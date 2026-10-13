Come da programma, in occasione dell’evento Welcome Home, Apple ha rivoluzionato il proprio ecosistema destinato alla smart home con il lancio di nuovi dispositivi a partire da Apple HomeView, il primo smart display del colosso di Cupertino.

Il nuovo arrivato incarna i dettami estetici della Mela morsicata, è pensato per fungere da cuore della casa personalizzato attorno a coloro che la abitano e ruota attorno ad Apple Intelligence con Siri AI, motivo per il quale non lo vedremo in Europa (almeno nelle prime fasi). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Alla scoperta di Apple HomeView

Come anticipato in apertura, Apple ha appena presentato Apple HomeView, uno smart display che riunisce in un unico posto i contenuti di intrattenimento, le funzioni di comunicazione e la gestione della smart home.

Il dispositivo è stato realizzato in modo che si possa adattare bene a qualsiasi ambiente e che possa essere collocato ovunque. Per questo motivo ne esistono due varianti: una “Standard” con base che permette di appoggiarlo ovunque; una “Wall Mounted” per il montaggio a parete.

“Apple HomeView è progettato per essere condiviso tra tutte le persone che vivono in un ambiente domestico, risultando comunque totalmente personale per ciascuna di loro. Riconosce il volto dell’utente e passa dalla schermata generica all’esperienza personale, permette di riempire la stanza con un suono incredibile e di rimanere in contatto con chiunque tramite FaceTime, semplificando anche il controllo degli aspetti legati alla domotica. E grazie alla potenza di Apple Intelligence con Siri AI al centro, può attingere al contesto personale dall’iPhone per aiutare l’utente a trovare quel che cerca e a fare di più, sempre mantenendo i dati di ciascuno protetti e riservati”. Greg Joswiak

vicepresidente senior della divisione Worldwide Marketing, Apple

Due versioni, stesso display Liquid Retina

Apple HomeView è realizzato in alluminio e presenta marcate differenze tra la versione “Standard” e quella “Wall Mounted”. Il display, dal formato quadrato (riprende per certi versi le forme di un Apple Watch), è identico tra le due versioni e nella versione “Wall Mounted” viene montato direttamente a parete.

Nella versione “Standard”, invece, è collegato a una base a cupola con altoparlante (che gode di un’audio più corposo rispetto alla variante da parete) tramite una cerniera in acciaio inossidabile che consente di inclinare il dispositivo e regolarlo in base alle esigenze.

Il pannello è un Liquid Retina (IPS LCD) da 7 pollici che include tecnologie “adattive” come True Tone (cambia la temperatura del colore in base alla luce ambientale), o la capacità di regolare la luminosità tra 0,3 nit (ideale per l’uso da comodino) e 500 nit (visibile anche nelle stanze più illuminate).

Gli utenti possono scegliere di personalizzare Apple HomeView, alla stregua di come si fa con un Apple Watch, scegliendo tra una vasta raccolta di quadranti che spaziano da quelli “divertenti” a quelli informativi, da quelli adattivi a quelli interattivi.

Il sistema ruota attorno a Siri AI

L’interfaccia utente di Apple HomeView è fatto in modo che possa adattarsi in modo intelligente in base alla distanza dell’utente: quando l’utente è lontano, si limiterà a mostrare mostra informazioni in modo semplificato che risultino facili da vedere; quando l’utente è vicino, mostrerà maggiori dettagli.

In aggiunta, il dispositivo è in grado di riconoscere fino a sei persone in modo da fornire una esperienza personalizzata a tutti i membri della casa: ogni membro avrà la propria home, le proprie app e i propri widget. Le uniche cose accessibili a tutti (inclusi gli ospiti) sono album fotografici e musica condivisi.

Apple HomeView è spinto dal chip Apple A18 (quello che troviamo su iPhone 16) e, di conseguenza, gode del pieno supporto ad Apple Intelligence e Siri AI, la nuova versione di Siri potenziata dall’intelligenza artificiale che ha debuttato il mese scorso (anche se non dalle nostre parti).

Nel caso in cui gli utenti disponessero di un iPhone o un iPad compatibile con Apple Intelligence, Siri AI sarebbe in grado di svolgere compiti ancora più avanzati. Con il solo HomeView, invece, gli utenti possono comunque sfruttare le comunicazioni in linguaggio naturale per effettuare ricerche, anche musicali.

Audio e funzioni per l’intrattenimento

Il sistema audio integrato in Apple HomeView è stato pensato per garantire un’esperienza d’ascolto eccezionale: integrati nel display abbiamo due driver full range che supportano l’audio spaziale.

Nella base della versione “Standard” sono integrati un woofer a emissione verso il basso e due radiatori passivi force-cancelling che potenziano i bassi. La versione “Wall Mounted”, invece, diffonde il suono lungo la parete grazie ad algoritmi audio calibrati per la posizione verticale.

Per quanto concerne l’intrattenimento, gli utenti potranno sfruttare questo smart display per ascoltare musica su Apple Music (con copertine degli album animate e testi dei brani), per ascoltare i podcast su Apple Podcast, per ascoltare le news su Apple News ma anche per guardare i contenuti su Apple TV e su altre app di terze parti.

Coloro che sfruttano altri dispositivi della Mela morsicata, potranno godere di ulteriori vantaggi: Handoff permette di continuare ad ascoltare la canzone che era precedentemente in ascolto su iPhone, semplicemente avvicinando l’iPhone; abbinando HomeView con altri dispositivi compatibili con AirPlay è possibile sfruttare l’audio multi-stanza.

Funzioni per la comunicazione e la vita in casa

Dotato di una fotocamera Center Stage da 12 megapixel, Apple HomeView permette agli utenti di restare in contatto con i loro amici e parenti sfruttando le chiamate FaceTime, anche mentre si muove nella stanza.

La funzione Interfono permette di trasmettere un messaggio per la famiglia in una sola stanza o in tutta la casa (anche attraverso altri HomePod o HomeView e dispositivi personali come Apple Watch, iPhone e iPad).

Se utilizzato in cucina, il dispositivo può invece tornare utile per trasformare le ricette trovate sul Web in istruzioni dettagliate con controllo del timer senza mani e verifica degli ingredienti, per consentire agli utenti di limitarsi a cucinare senza preoccuparsi del resto.

Apple HomeView fa poi parte della rete Dov’è: l’utente può sapere in ogni momento dove si trovano i cari (che hanno condiviso la posizione), rintracciare iPhone, cuffie AirPods, oggetti agganciati agli AirTag.

Funzioni per la gestione della smart home

Infine, come è logico che sia, Apple HomeView è in grado di fungere da centro di controllo per la smart home. Gli utenti possono controllare tutti i dispositivi presenti nella loro casa tramite tocco o comandi vocali, affidandosi a Siri AI.

In questo scenario si inseriscono il quadrante Home Modular (offre accesso immediato agli accessori preferiti) e Home Camera (permette di trasmettere in streaming contemporaneamente fino a nove feed video delle telecamere di sicurezza).

Per ampliare le potenzialità del dispositivo servono un abbonamento ad iCloud+ e videocamere compatibili: a questo punto, HomeView è in grado di riconoscere persone, volti familiari, animali domestici, consegna di pacchi e veicoli, inviare avvisi quando qualcuno arriva alla porta, analizzare le sequenze video e captare gli allarmi dei rilevatori di fumo.

Specifiche tecniche di Apple HomeView

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Apple HomeView.

Dimensioni “Standard”: schermo: 145,5 x 145,5 mm base: 96,0-130,2 mm x 136,7-173,2 mm

Dimensioni “Wall Mounted”: 145,5 x 145,5 x 9,8 mm

x x Peso: 952 grammi (Standard), 286 grammi (Wall Mounted)

(Standard), (Wall Mounted) Materiali: alluminio , vetro

, Display: IPS LCD da 7″ (1.088 x 1.088 pixel), da 0,3 a 500 nit

da (1.088 x 1.088 pixel), da a SoC: Apple A18 (3 nm)

(3 nm) Fotocamera: 12 MP Center Stage

Audio: stereo , Dolby Atmos , 4x microfoni, AirPlay 2x driver full-range custom + 1x woofer (Standard) 2x driver full-range custom (Wall Mounted)

, , 4x microfoni, AirPlay Sensori: luce ambientale , temperatura e umidità , accelerometro

, , Connettività: Wi-Fi 6E , Bluetooth 6.0 , Thread

, , Sistema operativo: HomeView Software Necessita di iPhone e iPad aggiornati almeno a iOS 27.2 e iPadOS 27.2

Alimentazione: via USB-C (30 W)

Immagini di Apple HomeView

Precedente Successivo Schermo intero

Versione “Wall Mounted”

Precedente Successivo Schermo intero

Disponibilità e prezzi di Apple HomeView

Il nuovo Apple HomeView è disponibile al pre-ordine a partire da oggi, con disponibilità effettiva a partire dal 13 novembre 2026, in Australia, Canada, India, Nuova Zelanda, Regno Uniti, Singapore, Stati Uniti e Sudafrica.

Il dispositivo arriva in due versioni: “standard” (disponibile nelle quattro colorazioni Silver, Starlight, Rose Pink e Space Gray) e “Wall Mounted” (disponibile nelle due colorazioni Silver e Space Gray). In entrambi i casi, il prezzo consigliato è di 299 dollari.

Gli utenti possono inoltre acquistare il Power Mount USB-C Wall Connector a 59,95 dolari e il supporto Power Mount AC Wired a 79,95 dollari. A inizio 2027 sarà disponibile anche il supporto Power Mount PoE Wired a 129,95 dollari.

Niente sbarco Europa fino all’arrivo di Siri AI

Apple HomeView non arriva in Europa (e quindi nemmeno in Italia) per un motivo molto semplice: Siri AI non è attualmente disponibile su iOS nell’Unione Europea e, di conseguenza, il dispositivo perderebbe il suo senso di esistere.

Il colosso di Cupertino fa sapere che sta continuando a collaborare “in modo costruttivo con l’UE nel tentativo di trovare una soluzione”. Solo allora HomeView potrebbe vedere la luce nel Vecchio Continente.