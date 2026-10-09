Nelle scorse ore Apple ha ufficializzato per la prossima settimana l’evento Welcome Home, occasione che il colosso di Cupertino sfrutterà per ampliare la propria offerta nel settore della domotica e della casa smart.

Stando a quanto è stato riportato da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg ed esperto degli affari di Apple, l’azienda statunitense avrebbe in programma un secondo evento per il mese di ottobre, con alcune interessanti novità da lanciare.

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Le novità di Apple per la fine di ottobre

A dire di Gurman, l’evento in questione dovrebbe essere in programma per il 27 ottobre e dovrebbe articolarsi in una presentazione video online e un appuntamento in presenza per la stampa.

Se l’evento della prossima settimana sarà dedicato al settore smart home, quello di fine mese avrà come protagonisti dispositivi per la produttività e la fruizione di contenuti multimediali: Apple, infatti, dovrebbe ampliare la propria offerta per quanto riguarda tablet e computer, rivolgendosi in particolare ai professionisti creativi che lavorano nella produzione video, nel fotoritocco e nella produzione musicale.

E così a fine ottobre dovrebbe essere presentato un nuovo modello di iPad mini, dotato di un display OLED, una fotocamera FaceTime in una posizione inedita e un sistema di altoparlanti migliorato.

Ed ancora, il produttore statunitense dovrebbe lanciare i MacBook Pro con display OLED touch da 14 e 16 pollici, processori M5 Pro e M5 Max. una Dynamic Island e un peso ridotto rispetto agli attuali modelli.

Infine, il 27 ottobre il colosso di Cupertino dovrebbe anche lanciare dei modelli entry level di MacBook Pro da 14 pollici con processore M6 e un design senza particolari novità e un nuovo iMac con chip M6.