La rivoluzione dell’ecosistema per la smart home di Apple non passa solo dal nuovo HomeView e dalle nuove generazioni di Apple TV 4K e HomePod mini. Il colosso di Cupertino ha infatti presentato anche la Apple Home Collection.

Come suggerito dal nome, si tratta di una linea di accessori per la smart home, realizzata in collaborazione con LG Electronics e Schneider Elctric, che si compone di videocamere per interni ed esterni, termostati, sensori di temperatura, campanelli con videocamera e serrature. La peculiarità è la semplicità d’uso: tutto si configura tramite un semplice tap su iPhone. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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La Apple Home Collection è ufficiale

Come anticipato in apertura, Apple ha lavorato a stretto contatto con LG Electronics e Schneider Electric per sviluppare la nuova Apple Home Collection, una collezione di accessori per la smart home.

Tutti gli accessori sono compatibili con Matter e Thread, sono progettati per garantire la massima privacy degli utenti, sono realizzati con un’estetica essenziale e materiali di alta qualità, sono pensati per integrarsi con gli altri dispositivi del colosso di Cupertino presenti in casa e sono ideati per far sì che i dispositivi si configurino con un tap.

“Apple Home Collection permette di scegliere gli accessori per la smart home facilmente e con fiducia. Abbiamo lavorato a stretto contatto con le aziende leader del settore LG Electronics e Schneider Electric per fare in modo che ogni accessorio progettato funzioni in perfetta sintonia con Apple Home, così la gestione della casa sarà semplice, affidabile e nel pieno rispetto della privacy”. Matthew Costello

vicepresidente, Hardware Engineering, Apple “LG Electronics ha dedicato decenni allo sviluppo di tecnologie e prodotti pensati per lo stile di vita delle persone. Lavorando a stretto contatto con Apple, abbiamo sviluppato insieme un’esperienza domestica più connessa, intuitiva e vantaggiosa per i nostri clienti”. Kihyun Jung

vicepresidente esecutivo, LG Electronics “Siamo un’azienda leader a livello globale nel campo delle tecnologie energetiche, e ci riempie di orgoglio il fatto di poter arricchire Apple Home con l’esperienza che abbiamo maturato nel controllo innovativo e avanzato della temperatura. Il nuovo termostato intelligente di Schneider Home è il risultato di una profonda collaborazione con Apple e offre ai clienti e alle clienti una soluzione semplice per gestire i consumi domestici, coniugando perfettamente efficienza, comfort quotidiano e praticità”. Olivier Blum

CEO, Schneider Electric

Dispositivi per la videosorveglianza della casa

La prima categoria di prodotti della Apple Home Collection è quella dedicata alla videosorveglianza della casa. In questa prima fase comprende quattro dispositivi, tutti realizzati da LG.

Campanello con videocamera – adotta un sistema a doppia fotocamera (2,5K anteriore e Full HD rivolta verso il basso per inquadrare i pacchi), un faretto e supporta la riproduzione di un segnale acustico sugli hub domestici.

– adotta un sistema a doppia fotocamera (2,5K anteriore e Full HD rivolta verso il basso per inquadrare i pacchi), un faretto e supporta la riproduzione di un segnale acustico sugli hub domestici. Videocamera con faretti – progettata per la sorveglianza perimetrale, dispone di due faretti adattivi che si attivano automaticamente quando rilevano un movimento.

– progettata per la sorveglianza perimetrale, dispone di due faretti adattivi che si attivano automaticamente quando rilevano un movimento. Videocamera per esterni – è un modulo plug-in orientabile e resistente alle intemperie che dispone di visione notturna a colori per la copertura flessibile degli spazi esterni.

– è un modulo plug-in orientabile e resistente alle intemperie che dispone di visione notturna a colori per la copertura flessibile degli spazi esterni. Videocamera per interni – integra un meccanismo motorizzato di inclinazione che le consente di abbassarsi per interrompere il monitoraggio nel momento in cui una persona del nucleo familiare rientra in casa.

Tutti questi dispositivi per la videosorveglianza sono compatibili con le funzioni HomeKit Secure Video avanzate, quelle che si sbloccano con un piano iCloud+ idoneo, che consentono di ottenere descrizioni e riassunti automatici degli eventi registrati, oltre alla possibilità di cercare specifici momenti nei video sfruttando il linguaggio naturale, grazie ad Apple Intelligence.

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Dispositivi per l’accesso alla casa

La Apple Home Collection include anche un dispositivo per controllare l’accesso alla casa, una serratura smart per dirla più semplicemente, che si chiama Smart Deadbolt ed è realizzata da LG.

Questo dispositivo sfrutta la tecnologia UWB (Ultra Wideband) per riconoscere l’avvicinamento dell’utente e sbloccare la porta in automatico. L’utente viene riconosciuto quando si avvicina con le chiavi di casa memorizzate su iPhone o su Apple Watch.

Oltre allo sblocco senza mani, la serratura dispone di un tastierino integrato (per l’inserimento di un codice PIN) e di uno scomparto nascosto per la chiave meccanica di riserva. La serratura è compatibile con gli standard Matter e Aliro, elabora i comandi in locale e garantisce il funzionamento anche in assenza di connessione a Internet.

Dispositivi per la climatizzazione

Terza e ultima categoria di dispositivi della Apple Home Collection sono quelli dedicati alla climatizzazione, affidata ai termostati smart prodotti sia da LG che da Schneider.

Entrambi sfruttano l’elaborazione on-device dell’iPhone per la funzione temperatura adattiva che regola autonomamente il riscaldamento o il raffrescamento in base alla presenza in casa, alle abitudini notturne o ai periodi di assenza. In questo modo, vengono eliminate le necessità di programmazioni manuali.

Grazie alla disponibilità di sensori autonomi dei due brand, o sfruttando i sensori integrati in HomeView, HomePod e HomePod mini 2, i termostati possono misurare la temperatura e l’umidità in più stanze. I termostati sono compatibili con Matter.

Disponibilità e prezzi della Apple Home Collection

La Apple Home Collection sarà disponibile negli Apple Store (online e offline) a partire da dicembre 2026 (alcuni accessori saranno disponibili a inizio 2027) negli Stati Uniti e in Canada, con alcuni accessori disponibili anche nel Regno Unito. Ecco i prezzi in dollari:

Campanello con videocamera di LG (wired) a partire da 249,95 dollari

Videocamera con faretti di LG a partire da 399,95 dollari

Videocamera per esterni plug-in di LG a partire da 299,95 dollari

Videocamera per interni di LG a partire da 199,95 dollari

Serratura Smart Deadbolt di LG a partire da 349,95 euro

Termostato intelligente di LG a partire da 199,95 dollari

Sensore di temperatura di LG a partire da 39,95 dollari

Termostato intelligente di Schneider Home a partire da 199,95 dollari

Sensore ambientale di Schneider Home a partire da 39,95 dollari

Gli accessori della Apple Home Collection, almeno per il momento, non debuttano sul mercato europeo e il motivo dovrebbe essere lo stesso per cui non arriva dalle nostre parti HomeView: la non disponibilità di Siri AI. Vi aggiorneremo nel momento in cui le cose dovessero cambiare.