziati dello sport e medici di Apple.

Maggiore durata della batteria e ricarica più rapida Apple Watch Series 12 continua a offrire fino a 24 ore di autonomia quotidiana ora offre fino a 10 ore di autonomia durante un allenamento all’aperto, il 25% in più rispetto al modello precedente. Apple Watch Series 12 offre anche una ricarica più rapida: bastano solo 15 minuti per ottenere fino a 12 ore di autonomia aggiuntiva, il 50% in più rispetto al modello precedente, consentendo agli utenti di ricaricarlo velocemente mentre si preparano per la giornata o prima di andare a dormire. Intelligenza audio: un nuovo modo per rimanere più presenti Poiché Apple Watch è sempre al polso, è il dispositivo perfetto per aiutare gli utenti a rimanere attenti ai suoni importanti e a partecipare attivamente alle conversazioni durante tutta la giornata. Grazie al microfono integrato, alla potenza del chip S11, alle più recenti funzionalità di Apple Intelligence su iPhone e al Private Cloud Compute, Apple Watch Series 12 offre una nuova generazione di funzionalità Apple Intelligence. Audio Intelligence aiuta gli utenti a rimanere consapevoli di ciò che li circonda, a non perdere dettagli importanti e a ricordare i momenti chiave, con il controllo, la privacy, la sicurezza e l’accessibilità al centro della sua progettazione. Le funzionalità di Audio Intelligence includono: Riconoscimento dei suoni , ora disponibile su Apple Watch, avvisa gli utenti sordi o con problemi di udito della presenza di suoni importanti, anche quando non hanno l’iPhone con sé. Questa funzione rileva suoni come sirene, allarmi, campanelli o il pianto di un bambino e utilizza l’intelligenza artificiale integrata nel dispositivo per avvisare gli utenti quando vengono rilevati. Live Rewind aiuta gli utenti a ricordare ciò che è stato appena detto in una conversazione. Premendo due volte la Digital Crown, vengono visualizzati gli ultimi 15 secondi di una conversazione come un breve estratto di testo, consentendo all’utente di recuperare eventuali frasi perse o meno familiari. Gli utenti possono chiedere a Siri informazioni sul contenuto del testo o salvarlo nell’app Siri per riascoltarlo in seguito. Siri Recap , che permette di creare riassunti di alto livello delle conversazioni, consente agli utenti di rivederli in seguito per rinfrescarsi la memoria. Quando Siri Recap è attivo, al termine di una conversazione, Apple Intelligence genera automaticamente un titolo e i punti chiave nella nuova app Siri, permettendo agli utenti di essere più presenti e coinvolti nel momento. Shazam , che rileva istantaneamente la musica in riproduzione intorno all’utente e visualizza automaticamente il titolo del brano e il nome dell’artista nel widget di riconoscimento musicale nello Smart Stack, facilmente consultabile al polso.

Apple Watch Ultra 4: pochi cambi in vista, ma lo stesso salto in avanti

Se nelle forme Apple Watch Ultra 4 non cambia praticamente nulla, mantenendo l’inconfondibile cassa in titanio disponibile nelle finiture naturale e nera, sotto la scocca il salto in avanti è tra i più consistenti della storia della linea. Il merito è del nuovo sistema di rilevamento della salute Health Sensing, abbinato al chip S11, che secondo Apple garantisce la rilevazione della frequenza cardiaca più precisa mai vista su un dispositivo indossabile. A sostegno di questa affermazione, l’azienda cita uno studio condotto su un campione eterogeneo di oltre 1.000 partecipanti, che avrebbe messo a confronto la precisione del nuovo sensore Apple Watch con quella dei principali smartwatch concorrenti, decretando Apple Watch il dispositivo più accurato in assoluto.

Il merito è dei nuovi LED verdi, più grandi ed efficienti dal punto di vista energetico, che permettono al sensore ottico di misurare la frequenza cardiaca ogni cinque secondi, per tutto l’arco della giornata. Una rilevazione passiva e continua che restituisce un quadro molto più dettagliato della forma fisica e dello stato fisiologico dell’utente, rendendo di riflesso più precisi anche gli anelli Attività e Movimento. Chi vuole tenere d’occhio il battito in tempo reale può farlo direttamente dal quadrante, grazie a una nuova complicazione dedicata.

Sale in maniera ancora più marcata la frequenza di rilevamento della variabilità della frequenza cardiaca (HRV), ora misurata fino a 24 volte più spesso rispetto al passato, con i dati raccolti in una nuova sezione dell’app Frequenza cardiaca. Apple Watch Ultra 4 distingue per la prima volta due varianti di HRV: quella di recupero, utile per cogliere i segnali quotidiani di stress e ripresa, e quella generale, più indicata per valutare lo stato di salute cardiovascolare complessivo. Come spiega Apple, a una variabilità più alta corrisponde in genere un recupero migliore, mentre valori più bassi segnalano condizioni di stress.

Anche i parametri vitali notturni si arricchiscono, integrando ora le misurazioni di HRV durante il recupero, confrontate con la linea di base personale dell’utente per restituire un quadro più completo. Debutta inoltre una nuova visualizzazione dei parametri vitali diurni, che consente di passare dai dati notturni a quelli raccolti durante il giorno e di individuare per tempo eventuali variazioni, prima ancora che si manifestino nelle ore di sonno.

Non manca infine l’app ECG, così come le notifiche dedicate alla salute cardiaca, il monitoraggio avanzato degli allenamenti in ogni disciplina, il tracciamento del sonno e le funzionalità di sicurezza satellitare che hanno reso Ultra un punto di riferimento per chi pratica sport in ambienti estremi o isolati. Una combinazione che porta Apple a definire Ultra 4 il dispositivo indossabile più completo di sempre in fatto di salute, fitness e sicurezza.

Batteria fino a 50 ore e ricarica lampo

Le novità di Ultra 4 non riguardano solo i sensori. Per l’uso quotidiano, Apple dichiara ora più di due giorni di autonomia, fino a 50 ore complessive, che salgono fino a 84 ore attivando la modalità Risparmio energetico. Migliora sensibilmente anche la velocità di ricarica: bastano appena 15 minuti per recuperare fino a 18 ore di autonomia aggiuntiva.

Chi utilizza l’orologio per il monitoraggio degli allenamenti all’aperto trova ad attenderlo due modalità dedicate. La nuova Allenamento Esteso garantisce fino a 25 ore di autonomia con GPS completo e rilevamento cardiaco attivi, il 25% in più rispetto al modello precedente, mentre la modalità Allenamento Esteso Massimo spinge Apple Watch Ultra 4 fino a 45 ore di monitoraggio continuo di corse, camminate ed escursioni, un tempo generalmente sufficiente per completare una gara di 160 chilometri, mantenendo comunque la registrazione dei dati GPS ogni secondo. Il tutto è accompagnato da un GPS integrato descritto da Apple come il più preciso mai montato su un orologio sportivo, e dall’app Salute riprogettata su iPhone, in arrivo entro fine anno con una nuova scheda Longevità e la funzione Età Salute, pensata per mostrare come i propri parametri si stiano evolvendo rispetto all’età anagrafica.

A commentare il lancio è Kaiann Drance, vicepresidente del marketing globale dei prodotti Apple Watch, che ha dichiarato: “Il nuovo sistema di rilevamento della salute e il chip S11 portano Apple Watch Ultra 4, il nostro Apple Watch più robusto e performante, a un livello superiore, offrendo una maggiore durata della batteria, una ricarica più rapida e il rilevamento della frequenza cardiaca più preciso mai visto su un dispositivo indossabile. Grazie alle potenti informazioni su salute e fitness, tra cui lo stato di prontezza, alle nuove funzionalità intelligenti e al suo ampio e luminoso display, Apple Watch Ultra 4 è progettato per accompagnarti ovunque tu vada, dagli allenamenti alle avventure, fino a tutto ciò che affronti durante la giornata.”

Prezzi e disponibilità

Come da tradizione, i preordini per Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 sono aperti da questa sera sul sito ufficiale Apple, mentre le vendite nei negozi, in Italia comprese, scatteranno venerdì 18 settembre 2026. Il prezzo di partenza per Series 12 in alluminio parte da 459€, quello in titanio da 809€ e quello in ceramica da 1.059€. Per Apple Watch Ultra 4 il prezzo di listino rimane invariato ossia di 909€.

Ad accompagnare i due smartwatch arriverà naturalmente watchOS 27, disponibile come aggiornamento gratuito anche per una selezione di modelli precedenti, sebbene le funzioni più avanzate di monitoraggio cardiaco continuo restino appannaggio esclusivo delle due new entry, complice il nuovo hardware dedicato.

Con questa generazione, Apple Watch conferma ancora una volta la propria traiettoria: meno rincorsa al design a ogni costo, più attenzione a trasformare il polso dell’utente in un centro di raccolta dati capace di anticipare problemi di salute prima ancora che si manifestino sintomi evidenti, un percorso iniziato anni fa con l’ECG e che oggi arriva a toccare il monitoraggio continuo, ventiquattro ore su ventiquattro, del battito cardiaco.