L’evento Welcome Home non ha visto tra i suoi protagonisti solo l’inedito Apple HomeView: Apple ha infatti sfruttato l’occasione per presentare le nuove generazioni del set-top-box Apple TV 4K e dello smart speaker HomePod mini.

Il set-top-box punta ad offrire l’esperienza home theater più coinvolgente di sempre, performance superiori e una migliore gestione della smart home. Lo speaker migliora la qualità audio, diventa “colorato” e permette di creare esperienze audio surround in accoppiata con altri dispositivi. Scopriamo tutti i dettagli, inclusi disponibilità e prezzi per il mercato italiano.

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Apple TV 4K arriva alla quarta generazione

Partiamo dalla nuova Apple TV 4K di quarta generazione che, come previsto dai rumor, ruota attorno al chip A19 (lo stesso di iPhone 17) e di conseguenza sblocca tantissima potenza e il supporto alle funzioni di Apple Intelligence.

“La nuova Apple TV 4K offre l’esperienza home theater più coinvolgente di sempre. Abbinata a HomePod, offre il miglior setup audio surround che abbiamo mai creato, e gestire gli accessori Apple Home diventa più facile che mai. Ora, insieme a HomeView, HomePod mini 2, è parte della famiglia Apple per la smart home più connessa che abbiamo mai creato”. Bob Borchers

vicepresidente Worldwide Product Marketing, Apple

Rispetto al modello di terza generazione, le prestazioni lato CPU migliorano del 50%, mentre le prestazioni della GPU sono fino a 2 volte più scattanti: ciò si traduce in navigazione dell’interfaccia utente più veloce e animazioni più fluide. In aggiunta, il chip include il nuovo decoder AV1 dedicato per rendere più efficiente lo streaming.

Il telecomando Siri Remote mantiene lo stesso design del passato ma diventa più smart con connettività aggiornata e, soprattutto, compatibilità con la rete Dov’è per la localizzazione di precisione.

Abbinando HomePod e Apple TV, già in passato gli utenti potevano godersi un’esperienza di visione coinvolgente. Con la nuova generazione, arriva il supporto alla configurazione audio surround a quattro altoparlanti che coinvolge anche il nuovo HomePod mini 2 di cui parleremo a breve.

Il sistema prevede due coppie di altoparlanti, a due a due uguali (i due anteriori e i due posteriori), che riconoscono la loro posizione reciproca all’interno della stanza e regolano audio e timing in base all’ambiente.

Il nuovo set-top-box del colosso di Cupertino, come di consueto, funge anche da hub domestico che permette di controllare gli accessori della smart home, grazie alle connettività Wi-Fi e Thread integrate.

C’è spazio poi per le notifiche (provenienti dai dispositivi compatibili) direttamente sulla TV, la compatibilità con le automazioni, la modalità Ospite e l’elaborazione protetta in locale degli HomeKit Secure Video.

L’obiettivo principale del dispositivo rimane comunque quello di fungere da centro per l’intrattenimento a 360 gradi, non solo legato alla visione di contenuti: abbiamo in tal senso il supporto a vari servizi della Mela morsicata come Fitness+ (per gli allenamenti) e Arcade (per giocare), oltre alla piena disponibilità di App Store.

Sfruttando la fotocamera Continuity sui dispositivi compatibili, gli utenti possono sfruttare la TV per le loro chiamate FaceTime. Infine, sul fronte della personalizzazione, gli utenti possono visualizzare le foto di iCloud all’interno di ricordi personalizzati o del salvaschermo Ritratti; il nuovo salvaschermo casuale permette, invece, di scoprire qualcosa di nuovo.

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Specifiche tecniche della nuova Apple TV 4K

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche della nuova Apple TV 4K di quarta generazione.

Dimensioni: 93,24 x 93,24 x 31 mm

x x Peso: 217 grammi

SoC: Apple A19

Archiviazione: 128 GB

Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , Thread , ricevitore IR

, , , Porte: HDMI 2.1 , Gigabit Ethernet , alimentazione

, , Compatibilità: televisori HD e UHD Video SDR/HDR fino a 2160p a 60 fps, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Sistema operativo: tvOS 27.2

Adesso, invece, riportiamo le specifiche tecniche del telecomando Siri Remote.

Dimensioni (telecomando): 136 x 35 x 9,25 mm

x x Peso: 69,6 grammi

Connettività: Bluetooth 6.0 , trasmettitore IR

, Microfono: sì , per Siri

, per Siri Tasti: Alimentazione Indietro TV/Centro di Controllo Play/Pausa Silenzioso Volume + , Volume – Clickpad (quattro direzioni e pulsante centrale)

Funzioni: Dov’è (con “Posizione precisa”), controllo del televisore (IR o CEC)

(con “Posizione precisa”), (IR o CEC) Batteria: ricaricabile tramite USB-C

Immagini della nuova Apple TV 4K

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Debutta il nuovo HomePod mini 2

Oltre alla nuova generazione di Apple TV 4K, il colosso di Cupertino ha presentato HomePod mini 2, la nuova generazione dello smart speaker che, rispetto al predecessore diretto, offre un design più vivace grazie a nuove colorazioni e un’esperienza d’ascolto più ricca e coinvolgente, sia che venga usato “a solo”, sia che venga usato come altoparlante predefinito per un Mac, sia che venga usato come parte di un sistema più ampio.

“HomePod mini è più bello che mai. Con nuovi, bellissimi colori, un suono incredibile e la possibilità di controllare la musica, gli accessori e tutta la domotica usando solo la voce, HomePod mini è l’altoparlante ideale per ogni ambiente della casa”. Kaiann Drance

vicepresidente Worldwide Home Product Marketing, Apple

Pur essendo molto compatto, HomePod mini 2 è in grado di riprodurre un suono avvolgente a 360°. Sfruttandolo in accoppiata con un secondo HomePod mini 2, gli utenti possono creare un effetto stereo o un effetto multi-room.

A gestire le operazioni ci pensano il chip Apple S10 e l’audio computazionale evoluto che analizza la musica in tempo reale per ottimizzare gamma dinamica, intensità sonora e prestazioni acustiche.

L’utente può anche sfruttare HomePod mini 2 per creare un’esperienza surround a quattro altoparlanti sfruttando la nuova generazione di Apple TV e dispositivi HomePod e HomePod mini 2.

Un’altra novità del modello di nuova generazione è rappresentata dalla funzione Sound Glow che trasforma la parte superiore di HomePod mini 2 in una “tela visiva” che si illumina e pulsa in sincronia con la musica, seguendo i colori della copertina dell’album in riproduzione.

L’utente può inoltre sfruttare questa funzionalità per attivare animazioni personalizzate e creare atmosfere rilassanti sfruttando i cosiddetti “soundscape” (ad esempio, quello della pioggia).

Oltre che per l’intrattenimento e per le funzionalità da speaker, HomePod mini 2 può tornare molto utile nella gestione della smart home: gli utenti possono controllare i dispositivi tramite comandi vocali. Dall’iPhone associato, l’utente può sfruttare l’app Casa per automatizzare i vari accessori o creare scene multi-dispositivo, oltre che controllare i dispositivi anche da remoto.

Abbiamo poi la funzione Riconoscimento suoni, che consente al dispositivo di sentire e riconoscere allarmi (sensori di fumo o monossido di carbonio) per inviare all’utente una notifica su iPhone, iPad o Apple Watch, e la possibilità di controllare cosa succede in casa (ascoltare e parlare con i presenti per assicurarsi che sia tutto in ordine).

Specifiche tecniche del nuovo HomePod mini 2

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo HomePod mini 2 di Apple.

Dimensioni: 97,9 x 97,9 x 84,3 mm

x x Peso: 335 grammi

Chip: Apple S10

Audio: driver full range + due radiatori passivi , tre microfoni tessuto fonotrasparente audio computazionale funzione multiroom con AirPlay

+ , tre microfoni Comandi touch: tap > play/pausa doppio tap > traccia successiva triplo tap > traccia precedente pressione prolungata > Siri “+” o “-“ > volume su/giù

Sensori: temperatura e umidità

e Connettività: Wi-Fi 6E , Bluetooth 6.0 , Thread , UWB

, , , Alimentazione: 20 W (via USB-C)

(via USB-C) Sistema operativo: software per HomePod 27.2 Requisiti di sistema: iOS 27.2 e iPadOS 27.2



Immagini del nuovo HomePod mini 2

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Disponibilità e prezzi delle nuove generazioni di Apple TV 4K e HomePod mini

Apple TV 4K di quarta generazione è già disponibile al pre-ordine in Italia con disponibilità effettiva a partire dal 13 novembre 2026. Il dispositivo viene proposto al prezzo di 349 euro.

Anche HomePod mini 2 è già disponibile al pre-ordine in Italia ma in questo caso la disponibilità effettiva è in programma a partire dal 30 ottobre 2026. Il dispositivo arriva in cinque colorazioni (bianco, rosa, blu, verde e mezzanotte) al prezzo di 169 euro.