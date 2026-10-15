L’evento di settembre, quello che ha visto come protagonisti i nuovi iPhone 18 Pro, il pieghevole iPhone Duo e i nuovi Apple Watch Series 12 e Ultra 4, è stato quello che ha inaugurato un autunno caldissimo per il colosso di Cupertino.

Un paio di giorni fa, infatti, Apple ha rinnovato il proprio ecosistema della smart home presentando l’inedito HomeView, le nuove generazioni di Apple TV e HomePod mini e gli accessori della Apple Home Collection. Negli ultimi giorni del mese, invece, ci sarà spazio per un terzo e ultimo evento, dedicato stavolta ai computer Mac (e non solo). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Apple: prende forma il secondo evento di ottobre

Le indiscrezioni della scorsa settimana diffuse da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple stesse preparando un secondo evento per il mese di ottobre, nonché il terzo di questo periodo autunnale, si sono rivelate fondate.

Il giornalista aveva suggerito che l’evento avrebbe avuto luogo “intorno al 27 ottobre” e che sarebbe stato caratterizzato da una presentazione video online e da un’esperienza di primo contatto in presenza per i media.

Lo stesso Gurman, tramite un post diffuso su X (condiviso poco sotto), ha ora confermato la cosa, suggerendo che il colosso di Cupertino stia invitando alcuni giornalisti a una giornata esperienziale per il lancio dei nuovi prodotti in programma a Los Angeles il 28 ottobre 2026.

Anche se l’incontro con i media è previsto per il 28 ottobre 2026, il lancio effettivo dei prodotti potrebbe anche avvenire il giorno prima. Come già avvenuto con gli altri due eventi di questo periodo, il colosso di Cupertino dovrebbe comunque a breve ufficializzare la cosa.

Apple is now inviting some media to an all-day product launch experience on Oct. 28 in Los Angeles. This is for the touch-screen MacBooks, iPad mini, M6 Macs. — Mark Gurman (@markgurman) October 15, 2026

Cosa aspettarci da questo evento

Sebbene manchino ancora le ufficialità del caso per quanto concerne la data dell’evento, o comunque della presentazione dei nuovi prodotti (nel caso in cui dovessimo ottenere solo alcuni comunicati stampa dedicati invece di un vero e proprio keynote), abbiamo già parecchie indicazioni su ciò che Apple potrebbe presentare in questo evento:

Questo è tutto ciò che sappiamo grazie ai rumor della vigilia. Per il momento restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Apple su questo evento che dovrebbe svolgersi il 28 ottobre 2026.